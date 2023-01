Pääministerin alaisuuteen kaavaillaan uutta Nato-nyrkkiä – ”Herättää enemmän epäilyksiä koko hankkeen tarkoituksesta”

Sanna Marin ei kertonut viisikolle uuden turvallisuuspoliittisen huippuviran perustamisesta, vaan hallituskumppanit kuulivat ja lukivat hankkeesta mediasta.

Valtioneuvoston kansliaan on suunniteltu uutta huippuvirkaa ja yksikköä. Pääministerin alaisuuteen perustettaisiin turvallisuuspoliittisen neuvonantajan johtama yksikkö, joka auttaisi pääministeriä Nato-aikana turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä.

– Ettei taas olisi liian monta kokkia samaa soppaa keittämässä, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen (kok) kyseli.

Oppositiopuolue kokoomuksen varapuheenjohtaja Häkkänen hämmästelee ajankohtaa vaalikauden loppusuoralla, jolloin pääministeri Sanna Marin (sd) asetusta uudesta turpoyksiköstä alkoi ajaa.

Vaalikauden viimeinen istunto eduskunnassa on maaliskuun 3. päivä ja eduskuntavaalit pidetään 2. huhtikuuta.

– Ajoitus on aivan kummallinen. Demaripääministeri on todennäköisesti vallassa enää muutaman viikon ja hän ryhtyy tekemään aika merkittäviä muutoksia ulko- ja turvallisuuspolitiikan valmistelukoneistoon, Häkkänen huomautti.

– Se ei kuulu vaalikauden loppumetreille. Tämä herättää enemmän epäilyksiä koko hankkeen tarkoituksesta. Kuulostaa enemmän ministeriöiden ja presidentin kanslian kilpavarustelulta, jota hätäpäissään yritetään vaalikauden loppumetreillä tehdä, Häkkänen jatkoi.

Kokoomuksen Antti Häkkänen ihmettelee, miksi pääministeri Sanna Marin ja Sdp alkoivat ajaa uutta ulko- ja turvallisuuspolitiikan huippuvirkaa pääministerin alaisuuteen vaalikauden loppusuoralla.

Pääministeri on maan parhaiten informoitu ihminen, pääministerillä on käytössään paras mahdollinen tieto ja kaikkien ministeriöiden virkamiehet.

Lisäksi pääministerillä on jo nyt omassa kabinetissaan erityisavustajanaan myös yksi ulkoministeriön diplomaatti auttamassa pääministeriä turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä.

– Pääministerillä on kaikki tieto. Nyt on yritetty antaa kuvaa, että pääministerillä ei olisi ulko- ja turvallisuuspoliittista tietoa tai keskeisiä neuvonantajia. Pääministerillä on kaikki virkakunta käytössä koko ajan, Häkkänen kertoi.

– Jos pääministeri sormea napsauttaa, jokainen virkakunnan henkilö on hänellä käytössään. Ulkoministeriön ja puolustusministeriön virkamiehet ja johto ovat tarvittaessa päivittäin pääministerin virkahuoneessa briiffaamassa asioita ja antamassa neuvoja, Häkkänen jatkoi.

Kokoomuksen Häkkänen epäilee pääministerin alaisuuteen kaavaillun uuden turvallisuuspoliittisen yksikön järkevyyttä.

– Pidän erikoisena, että tarvittaisiin uusi pikkuministeriö. Pidän kummallisena, että ryhdytään luomaan erillistä yksikköä, joka pohtii samoja asioita, joita jo ulkoministeriössä ja puolustusministeriössä pohditaan, Häkkänen sanoi.

Valtioneuvoston kansliaan, pääministerin alaisuuteen kaavailtu turvallisuuspoliittinen yksikkö neuvonantajineen olisi jonkinlainen Nato- ja turponyrkki.

Häkkäsen mielestä Suomessa on jo Nato-nyrkki: tasavallan presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta, TP-Utva.

– TP-Utva on käytännössä Nato-nyrkki, joka tekee päätökset Natoon liittyvistä asioista. Sen tehtävä on koordinoida myös laajemmat Natossa tehtävät poikkihallinnolliset päätökset.

– TP-Utva on jo toimiva elin olemassa. Jos yhteensovittamisnyrkkiä ruvetaan pääministerin kansliaan rakentamaan, se ei ehkä toimi valtiosääntöoikeudellisessa ajattelussa. Tasavallan presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, pitkä väli, yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Nyt pääministeri ryhtyisi koordinoimaan tätä vahvemmin, pitää olla tarkkana, Häkkänen sanoi.

Jos ja kun ulko- ja turvallisuuspolitiikan valmistelua aletaan muuttaa, Häkkäsen mukaan niistä on syytä päättää vasta myöhemmin.

– Miten käytännöt muodostuvat, se pitää rauhassa katsoa. Se muotoutuu pikkuhiljaa. Siinä pitää olla puolueiden hyvä yhteisymmärrys yhteistoiminnassa presidentin kanssa.

– En näe järkevänä, että Sdp:n puoluepoliittinen hanke ilman muiden kanssa konsultointia etenisi vaalikauden viimeisinä viikkoina, Häkkänen näki.

Hallituskumppaneille tuli yllätyksenä pääministeri Marinin suunnittelema uusi turvallisuusneuvonantajan huippuvirka ja turpoyksikkö pääministerin alaisuuteen.

Hallituksessa ei ole käyty mitään keskustelua uudesta turpoyksiköstä, ja ministerikollegat kuulivat asiasta maanantaina Ylen uutisista tai lukivat lehdestä.

Hallituskumppanit eivät vielä sanoneet mielipidettään pääministeri Marinin ajamaan valtioneuvoston kanslian asetusmuutokseen. Jos asetus olisi tarkoitus saada voimaan, sillä pitäisi olla kaikkien hallituspuolueiden tuki.

Rivien välistä on luettavissa, että muut puolueet eivät järin ilahtuneita Marinin hankkeesta ole.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ei vielä kertonut puolueensa kantaa pääministeri Marinin hankkeeseen. Saarikko sanoi odottavansa etenkin ulko- ja puolustusministeriön sekä presidentin kanslian lausuntoa asiasta. Ulkoministeriö ehti iltapäivällä lausuntonsa toimittaa ja UM tyrmäsi Marinin hankkeen lausunnossaan.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) piti kielen keskellä suuta.

– En ollut asiasta aiemmin tietoinen. Hyvä käydä läpi asetuksesta pyydetyt lausunnot, erityisesti ulko- ja puolustusministeriön ja presidentin kanslian näkemykset. Ja myös arvio siitä, onko hyvän hallintotavan mukaista tehdä uusien virkojen perustamista näin vaalikauden loppusuoralla, Saarikko totesi.

Myös opetusministeri Li Andersson (vas) ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) olivat lyhytsanaisia pääministeri Marinin hankkeesta.

– Meillä ei ollut tietoa. Olin mediatietojen varassa, kun se tuli julki. Oletan, että tästä käydään hallituksen sisällä keskusteluja. Itse en ole saanut lisätietoja, ja en linjaa mitään ehdotonta kantaa tässä vaiheessa, Andersson totesi.

– Olen lukenut tästä asiasta lehdistä. En ole ollut missään keskusteluissa tästä asiasta. Täytyy katsoa, onko virka tarpeen vai ei ole, Henriksson totesi.

Lausuntokierros valtioneuvoston asetusmuutoksesta päättyy nyt torstaina 26. tammikuuta. Ulkoministeriö on lausuntonsa Marinin ajamasta hankkeesta ehtinyt antaa, ja ulkoministeriö ei nähnyt järkevänä uuden turvallisuuspoliittisen yksikön perustamista pääministerin alaisuuteen.