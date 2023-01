Hallituksen kiistassa sote-rahoista ei tapahtunut torstaina läpimurtoa.

Sote-rahoituksesta syntyneeseen kiistaan yritettiin löytää ratkaisua torstaina perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (kesk) johtamassa sote-ministeriryhmässä.

Pääministeripuolue Sdp vaatii hyvinvointialueille vähintään 500 miljoonan euron lisärahoitusta. Esillä ollut reilun 200 miljoonan euron potti ei Sdp:lle riitä.

Neuvotteluissa ei tapahtunut torstaina läpimurtoa. Etenkin keskustassa on katsottu, että puolen miljardin lisärahoitus alueille rikkoisi kehyksen eli hallituspuolueiden yhteisesti sopiman menokaton.

Hallituslähteistä viestitettiin kaksi ja puoli tuntia kestäneen kokouksen jälkeen, että neuvottelut jatkuvat.

Kiuru (sd) sanoi IS:lle keskiviikkona, että jos hyvinvointialueet eivät saa lisää rahoitusta, edessä ovat ”äkkijarrutukset, yt-neuvottelut ja kovat leikkaukset ihmisille elintärkeisiin palveluihin”.

Kiuru perusteli lisärahatarvetta muun muassa hintakriisillä ja korkealla inflaatiolla.

– Sosiaali- ja terveydenhuollossakin hinnat, palkat ja vuokrat ovat nousseet paljon sen yli mitä kukaan on osannut olettaa. Ei ole mahdollista ajatella, että ihmiset jäävät ilman hoitoa vain sen takia, että emme pysty tarjoamaan sosiaali- ja terveydenhuollolle riittäviä varoja pitää huolta kaikista Suomen sairaista, Kiuru sanoi.

Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä huomauttaa, että hyvinvointialueille on myönnetty jo 756 miljoonaa euroa indeksikorotuksia hintojen noususta johtuen.

– Mikäli tämä ei riittäisi, jälkikäteistarkistuksessa korjataan se kohdilleen. Tämä tapahtuisi kertakorvauksena vuoden 2024 alussa. Eduskunnassa on käsiteltävänä rahoituslain muutos, joka mahdollistaisi sen, että alueet voivat kirjata kertakorvauksen tämän vuoden tuloksi, vaikka se käytännössä maksetaan vuoden 2024 alussa. Kustannusten nousu ja inflaatio eivät aja lisämäärärahan tarpeeseen tässä hetkessä.

” Joillain alueilla tilanne on kriittinen.

Sosiaali- ja terveysministeriö esitti hyvinvointialueille alun perin 700 miljoonan lisärahoitusta. Valtiovarainministeriö ehdotti alueille sen sijaan pyöreää nollaa.

Niemelän mukaan niukan linjan taustalla on epävarmuus sote-uudistuksen ”aitojen käynnistämiseen liittyvien kustannusten” arvioimisessa.

– Joillain alueilla tilanne on kriittinen. On kuitenkin muistettava, että homma on ollut käynnissä nyt kolme viikkoa. Meidän näkemyksemme on ollut, että pitää parantaa tietopohjaa ja tehdä tarvittaessa toimenpiteitä.

Sosiaali- ja terveysministeriön laatiman muistion mukaan hoito- ja palveluvelan korjaamiseen tarvitaan 537–878 miljoonaa euroa. Pelkästään erikoissairaanhoidossa hoitovelkaa arvioidaan olevan 157–301 miljoonaa euroa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kommentoi, että jos ”tilannetta ei korjata, se tulee näkymään kiireettömien leikkausten perumisena ja hoitovelan pahentumisena”.

Kiuru on vedonnut juuri tähän ministeriönsä virkavastuulla laatimaan arvioon lisärahoitusta perustellessaan.

Niemelän mukaan ongelma on siinä, että lukuihin liittyy valtavasti epävarmuuksia.

– Jopa sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet myöntävät, että niihin liittyy epävarmuuksia. Meillä oli hankaluuksia lähteä puoltamaan ehdotettuja lisätarpeita, koska tietopohja oli vielä sen verran vajavainen. Yhteinen tilannekuva rakentuu kuitenkin koko ajan eteenpäin, Niemelä muotoilee.

STM:n muistiossa mainitaan, että hoito- ja palveluvelasta on tehty aiemmin euromääräisiä arvioita muun muassa tarkastelemalla toteutumatta jääneitä suoritteita.

Muistion mukaan ”hoito- ja palveluvelan arviointi on sittemmin muuttunut monimutkaiseksi”.

– Suoritteet ovat ajoittain palanneet koronaepidemiaa edeltävälle tasolle tai jopa korkeammalle. Sitä, miten tilannetta on jo pystytty korjaamaan, on vaikea arvioida. Arviointia vaikeuttaa myös se, että etäpalvelut ja niiden käyttö ovat yleistyneet ja niiden volyymit ovat selvästi suuremmat kuin aikaisemmin, muistiossa huomioidaan.

Muistion mukaan erityisen vaikeaa on ollut arvioida sosiaalihuollon palveluihin kertyneitä vajeita.

Konsulttiyritys Nordic Healthcare Group Oy:n aiemmin STM:n tilauksesta kunnille, kuntayhtymille ja sairaanhoitopiireille tekemän kyselyn mukaan neljäsosa vastaajista on kyennyt jo purkamaan jossain määrin hoitovelkaa.

Resursseja tulisi vastaajien mukaan suunnata etenkin perusterveydenhuoltoon, neuvolatoimintaan, kouluterveydenhuoltoon, suun terveydenhuoltoon, syöpien diagnosointiin ja hoitoon, lastensuojeluun, perhepalveluihin sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin.