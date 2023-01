Puheenjohtaja Riikka Purran mukaan perussuomalaiset ei lähde sellaiseen hallitukseen, joka ei kiristä merkittävästi haitallista maahanmuuttoa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo puolueen tavoittelevan paikkaa hallituksessa, mikäli puolueen eduskuntavaalitulos antaa siihen aihetta ja mikäli näin on mahdollista edistää perussuomalaisten tavoitteita.

Perussuomalaiset julkaisi maahanmuuttopoliittisen ohjelmansa maanantaina. Purra luonnehti ohjelman olevan ”entistä tiukempi” ja keskittyvän erityisesti työperäiseen maahanmuuttoon, jonka puolue uskoo olevan kaikkein suurin ongelma.

– Olen sanonut, että perussuomalaiset ei lähde sellaiseen hallitukseen, joka ei merkittävästi kiristä Suomeen saapuvaa haitallista maahanmuuttoa. Siihen lasketaan sellainen maahanmuutto, joka on julkiselle taloudelle rasite. Minkälaista neuvotteluvaraa tässä on, se tietenkin selviää sitten tunnusteluissa ja hallitusneuvotteluissa, Purra sanoo IS:lle.

IS kysyi Purralta, miten hän näkee, että perussuomalaisten ja kokoomuksen maahanmuuttolinjaukset olisivat sovitettavissa yhteen, jos puolueet neuvottelisivat hallitusohjelmasta.

Purra vastaa perussuomalaisten ilmoittaneen, että heillä ei ole suurempia ristiriitoja puolueiden kanssa, vaan kyse on ainoastaan siitä, minkälaiseen yhteisymmärrykseen asiakysymyksistä ja ohjelmasta päästään.

– Kokoomus kuuluttaa tällä hetkellä päivästä toiseen yhä voimakkaammin, että tämä on heille kaikkein tärkein kysymys, siis EU:n ulkopuolelta saapuva matalapalkkamaahanmuutto. (Kokoomuksen puheenjohtaja) Petteri Orpo ilmoitti Helsingin Sanomien haastattelussa, että tämä (työperäinen maahanmuutto) on kansakunnan kannalta kohtalonkysymys. Tämä on erittäin kovaa ja hyvin merkillistä retoriikkaa, mutta mitenkä tämä pätee sitten neuvottelupöydässä, niin sitä kannattaa kysyä kokoomukselta.

Purra sanoo perussuomalaisten vastustavan työvoiman saatavuusharkinnan poistamista, jota kokoomus puolestaan kannattaa. Perussuomalaisten maahanmuutto-ohjelmassa lukee, että saatavuusharkinta on käytännössä enää kuollut kirjain, koska esimerkiksi Uudenmaan alueella siitä on vapautettu lähes kaikki toimialat.

Purran mielestä saatavuusharkinta pitää palauttaa.

– Saatavuusharkinta koskee nimenomaan matalapalkkasektoreille tulevaa työvoimaa EU:n ulkopuolelta. Se ei kosketa huippuosaajia, erityisen koulutettua työvoimaa eikä ketään, joka liikkuu EU:n sisällä. Tämä on juuri se maahanmuutto, jota me haluamme rajoittaa.

Riikka Purran mielestä kokoomuslaisten pitäisi kertoa, mistä he ovat valmiita joustamaan.

Purran mukaan kokoomuslaiset vaativat perussuomalaisia joustamaan, jotta maahan saadaan oikeistohallitus.

– Kokoomuslaiset voisivat välillä kertoa, mistä he ovat valmiita joustamaan meidän kanssa, kun he vastustavat käytännössä kaikkia meidän linjauksiamme kaikissa meidän profiiliteemoissa.

Purran mukaan perussuomalaisille tärkeimpiä asioita ovat maahanmuuttopolitiikka ja ilmastopolitiikka, eivätkä he hyväksy ”Brysselin tulonsiirtoja ja yhteisvelkapaketteja”.

– Sen sijaan uskoisin, että pääsemme kokoomuksen kanssa yhteisymmärrykseen siitä, että julkista taloutta pitää merkittävästi korjata ja sitoutua siihen, että ongelmat korjataan kahden hallituskauden aikana erityisesti menoleikkauksilla. Mutta tottakai keinot ja yksityiskohdat määrittyvät myöhemmin.

Mikä ilmastopolitiikan osalta on sellaista, jossa kokoomuksen pitäisi joustaa?

– Suomen hiilineutraalisuustavoite on vuodessa 2035. Petteri Orpo on sanonut, että yhdestäkään ilmastotoimesta ei peräännytä, joskin tässä on jälleen kyse poliittisesta retoriikasta, koska jo nyt on peräännytty ilmastotoimista ja näyttää varsin selvältä, että me emme tule pääsemään tähän hiilineutraalisuustavoitteeseen. Olen varma, että kokoomus ei suostu tätä lukemaa poliittisen arvovallan säilyttämisen takia muuttamaan, mutta mikäli kunnianhimoa eli meidän omille nilkoille potkivaa ilmastopolitiikkaa pystytään maltillistamaan, niin se olisi tietenkin hyvä asia.

Purra sanoo perussuomalaisten olevan valmis ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamiseen, kun se tehdään hyvässä ja koordinoidussa yhteistyössä. Puolueen talouspoliittisen ohjelman mukaan uudistus on pyrittävä toteuttamaan työmarkkinaosapuolten kanssa sopien.

– Porrastaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että etuusmäärä on alussa korkeampi ja laskee loppua kohden niin, että kokonaisetuusmäärä ei välttämättä muutu miksikään. Tämä malli kannustaa siihen, että työllistyminen tapahtuisi mahdollisimman nopeasti, koska on päivänselvää, että työllisyysloukkuja löytyy.

Tarkoittaako se sitä, että ansiosidonnaisen keston pituutta ette ole valmiita lyhentämään?

– Me emme ole esittäneet mitään yksiselitteistä mallia porrastamisesta, vaan olemme valmiita tarkastelemaan erilaisia vaihtoehtoja, ja ne täsmentyvät tietenkin sen mukaan, minkälaisten puolueiden kanssa asiasta neuvotellaan.

Purran mukaan työn kannustavuutta voidaan lisätä sillä, että henkilön palkasta käteen jäävä summa kasvaa.

– Siihen esimerkiksi voidaan vaikuttaa veroja alentamalla, mihin päästään silloin, kun valtion menoja on ensin vähennetty.

Purra sanoo perussuomalaisten kannattavan erityisesti työehtosopimusten sisällä tapahtuvaa paikallisen sopimisen ja joustojen lisäämisen mahdollisuutta.

Hänen mielestään on sektorikohtaista, millä aloilla paikallisesta sopimisesta on selvää hyötyä.