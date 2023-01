Kommentti: Erdogan hajottaa ja hämmentää

Miten Erdoganin uhkailuun pitäisi nyt suhtautua? kysyy erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Muutama sana ja Pohjola on sekaisin. Ankaran isolla miehellä on hauskaa.

Vaikuttaa siltä, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan lukee huolella lähettiläidensä diplomaattipostin Tukholmasta ja Helsingistä. Hän on tietoinen tilanteista ja käyttää niitä ovelasti hyväkseen.

Sunnuntaina Ergodan vihjasi Turkin televisiossa, että Turkki voisi hyväksyä Suomen Nato-jäsenyyden yksinään ilman Ruotsia.

– Voimme antaa erilaisen viestin Suomesta, jos on tarpeen. Ruotsi tulee järkyttymään, kun viestimme eri lailla Suomesta, Erdogan nautiskeli.

– Mutta Suomen ei tule tehdä samaa virhettä, Erdogan uhkasi.

Kuulostaako tämä tulevan liittolaisvaltion johtajan ystävälliseltä ja sovittelevalta puheelta?

Ei ainakaan Tukholmassa, jonka järkyttämisessä Erdogan taas kerran onnistui.

Mikä on Erdoganin mielestä Ruotsin virhe?

Se, että kurditaustaiset mielenosoittajat saivat hirttää jaloistaan Turkin presidenttiä esittävän nuken? Se, että islamvastainen hihhuli Rasmus Paludan sai polttaa Koraanin Turkin Tukholman-lähetystön edessä?

Vai edelleen se Ruotsin alkuperäinen synti, että maa noudattaa lakejaan eikä palauta mielivaltaisesti Erdoganin turkkilaisia vastustajia Ankaraan tuomiolle?

Tämä on Turkille hyvin tärkeää, sillä Erdoganilta turvaan paenneita Turkin kansalaisia on nykyisissäkin Nato-maissa. Jos Ruotsi murtuisi, nekin voisivat murtua.

Turkin vankiloissa taas on aina tilaa.

Erdoganin uhoa ja uhkauksia joudutaan joka tapauksessa miettimään vakavasti myös Helsingissä.

Virallisesti Suomi etenee Natoon yhä vain Ruotsin kanssa. Tosin viime viikolla ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) lipsautti toisestakin mahdollisuudesta, mutta palasi tunneissa ruotuun.

Virallinen yksimielisyys ei tarkoita sitä, että asiaa ei Helsingin kabineteissa mietittäisi. Suomi eroaa Ruotsista. Täällä on Ruotsia oleellisesti vähemmän kurdiaktivisteja ja muita Erdoganin poliittisia vastustajia. Ruotsissa heillä on ollut oikeaa poliittista vaikutusvaltaa. Ruotsin ulkopolitiikka ihmisoikeuksia rikkovaa Turkkia kohtaan on aiemmin ollut kärkkäämpää kuin Suomen.

Suomen on periaatteessa vaikea välttää Erdoganin suututtamista. Lait täällä ovat suunnilleen samat kuin Ruotsissakin ja niitä noudatetaan.

Mutta Erdoganin päähuomio on Ruotsissa. Suomea hän voi katsoa sormien välistä vain Ruotsia kiusatakseen.

Tukholma ei välttämättä paljoa protestoisi, jos Turkin suopeus antaisi Suomen mennä Natoon yksin.

Karttaa katsomalla tajuaa kuinka Suomen Nato-jäsenyys olisi joka tapauksessa Ruotsin etu. Venäjä ei voi hypätä Suomen yli Ruotsia kiusaamaan. Ruotsilla on jo yksittäisiltä Nato-mailta riittävät turvalupaukset.

Mutta tämä on yhä vain teoreettinen mahdollisuus, sillä Erdogan halunnee pitää myös Suomi-kortin peleissään Naton kanssa tulevaisuudessakin.

Toki Suomen tanssittaminen Turkin pillin mukaan olisi suuri hupi herra Erdoganille.

Sitten on tietysti vielä Unkari ja herra Orbán.