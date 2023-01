Petteri Orpo julisti ”sinisen tolpan” nousua riehakkaissa tunnelmissa – puoluejohtaja valotti liikuttuneena perheen arkea

Kokoomuksen puoluejohto avasi vaaliristeilyn lauantaina raikuvin aplodein. Paikalla oli myös puoluejohdon perhettä. Puolueen puheenjohtajan Petteri Orpon Niina-vaimo kommentoi IS:lle tunnelmia.

– Sininen tolppa nousee ja kello lyö, kun Suomen suunta muuttuu, julisti kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo avatessaan kokoomuksen vaaliristeilyn.

Helsingistä lauantai-iltana lähtenyt Viking Gabriella keräsi paikalle 1 200 kokoomuslaista ympäri Suomen. Hurraa-huudot raikuivat, kun kokoomuksen puoluejohto huudatti yleisöä yökerhon lavalla.

Ydinvoimaa, Nato maaliin, kansainvälinen Suomi, eurooppalainen elämäntapa, ihmisoikeudet, demokratia ja turvallisuus. Muun muassa näitä huutoja lavalta kuului yleisöön.

Petteri Orpo julisti kokoomuksen vaaliristeilyllä sinisen tolpan nousevan.

Samalta laivalta tänään kotiin lähtenyt keskustakin sai viiltävän kuitin.

– Kuvaavaa on, että keskustan väki lähti ulos ja kokoomus tuli sisään, Heikki Autto huusi villiten yleisöä.

Tupa oli kirjaimellisesti täynnä. Orpon mukaan jotain erityistä oli ilmassa, sillä kokoomuslaisia on risteilyllä niin paljon samaan aikaan.

– Sinisen tolpan meininkiä voi hakea esimerkiksi tuolta tiskiltä, kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen täydensi.

”Petteri, Petteri, Petteri” yleisö hurrasi.

Orpoa oli saapunut kannustamaan myös hänen perheensä: vaimo Niina Maria Kanniainen-Orpo ja nyt 16- ja 18-vuotiaat lapset. Orpo etsi lavan reunalla tyttärelleen tuolia ja perhe kannustikin tätä eturivissä.

Orpo kertoo IS:lle, että hänen perheensä on hänen suurin tukensa ja turvansa.

Julkisuudessa hän on ollut vähäsanainen tulevasta hallituspohjasta tai mieluisista hallituskumppaneista. Vaikka vaaleihin valmistaudutaan päivä kerrallaan, eikä tulevaisuutta niiden suhteen suunnitella, kotona puhutaan politiikkaa.

Kokoomuksen vaaliristeilyllä hurrattiin Petteri Orpon nimeä.

– Voi kyllä me vaimon kanssa puhumme politiikkaa kotona. Poikani seuraa politiikkaa ja tyttäreni on minulle sparraaja. Hän on hyvin tiedostava, kohta 19-vuotias. Tyttäreni korjaa aina välillä minua, että ”ei noin voi sanoa”, Orpo paljastaa ja nauraa.

Aika menee eteenpäin ja sukupolvet vaihtuvat. Orpo kertoo saavansa tärkeitä oppeja tyttäreltään.

– Hän opettaa minulle, mitä hänen sukupolvensa ajattelee. Se on minulle hyvin arvokasta, Orpo sanoo.

Isä ja tytär viettävät yhdessä aikaa mieluiten niin, että ”istutaan olohuoneeseen sohvan nurkkaan ja puhutaan maailman menosta”. Vaihdetaan kuulumisia ja ajatuksia.

– Ja kyllä vaimoni…hän on ollut minulle koko urani ajan tärkein sparraaja, hän jatkaa ja herkistyy hieman.

IS tavoitti laivalta myös Kanniainen-Orpon kommentoimaan tunnelmia. Juhlahumu oli käsin kosketeltavissa.

– Positiivinen ja kiva tunnelma. On tuttuja ja puolituttuja. Hyvä fiilis, Kanniainen sanoo IS:lle.

Niina Kanniainen-Orpon mukaan perhe viettää vapaa-aikaa yhdessä liikkumalla ja kahden koiransa kanssa.

Hän kertoo, ettei vaaliristeily ole ensimmäinen laatuaan, sillä ”näitä on tullut muutamakin käytyä”.

Korona-aika oli Kanniaisen mukaan poikkeuksellinen, sillä kiireistä puheenjohtajaa näkyi kotona Turussa paljon. Tyypillisesti Orpo asuu osan viikosta Helsingissä.

– Nyt on taas palattu normaaliin arkeen, eli ei Petteriä töiden takia hirveästi kotona näy, Kanniainen-Orpo kertoo.

Hän toivoo, että kokoomus voittaa vaalit, mutta hänen mukaansa nyt eletään päivä kerrallaan.

– Eletään jalat maassa ja otetaan vastaan mitä tulee, hän kertoo.

– Parasta on olla perheen kesken kotona ja rauhoittua.

sunnuntaina ennen satamaan paluuta kokoomus kertoo talouspolitiikan suuntaviivat tulevalle kaudelle.