Kommentti: Sanna Marin on kokoomukselle punainen vaate

Kumman kaa? Kokoomus aikoo kilpailuttaa Sdp:n ja perussuomalaiset, jos puolue pääsee paalupaikalle vaaleissa, kirjoittaa politiikan toimittaja Suvi Hautanen.

Sinipunahallituksen suurin este kokoomuslaisten näkökulmasta on pääministeri Sanna Marinin talouspoliittinen linja.

Kulisseissa valmistauduttiin jo kokoomuksen ja demareiden sinipunahallitukseen, kunnes kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo linjasi kokoomuslähteen mukaan ”hieman liian tymäkästi” Ilta-Sanomien haastattelussa tammikuun alussa, että kokoomus on valmis hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa eikä Sdp:n talouspolitiikan linjalla synny hallitusta.

Lausunto järkytti demareita, joiden kerrotaan pitäneen Orpon lausuntojen vuoksi jonkinlaisen kriisikokouksen. Sen jälkimainingeissa Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin linjasi IS:n puheenjohtajatentissä, että Sdp ei ole valmis perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen. Tällä vedolla Sdp haluaa, että Orpo joutuu selittelemään lausuntojaan joka kerta, kun perussuomalainen töppää tai möläyttää jotain.

IS esitti kumman kaa -kysymyksen lähes kolmellekymmenelle kokoomusvaikuttajalle viikonloppuna kokoomuksen vaaliristeilyllä. Vain pari vastasi sydämen sykkivän Sdp:lle. Huomattavasti useampi vastasi perussuomalaiset. Kokoomuksen kentällä on tapahtunut siirtymä, jossa perussuomalaisista on tullut ykkössuosikki hallituskumppaniksi. Toiset näkevät kuitenkin, että Sdp olisi turvallisempi vaihtoehto.

Valtaosan mielestä kummatkin hallitusvaihtoehdot ovat nyt aidosti auki. Orpon tavoitteena oli hakea neuvotteluvaraa, jotta kokoomus voisi kilpailuttaa Sdp:tä ja perussuomalaisia hallitusneuvotteluissa. Monelle kokoomuslaiselle on jäänyt traumat kokoomuksen entisen puheenjohtajan Jyrki Kataisen johtamasta sixpack-hallituksesta.

Vuonna 2011 Katainen heitti jo kertaalleen Sdp:n ja vasemmistoliiton ulos hallitusneuvotteluista, mutta vihreiden puoluevaltuuskunnan tyrmättyä sinivihreän hallituksen Kataiselle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin palata Säätytalolle demareiden ja vasemmistoliiton kanssa entistä huonommista neuvotteluasemista.

Kokoomuslaisia karmii ajatus siitä, että demarit pääsisivät sanelemaan jälleen ehtonsa hallitusyhteistyölle. Neuvottelutaktisista syistä perussuomalaiset halutaan pitää vaihtoehtona. Tämän ymmärtävät ja hyväksyvät hekin, joiden mielestä perussuomalaisten hallitusovi pitää pitää kiinni.

Sinipunahallituksen suurin este kokoomuslaisten näkökulmasta on Marinin talouspoliittinen linja, jota luonnehditaan täysin erilaiseksi kuin kokoomuksen linjaa. Marin ei ole ilmaissut valmiutta menoleikkauksiin ainakaan siinä mittakaavassa kuin kokoomus haluaisi, ja Sdp:n työkalupakissa veronkiristykset ovat keskeisessä roolissa. Kokoomuksessa odotetaankin kuin kuuta nousevaa Sdp:n talouspoliittisen vaaliohjelman julkistamista.

Mutta kyse ei ole ainoastaan Marinin talouspolitiikan linjasta, vaan Marinista henkilönä. Jotkut sanovat ihan suoraan, että Marin on kokoomukselle punainen vaate. Mikäli sinipunahallitusta oltaisiin muodostamassa, yksi perustavanlaatuinen kysymys olisi se, onko Marin itse tulossa hallitukseen.

Monet kokoomuslaiset unelmoivat siitä, että Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman nousisi puolueen kippariksi tai ainakin valtiovarainministeriksi. Toiset ihmettelevät, miten se temppu tehtäisiin. Vaihtoehtona väläytellään, että Marin siirtyisi ulkoministeriksi tai eduskunnan puhemieheksi.

Myöskään perussuomalaisten ei nähdä olevan täydellinen pari kokoomukselle. Kokoomuslaiset eivät heiluttele rasisti-korttia, mutta monet ovat kavahtaneet perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran puheita EU-erosta. Se on ehdoton ei kokoomukselle ja nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa EU-eron väläyttelyä pidetään vastuuttomana. Toiset kuitenkin näkivät, että EU-asiat ovat soviteltavissa ja vihreälle siirtymällekin voi tarvittaessa antaa toisen nimen. Työperäisestä maahanmuutosta pitäisi kuitenkin löytää kompromissi.

Perussuomalaisten talousohjelma ei ole vakuuttanut kokoomuslaisia. Vaikka puolue on sanonut olevansa valmis leikkauksiin julkisen talouden tasapainottamiseksi, kohteet puuttuvat. Kokoomuslaiset ovat myös yllättyneet siitä, että perussuomalaiset ovat laittaneet työmarkkinauudistukset ay-lukon taakse.

Kokoomukselle tärkeimpiä uudistuksia ovat paikallisen sopimisen mahdollistaminen liittoon kuulumattomille yrityksille ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen ja keston leikkaus. Tosin nämä uudistukset eivät ole yhtään sen helpompia demareiden kanssa, vaan Sdp ja perussuomalaisten linjat työmarkkinakysymyksissä näyttävät olevan lähempänä toisiaan kuin kokoomusta.

Ohjelma ratkaisee hallituspohjan. Kokoomuksen tavoitteena on kilpailuttaa Sdp ja perussuomalaiset ja katsoa, kumman kanssa saadaan rakennettua kokoomukselle mieluisampi hallitusohjelma.

Kokoomus paalutti vaaliristeilyllään, että sen kynnyskysymys on Suomen talouden laittaminen kuntoon. Se on lupaus, joka pitäisi lunastaa vaalien jälkeen. Kokoomus itse ajaa ensi vaalikaudella kuuden miljardin euron suoria leikkauksia ja rakenteellisia uudistuksia.

Kokoomuksessa varaudutaan siihen, että hallitusneuvotteluista tulee pitkät. Uusi hallitus ei välttämättä ole pystyssä juhannuksena, eikä ehkä elokuussakaan. Kokoomuksella ei ole kiire.

Kokoomuksen vaalikampanjan kantavana teemana vaikuttaa olevan muutos. Ainakin osalle risteilyväestä jäi kuitenkin epäselväksi, mikä on se vaihtoehto, jonka puolue tarjoaa. ”Sininen tolppa nousee” ei ole mikään visio, eräs kokoomuslainen tylytti. Kriittisesti kampanja-avaukseen suhtautuneet peräsivät vastauksia siihen, mitä puolue aikoo tehdä valtaan päästyään vai halutaanko vain valtaa. Tarjoaako puolue mitään muuta kuin leikkauksia?