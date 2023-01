Valtaosa talouden sopeutuksesta hoituisi puolueen suunnitelmissa työllisyyden kasvulla ja veronkorotuksilla.

Talouden tasapainottaminen oikeudenmukaisesti, lisää rahaa koulutukseen ja sosiaali- ja terveyspalveluihin, ilmastopolitiikkaan lisää kunnianhimoa. Siinä kiteytettynä suuret tavoitteet, joilla vasemmistoliitto lähtee huhtikuun eduskuntavaaleihin.

Puheenjohtaja Li Andersson sanoi tiistaina vasemmistoliiton kampanja-avauksessa, ettei puolue suostu laajoihin, pääasiassa pienituloisiin osuviin leikkauksiin. Esimerkiksi kokoomus on esittänyt kaikkiaan 6 miljardin euron leikkauksia ja puolue vähentäisi menoja esimerkiksi sosiaaliturvasta.

– Palkansaajien reaaliansiot laskivat viime vuonna historiallisen paljon. Lisäksi hinnat ovat joidenkin arvioiden mukaan nousseet Suomessa nopeammin kuin 40 vuoteen. Tässä tilanteessa on kestämätön ajatus, että leikattaisiin niiltä, joilla on kaikkein vähiten, Andersson perusteli.

Vasemmistoliitto esittää varsinaisia leikkauksia ensi hallituskaudelle vain 500 miljoonan edestä. Säästöjä puolue hakisi esimerkiksi sähköistämistuen uudistuksesta, yritystuista leikkaamisesta ja yksityisen hoidon Kela-korvauksen poistosta.

Sopeuttamisen tarpeen vasemmistoliitto arvioi olevan ensi vaalikaudella kaikkiaan 4,5 miljardia euroa. Tämä pitää sisällään puolueen esittämän 1,5 miljardin euron lisärahan koulutukseen, sosiaaliturvaan ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Valtaosa sopeutuksesta hoituu puolueen visiossa tulopuolta kasvattamalla. Työllisyyden ja tuottavuuden parantuminen toisi sen laskelmien mukaan lisää tuloja 1,5 miljardia euroa. Lisäksi verotuloja kasvatettaisiin esimerkiksi kiristämällä suurten pääomatulojen verotusta 200–300 miljoonalla eurolla, rajaamalla listaamattomien yritysten osinkoveroetua ja ottamalla käyttöön 0,5 prosentin varallisuusvero.

– Pidämme viisaana, että sopeutustoimien pääpainopiste on tulopuolella sekä työllisyyden ja tuottavuuden parantamisessa. Tällaiset ylimitoitetut säästöt ja rajut säästöt ja leikkaukset menopuolelle hyvin helposti heikentävät työllisyyttä tai tuottavuutta, kuten ollaan nähty 2010-luvun aikana, Andersson totesi.

Vasemmistoliitto ottaa tavoitteissaan huomioon suhdanteet, ja sopeutustoimia on sen mukaan järkevää tehdä esimerkiksi nyt korkeasuhdanteen aikana. Jos talous painuu tulevina vuosina taantumaan, tulee sopeutustavoitteita tarkastella uudelleen.

– Ettei käy niin, että keskellä taantumaa heikennetään talouskasvua ja talouden korjaamisen edellytyksiä.

Puolueen toinen päätavoite on tehdä Suomesta ”reilun ilmastopolitiikan edelläkävijä”. Anderssonin mukaan suurin osa uusista teollisista investoinneista Suomessa kytkeytyy jo nyt vihreään siirtymään.

– On äärimmäisen tärkeää, että työtä myös jatketaan tällä saralla samalla kun pidetään huolta työntekijöiden oikeuksista, kouluttautumismahdollisuuksista ja pienituloisten toimeentulosta.

Kolmas tavoite on niin sanotun koulutuksen kunnianpalautuksen jatkaminen. Nykyisessä hallituksessa opetusministerinä toimiva Andersson on pyrkinyt kohentamaan jos vuosien ajan huolestuttavasti heikentyneitä oppimistuloksia hakemalla koulutukseen lisää resursseja. Väistyvän hallituksen suurimpiin saavutuksiin lukeutuu myös oppivelvollisuuden pidentäminen.

– Tämä on meidän mielestämme kohtalonkysymys Suomelle. On aivan selvää, että tämänkaltaisessa maassa me pärjäämme vain, mikäli panostamme koulutus- ja osaamistason nostamiseen ja koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseen.

Vasemmistoliitto pyrkii lisäksi ratkomaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kriisiä ja toivoo vuodenvaihteessa aloittaneille hyvinvointialueille riittäviä resursseja saada toimintansa kunnolla käyntiin.

Puolueen muihin tavoitteisiin kuuluvat esimerkiksi 12 euron minimipalkka sekä maahanmuuttohallinnon uudistaminen. Vasemmistoliitto ulottaisi kielikoulutuksen kaikille maahanmuuttajille siirtämällä kotoutumiskoulutuksen opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen.

Puolue myös nostaisi kulttuuribudjetin yhteen prosenttiin valtion budjetista.