Keskusta lupaa korottaa lapsilisää sadoilla euroilla – Saarikko piikitteli vastustajia: ”Me emme luiki pöydän alle”

Keskusta avasi eduskuntavaalikampanjansa perjantaina.

Keskusta polkaisi vaalikampanjansa käyntiin perjantaina Helsingissä. Juontaja Vappu Pimiän vetämä tilaisuus imi iltapäivällä niin paljon väkeä, etteivät kaikki mahtuneet Tennispalatsin elokuvasaliin.

Innostuksesta huolimatta keskusta käy vaaleihin synkissä tunnelmissa. Sanna Marinin (sd) vasemmistohallitukseen lähteneen puolueen kannatus on pudonnut historiallisesti alle kymmeneen prosenttiin. Monen kokeneen keskustan kansanedustajan paikka on vaarassa huhtikuun vaaleissa.

Keskusta lupasi vaalistartissa: Dieselvero pois

Myös puheenjohtaja Annika Saarikon jatkon ennustetaan riippuvan vaaleissa onnistumisesta. Linjapuheessaan Saarikko heitti heti alkuun piikin, jonka voi tulkita haasteeksi erityisesti maakunnissa kannatustaan nostaneille perussuomalaisille. Saarikon mukaan keskusta on ”aito ja alkuperäinen koko Suomen puolue”.

– Suomalaisten kannattaa välttää halpoja kopioita. Niillä vaalisuu kyllä puhuu kauniita eri alueilla, mutta tosipaikan tullen kädet eivät tartu toimeen. Kun vaalien välillä päätöksiä tehdään, lopulta vain keskusta ajaa tasapuolisesti koko Suomen asiaa. Me emme luiki pöydän alle piiloon, Saarikko sanoi.

Samalla Saarikko otti etäisyyttä myös nykyisiin hallituskumppaneihin.

– Keskusta on puolue, joka tarjoaa välittämistä ilman holhoavaa vasemmistolaisuutta ja hyvää taloudenpitoa ilman kovaa oikeistolaisuutta. Meille isänmaallisuus on ylpeyttä, joka ei kumpua toisen polkemisesta. Isänmaallisuutemme polttoainetta ei ole pelko, vaan usko siihen, että rakennamme turvallista muutosta. Eteenpäin on elävän mieli.

Saarikko sanoi vierastavansa suomalaisten välisiä jakolinjoja syventävää politiikkaa.

– Minua puistattaa, miten Suomea juuri nyt jaetaan pikkuporukoihin ja näytetään pitkää nenää toisille. Juuri nyt, näinä epävarmuuden ja huolen aikoina kannattaa pienen kansan pitää tiiviisti yhtä. Sovinnossa, ratkaisuissa, käytännönläheisessä yhteistyössä on voimaa.

Keskustalle tuttu ja tärkeä vaaliteema on jälleen aluepolitiikka. Saarikko julisti edessä olevan tasa-arvon vaalit ja kytki koko Suomen pärjäämisen myös turvallisuuspolitiikkaan.

– Koko Suomen asia on myös turvallisuutemme asia enemmän kuin pitkiin, pitkiin aikoihin. Aluepolitiikka on aina myös turvallisuuspolitiikkaa. Koko maan puolustaminen vaatii paljon satsauksia puolustusmenoihin, mutta se on paljon muutakin.

Saarikko luetteli turvallisuuden kannalta keskeisiksi asioiksi myös kotimaisen ruoan ja kotimaisen energian.

Marinin hallituksessa kiistely metsistä, hiilinieluista ja luontokadusta on repinyt erityisesti keskustan ja vihreiden välejä. Puheessaan Saarikko sanoi keskustalaisten tienneen aina, ettei Suomi pärjää ilman luontoa. Samaan aikaan hän puolusti suomalaisten oikeutta päättä itse metsien käytöstä.

– On aina yhtä oikein puolustaa suomalaista metsää ja niiden järkevää käyttöä. Keskusta puolustaa ikuisesti suomalaisten oikeutta päättää itse omista metsistään ja omaisuudestaan. Arkadianmäeltä Brysseliin.

Keskusta näkee ilmastonmuutoksessa ja muissa luontoon liittyvissä uhissa myös mahdollisuuksia, sillä tulevaisuudessa talouden kasvu nojaa vähähiilisyyteen.

– Me olemme tekemässä puhtaan energian suurvaltaa. Vetyä, biokaasua, tuhansia uusia työpaikkoja, tulevaisuuden näkymiä. Energiassakin viestimme on: Eteenpäin. Peruutuspeilistä näkyvät sheikit, öljynporauslautat ja maakaasua virtaavat venäläisten putket.

Valtiovarainministerinä Saarikko on joutunut ottamaan vastaan paljon arvostelua valtion velkaantumisen kiihtymisestä tällä hallituskaudella. Saarikko otti syytöksiin kantaa huomauttamalla, että velkaa on kerryttänyt jokainen hallitus yli 15 vuoden ajan.

Tulevaisuudessa keskusta on Saarikon mukaan sitoutunut talouden tasapainottamiseen.

– Keskusta sitoutuu laittamaan valtiontalouden kuntoon kahden seuraavan vaalikauden aikana. Siitä tulee kova, mutta välttämätön urakka. Mutta sitä ei pidä pelätä. Se tarkoittaa menoleikkauksia ja se tarkoittaa kipeitä valintoja.

Keskeisiä teemoja keskustalle ovat myös perhe- ja koulutuspolitiikka. Saarikon mukaan keskusta lupaa korottaa lapsilisää 200 euroa vuodessa.

Saarikon johdolla suomalaiset saivat jo viime vuoden lopussa ylimääräiset lapsilisät. Koronakriisin varjolla tehtyä päätöstä on arvosteltu myös kalliiksi vaalitempuksi.

Saarikon mukaan keskustan vaisusta kannatuksesta huolimatta puolue voi vielä yltää kelpo tulokseen. Hän huomautti, että kuntavaaleissa keskusta onnistui odotuksiin nähden hyvin.

– Aluevaaleissa kävi ihan samalla tavalla. Maailmanlopun ennusteista huolimatta vaali-iltana taulussa oli 19,2 prosentin kannatus. Yllätimme isosti ja näytimme epäilijöille.

Helsingin vaalitilaisuudesta keskustaväki suuntaa vaaliristeilylle kohti Tallinnaa.