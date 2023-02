Sdp leikkaisi vähemmän kuin vasemmistoliitto – näin Marin perustelee

Sdp:n leikkauslistalla on kohteita 400 miljoonan euron edestä. Veroja Sdp kiristäisi 1,4–1,8 miljardin eurolla.

Pääministeripuolue Sdp karttaa suoria menoleikkauksia.

Tämä kävi ilmi keskiviikkona Sdp:n puoluetoimistolla, jossa Sdp esitteli talouslinjauksiaan tulevalle hallituskaudelle.

Sdp olisi valmis leikkaamaan menoja 400 miljoonan euron edestä.

Tämä on vähemmän kuin vasemmistoliitolla, joka perinteisesti välttelee menoleikkauksia viimeiseen asti.

Vasemmistoliitto on ilmoittanut olevansa valmis leikkaamaan ensi hallituskaudella menoja puolella miljardilla eurolla.

IS viittasi tiedotustilaisuudessa tähän yksityiskohtaan ja kysyi pääministeri Sanna Marinilta (sd), minkälaisiin hallituspohjiin Sdp on valmis talousohjelmallaan lähtemään ja mihin ei.

– Tämä 400 miljoonaa on suoria menosäästöjä. Sen lisäksi olemme valmiita nipistämään yritystuista, se on noin 0,5–0,7 (miljardia). Se on otettu erilliseksi kokonaisuudeksi, koska siellä on sekä suoria tukia että verotuspuolta. Yhteenlaskettuna näistä saamme yli miljardin aikaiseksi. Keinot ratkaisevat ja olemme valmiita myös tulopuolta katsomaan, Marin vastasi.

Leikkaukset sosiaalietuuksiin, koulutukseen ja sosiaali- ja terveyspalveluihin Sdp torjuu.

Sdp löytää säästettävää julkisista hankinnoista kilpailua lisäämällä (arvio säästöistä noin 200 miljoonaa), matkakuluista ja tilankäytön tehostamisesta (noin 100 miljoonaa), kotihoidon tuen lyhentämisestä (noin 50 miljoonaa) sekä nuorten työkyvyttömyyteen liittyvien kulujen vähentymisestä (noin 50 miljoonaa).

Jälkimmäisen menosäästön toteutuminen on määritelty väljästi: edellytyksenä nuorten työkyvyttömyyteen liittyvien kulujen vähentymiselle on muun muassa ”mielenterveyden vahvistaminen”.

Yritystukikokonaisuuden alle Sdp on listannut listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen kiristämisen (verotuottoarvio 250–500 miljoonaa), yrittäjävähennyksen rajaamisen vain pienyrittäjille (noin 100 miljoonaa) ja fossiilitalouteen kohdistuvien tukien leikkaamisen (noin 100 miljoonaa).

Sdp katsoo, että julkista taloutta voidaan vahvistaa ensi vaalikaudella jopa kuudella miljardilla eurolla. Arvio perustuu siihen, että työllisyysasteen nostaminen vahvistaisi julkista taloutta kolmella miljardilla eurolla, kahden prosentin talouskasvu miljardilla ja veronkiristykset ja menoleikkaukset kahdella miljardilla.

Sdp:n veronkiristyslistalla on kohteita arviolta 1,4–1,8 miljardin euron edestä.

Sdp:n listalla on uusia veroja, kuten maastapoistumisveroksi kutsuttu arvonnousuvero, verovapaiden yhteisöjen lähdevero, rahoitustoimintavero sekä sijoitusvakuutusten vero.

Sdp laskee kahden viimeiseksi mainitun tuovan valtion kassaan 400 miljoonaa lisää verotuloja.

Haittaverojen tasokorotus ja haittaverojen sitominen indeksiin tuottaisi demareiden mukaan jopa noin 500 miljoonaa euroa verotuloja.

Lisäksi Sdp kiristäisi perintöverotusta suurten perintöjen osalta sekä kiristäisi pääomatuloverotusta.

IS kysyi Marinilta, mikä on Sdp:n uskottavuus puhua julkisen talouden vakauttamisesta, kun hallituskaudella on otettu velkaa noin 40 miljardia euroa ja säästöt ovat olleet minimaalisia.

– Luotan siihen, että kansalaiset näkevät, että iso osa velkaantumisesta on johtunut isoista kansainvälisistä kriiseistä. Nämä eivät suinkaan ole olleet hallituksen päätöksiä, joilla velkaa on lisätty, vaan kyse on ollut koronapandemiasta, sodasta ja energiakriisistä. Sitten olemme tehneet poliittisia päätöksiä, joilla on pyritty vahvistamaan talouskasvua ja työllisyyttä, esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentaminen on vaatinut julkisia panostuksia, mutta se tulee maksamaan itsensä monin verroin takaisin, Marin kommentoi.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan oppositiopuolueet ovat hyvin pitkälti tukeneet velkaa lisääviä päätöksiä.

Lindtman esitteli laskelmaa, jonka mukaan Suomella olisi valtionvelkaa perussuomalaisten vaihtoehtobudjettien valossa tänä vuonna 154,8 miljardia euroa ja kokoomuksen vaihtoehtobudjettien valossa 152,3 miljardia, kun valtionvelkaa arvioidaan olevan vuoden lopulla hallituksen valintojen seurauksena 156 miljardia euroa.

– Oikeata olisi verrata, miten Suomi on pärjännyt muiden euromaiden kesken. Tällä vaalikaudella meidän alijäämä on ollut jokaisena vuotena euroalueen keskiarvoa paremmalla puolella, Lindtman mainitsi.