Presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomi on yhä menossa Natoon samaa matkaa Ruotsin kanssa.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi torstai-iltana Ylen A-Talkissa Suomen linjan olevan edelleen se, että Ruotsin kanssa mennään Natoon yhdessä.

– Meille Suomelle on hyötyä siitä, että myös Ruotsi on Naton jäsen. Selän takana on hyvä olla täysi partneri ja että puolustuksella on syvyyttä. Ennen kaikkea yhteistyömme voisi nousta ihan eri tasolle, Niinistö totesi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi tiistaina, että Suomi saattaa joutua harkitsemaan uudelleen Nato-jäsenhakemuksen edistämistä Ruotsin kanssa yhtä aikaa, jos Ruotsin hakemus tyssää pidemmäksi aikaa. Hän kuitenkin totesi myös, ettei linja ole muuttunut.

– Hän hivenen ilmeisesti teoretisoi tulevaisuutta, Niinistö kommentoi Haaviston lausuntoa.

Niinistö keskusteli torstaina puhelimessa Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa. Presidentin mukaan esille nousi, että Turkki kohdistaa kritiikkinsä Ruotsiin eikä niinkään Suomeen. Niinistön mukaan Suomi ja Ruotsi ovat olleet Turkin retoriikassa eri asemassa.

– Alkaa vahvasti vaikuttaa siltä, että ennen Turkin presidentinvaaleja asiat eivät näyttäisi juurikaan etenevän, Niinistö sanoi.

Turkki ilmoitti tiistaina keskeyttävänsä toistaiseksi kolmenväliset neuvottelut Suomen ja Ruotsin kanssa sen jälkeen, kun Turkki oli suuttunut Ruotsille Tukholmassa tapahtuneesta Koraanin polttamisesta.

Niinistö sanoi, että on pysynyt tietoisesti kauempana Nato-prosessista, ettei synny kuvaa, että Suomi on anelemassa jotain.

– Mutta jos näyttää siltä, ettei ennen heinäkuussa Vilnassa järjestettävää Naton huippukokousta tapahdu, täytyy käydä vakava keskustelu mies miehelle.

Asia otettaisiin Niinistön mukaan suoraan pöydälle Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa.

Niinistön mukaan mistään ei ole tullut viitettä siitä, että Erdoganin vastahankaisuus liittyisi Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.

Presidentti Niinistö vieraili aiemmin tällä viikolla Ukrainassa. Presidentin mukaan jo Kiovaan saapuessa kokonaiskuva oli hyvin puhutteleva. Ihmiset olivat menossa töihin samalla, kun sotatila on päällä.

Niinistö sanoi, että hänen Ukrainassa tapaamansa ihmiset olivat hyvin päättäväisiä.

– Kuvaisin myös presidentti (Volodymyr) Zelenskyiä samalla tavalla.

Niinistö kuvaili Ukrainaan lähetettäviä Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja tehokkaiksi aseiksi.

– Mutta tätä sotaa ei yhdellä asetyypillä kokonaisuudessaan ratkaista. Kyllä niillä kuitenkin huomattava merkitys olisi Ukrainan kannalta.

Niinistön mukaan oli tärkeää, että Yhdysvallat tuli mukaan panssarivaunujen toimittamiseen.