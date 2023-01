Ähtärin eläinpuiston talousongelmat eivät johdu pelkästään koronasta, myöntää kansliapäällikkö.

Taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneen pandahankkeen rahoituksen jatkosta on saatava tehtyä päätöksiä eikä helppoja ratkaisuja ole olemassa, sanoivat asiaa hoitavien ministeriöiden edustajat keskiviikkona.

Valtiovarainministeriö esitti aiemmin viiden miljoonan euron rahoitusta Ähtärin eläinpuiston pandoille lisäbudjettiin. Keskiviikkona maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) ilmoitti ehdotuksen poisvetämisestä ankaran julkisen kritisoinnin jälkeen.

Kurvisen mukaan pandojen jatkoa alkaa selvittää virkatyöryhmä, jossa on edustajia eri ministeriöistä. Kiinan valtion omistamilla pandoilla on myös vahva ulkopoliittinen ulottuvuus, joten mukana on ulkoministeriökin.

VM:n kansliapäällikkö Juha Majanen sanoi keskiviikkona järjestetyssä mediatilaisuudessa, että kritisoidun rahoituspäätöksen takana oli se lähtökohta, että pandat on aikoinaan haluttu tänne ja Suomi on sitoutunut järjestämään niille asianmukaiset olot.

– Siitä aiheutuu aika merkittäviä kustannuksia. Nyt ollaan jouduttu tilanteeseen, jossa tämä kustannustaakka alkaa olla aika iso.

Valtio ei ole suoraan sitoutunut huolehtimaan pandoista koituvista kustannuksista.

– Mutta viime kädessä valtio vastaa siitä, että pandojen olot ovat asianmukaiset. Tässä tilanteessa alkaa olla huoli siitä, että näitä oloja pystytä turvaamaan, eikä valtio voi vetäytyä Kiinan suuntaan vastuusta.

Kiina ”lainaa” pandoja muille maille maksua vastaan, millä maa pyrkii luomaan itsestään myönteistä kuvaa. Suomi on sitoutunut vuokraamaan jättiläispandat Lumin ja Pyryn vielä kymmeneksi vuodeksi.

Koska aiempaa linjausta ei ole muutettu eikä pandoja ole päätetty palauttaa, on niiden hoito haluttu turvata rahallisesti. Majanen sanoi pitävänsä hieman erikoisena sitä, että Suomessa on rinnastettu pandojen kulut esimerkiksi kotimaisten eläinten suojeluun tai lapsipotilaisiin.

– Tässä on kyse siitä. Hoidetaan niitä sitoumuksia, joita on tehty.

Pandojen ylläpito maksaa noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Ähtärin eläinpuisto on onnistunut keräämään muun muassa lipputuloina vain noin 600 000 euroa vuodessa ja ajautunut talousvaikeuksiin.

Yhtenä ratkaisuna on pidetty pandatoiminnan säätiöimistä, mutta sekin vaatii lisärahaa. Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki totesi keskiviikkona STT:lle, että ilman lisärahaa pandat joudutaan palauttamaan Kiinaan.

– Myöskään se pandojen palauttaminen ei ole lainkaan ilmaista. Helppoja vaihtoehtoja ei oikeastaan ole, Majanen sanoi.

Palauttamiseen liittyy myös ulko- ja kauppapoliittisia kysymyksiä Kiinan kanssa, joista olisi käynnistettävä neuvottelut. Tämä ei ole mikään helppo tie.

– Kovin moni ei ole tainnut onnistua palauttamaan niitä Kiinaan.

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio sanoi, että pandojen palauttaminen Kiinaan on yhtenä vaihtoehtona nyt aloittavan työryhmän pöydällä.

– Tässä täytyy katsoa se kokonaisuus, mikä on järkevää, tietenkin eläinten hyvinvointi edellä. Mutta ei se palauttaminenkaan ilmaista ja yksinkertaista ole. Pidän sitä silti yhtenä vaihtoehtona.

Husu-Kallio ei lähtenyt arvioimaan, kuinka paljon pandojen palauttaminen maksaisi. Pandojen Suomeen tuomisesta vastasi aikoinaan Ähtärin eläinpuisto, ja tuolloin Suomen valtio huolehti arvokkaiden eläinten kuljetukseen vaadittavasta vakuutuksesta.

Husu-Kallion mukaan tarkoituksena ei ole, että valtio huolehtii jatkossa kaikista pandoista koituvista kuluista. Tavoitteena on edelleen, että Ähtärin eläinpuisto saa toimintansa kannattavaksi.

Hän myönsi, että pandojen rahoitusvaje ei johdu pelkästään koronakriisistä. Ähtärin eläinpuisto voisi Husu-Kallion mukaan tehdä enemmän esimerkiksi pandojen markkinoinnin suhteen.

– He eivät ole olleet riittävän aktiivisia markkinoinnissa ja toiminnan kehittämisessä. Kävin matkamessuilla ja enpä nähnyt Ähtärin eläinpuistoa siellä. Mielestäni heidän pitäisi tsempata tässä perusmarkkinoinnissa.