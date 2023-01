Krista Kiuru kiistää uhanneensa hallituksen kaatamisella: ”Noin pitkälle en ole osannut edes ajatella”

Perhe- ja peruspalveluministeri Kiurun mukaan hallituksen on vaikea toimia, jos sillä ei ole oikeaa tilannekuvaa. Kiuru vaatii yhä alueille vähintään 500 miljoonan euron rahapottia.

Krista Kiurun mukaan lisäresurssitarve sosiaali- ja terveydenhuollossa on 537–878 miljoonaa euroa. Kiuru sanoo, että tarve on määritelty ministeriössä virkavastuulla. Kiurun johtama ministeriryhmä jatkaa rahoitusneuvotteluita torstaina.

Hallituslähteen mukaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) uhkaili tiistaina sote-ministeriryhmän kokouksessa hallituksen kaatamisella, jos Sdp ei saa rahavaatimuksiaan läpi.

Kiuru kiistää IS:lle puhuneensa kokouksessa hallituksen kaatamisesta.

– Noin pitkälle en ole osannut edes ajatella, sosiaali- ja terveyspolitiikasta vastaavana ministerinä olen pyrkinyt pysymään omalla tontillani, prosesseista vastaavat muut henkilöt. Olen ottanut tiistaina ministeriryhmässä esille sen, että jos sosiaali- ja terveystoimijat eivät saa riittävää rahoitusta, siitä tulee hallitukselle ongelma. Hallituksen on vaikea toimia tilanteessa, jossa hyvinvointialueiden johto kokee, että hallituksella ei ole edes oikeaa tilannekuvaa siitä, että sairaita on yhä enemmän hoidettavana ja rahaa on vähemmän kuin on odotettu.

Hallituksen lisätalousarvioneuvottelut lykkääntyivät ensi viikkoon sote-rahoista syntyneen eripuran vuoksi.

Kiuru vaatii hyvinvointialueille yhä vähintään 500 miljoonaa euroa.

Sote-menoihin on kaavailtu IS:n tietojen mukaan lisätalousarvioneuvotteluissa 210 miljoonaa euroa. Ongelmana nähdään myös se, että 500 miljoonan euron potti hyvinvointialueille rikkoisi hallituksen kehyksen eli menokaton.

Sote on juuri saatu käyntiin ja nyt koneistoon pitää lapata jo puoli miljardia lisää rahaa. Miksi?

– Näemme sähkölaskussamme Venäjän hyökkäyssodan seuraukset ja maatalouden lannoitteiden hintojen nousussa hintakriisin vaikutukset. Sosiaali- ja terveydenhuollossakin hinnat, palkat ja vuokrat ovat nousseet paljon sen yli mitä kukaan on osannut olettaa. Ei ole mahdollista ajatella, että ihmiset jäävät ilman hoitoa vain sen takia, että emme pysty tarjoamaan sosiaali- ja terveydenhuollolle riittäviä varoja pitää huolta kaikista Suomen sairaista. Pidän todella erikoisena, että haluamme vastata hinta-, energia-, korona- ja hoivakriisiin, mutta emme halua nähdä näiden kriisien vaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Nyt puhutaan henkilöstön palkkauksesta, juoksevista kuluista ja inflaatiosta, eikö rahat pitänyt kohdentaa nimenomaan ihmisten hoivaan?

– Kaikki kriisit ovat vaikuttaneet siihen, että hoito- ja palveluvelka kasvaa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitaan lisää rahoitusta. Samaan aikaan on meneillään pitkään jatkunut budjettien aliresurssointi kuntatoimijoiden taholta. Jos tilannetta ei korjata, se tulee näkymään kiireettömien leikkausten perumisena ja hoitovelan pahentumisena. Edessä on äkkijarrutukset, yt-neuvottelut ja kovat leikkaukset ihmisille elintärkeisiin palveluihin.