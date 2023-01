Miksi Suomi ei voisi mennä yksin Natoon? Iro Särkkä: ”Pidetään rivit suorina”

Ruotsin putoaminen ”Nato-kelkasta” jättäisi Pohjolan turvallisuussuunnitteluun aukon. Se voisi olla myös asia, joka hyödyttäisi Venäjää, arvioi Nato-asiantuntija ja tutkijatohtori Iro Särkkä.

Nato-asiantuntija ja tutkijatohtori Iro Särkkä Ulkopoliittisesta instituutista arvioi, että Turkin kanssa käydyt neuvottelut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksistä ovat nyt lähestulkoon jäissä. Iro Särkkä vieraili ISTV:n Nato-studiossa.

– Arvioisin, että tässä ollaan keskustelujen osalta aika lailla jäätymispisteessä. Se on tietenkin huono asia, mutta ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tilanne voisi mennä kohti sulaa kevättä kohti.

Taustalla painavat Ruotsissa järjestetyt Turkin-vastaiset mielenilmaukset, Erdogan-nuken ripustaminen Tukholman kaupungintalon edustalle ja vakavimpana Koraanin polttaminen mielenilmauksen yhteydessä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on ilmoittanut, että Ruotsin on turha odottaa tukea jäsenyydelleen. Kolmikantaneuvottelut on nyt peruttu ainakin joksikin aikaa – todennäköisesti viikoiksi.

Tällä hetkellä on Särkän mukaan luonnollista, että tilanteen annetaan rauhoittua ja ”tomun laskeutua”.

Muuttunut tilanne on luonnollisesti herättänyt kysymyksiä siitä, miten Ruotsin ja Turkin välien kiristyminen vaikuttaa Suomen Nato-tiehen. Tukholman yliopiston Turkki-tutkimuksen instituutin johtaja Paul Levin on esimerkiksi todennut Dagens Nyheterille, että Suomi jää Turkin ja Ruotsin välien kiristyessä välikäteen.

Iro Särkkä arvioi, että Suomella on tällä hetkellä jopa sijaiskärsijän rooli. Hän kuitenkin alleviivaa, että Suomen ja Ruotsin tasatahtisella etenemisellä Natoon on edelleen suuri merkitys.

– Suomeen ei ole kohdistunut yhtä paljon arvostelua (kuin Ruotsiin), mutta sitä ei voi ikinä tietää, millaisia tilanteita Suomessa voisi tulla eteen. Varmaan olisimme sellaisessa tilanteessa iloisia, jos saisimme tukea Ruotsista. Mielestäni on nyt tärkeää, että pidetään rivit suorina, Suomi ja Ruotsi yhdessä. Ei edes yritetä sellaista retoriikkaa, että olisimme erottamassa tätä parivaljakkoa, koska se olisi haitallista kaikille osapuolille ja pelaisi myös tietyllä tavalla Venäjän pussiin tässä tilanteessa.

Nato-asiantuntija Iro Särkkä kertoi ISTV:n Nato-studiossa, että Suomen ja Ruotsin tasatahtisella taivalluksella Natoon on kiistattomia vahvuuksia.

Iro Särkän mukaan neuvotteluissa ei ole niin kiire, että Suomen kannattaisi nyt tehdä nopeita itsenäisiä liikkeitä. Tilanne olisi kuitenkin toinen, jos ilmassa olisi sellaisia merkkejä, että Suomeen voisi kohdistua suoranainen uhka.

– Silloin Suomen voisi olla tärkeä tehdä päätökset nopeammin. Jokainen maa vastaa viime kädessä itse omasta turvallisuudestaan ja itsemääräämisoikeudestaan. Silloin Suomen pitäisi miettiä yhtälöä uudestaan. Tällä hetkellä tällaisia merkkejä ei kuitenkaan ole ilmassa. Tässä on aikaa tehdä tämä yhdessä.

Samanaikainen liittyminen mahdollistaisi Suomelta ja Ruotsilta yhteisen puolustussuunnittelun niin, että Naton Pohjolasta muodostuisi yhtenäinen kokonaisuus, Särkkä kertoo.

Jos ratifiointipäätökset viivästyvät entisestään, aikaikkuna toisensa jälkeen uhkaa kuitenkin mennä umpeen.

Tärkeä huomio aikataulujen suhteen on Särkän mukaan se, että Suomea ja Ruotsia ei voi ottaa Naton puolustussuunnitteluun täydellä painolla ennen varsinaista jäsenyyttä. Samaan aikaan on käynnistymässä Naton nelivuotinen puolustussuunnitteluprosessi.

– Olisi todella hyvä juttu, että olisimme siinä mukana alusta asti. Voidaanhan meidät tietysti sinne myöhemminkin ujuttaa, mutta kyllähän se vaikuttaa siihen, millainen alueellinen suunnitelma tälle alueelle voidaan tehdä.

– Ajatellaan sitä kautta, että jos siellä on kaksi maata kysymysmerkkinä ja verrataan siihen, jos ne maat olisi merkitty vihreällä.

Ruotsin valtiojohto piti tiistai-iltana ylimääräisen tiedotustilaisuuden solmuun menneestä Nato-jäsenyysprosessista. Pål Jonson (vas.), pääministeri Ulf Kristersson ja ulkoministeri Tobias Billström olivat vakavina.

Särkkä muistuttaa lisäksi, että Suomen ja Ruotsin jäsenhakemuksista riippumatta Nato tekee komentorakenneuudistuksen uuden euroatlanttisen pelote- ja puolustuskonseptin sisällä (DDA).

Ehtiminen mukaan tähän suunnitteluun voisi vaikuttaa konkreettisesti siihen, millaisia komentorakenteita Nato-Pohjolaan muodostetaan.

– Alueellisia suunnitelmia päivitetään ja ollaan tekemässä myös operaatiokohtaiset suunnitelmat alueille. Se vaikuttaa suorituskykysuunnitteluun – eli siihen, millaisia vaatimuksia Nato-maille asetetaan. Olisi hyvä, että Suomi olisi mukana tässä.

Sama koskee luonnollisesti Ruotsia. Jos Ruotsi jäisi pitkäksi ajaksi odottamaan oman jäsenhakemuksensa viimeisiä ratifiointeja, se ei pääsisi mukaan pohjoiseen alueelliseen suunnitteluun alusta lähtien.

Särkkä arvioi, että Ruotsin jääminen pitkäksi aikaa Naton ulkopuolelle jättäisi Nato-Pohjolan suunnitteluun selkeän aukon.

– Meillä jäisi aukko tähän Pohjolan alueelle. Ruotsia ei voisi integroida samalla tavalla Naton yhteisiin komentorakenteisiin, yhteiseen puolustussuunnitteluun, alueellisiin suunnitelmiin, operaatiokohtaisiin suunnitelmiin eikä suorituskykyjen kehittämiseen liittyviin suunnitelmiin.

Lähitulevaisuudessa merkittävää Nato-neuvottelujen etenemisen kannalta on se, miten Erdogan aikoo selittää tilanteen kansalle, Särkkä arvioi. Maassa käydään 14. toukokuuta sekä parlamentti- että presidentinvaalit, eikä johto halua näyttäytyä nyt heikkona.

– Parlamentti on lisäksi jäämässä istuntotauolle. Voi olla, että kevään aikaikkuna on menetetty, ja katse kannattaa kääntää kesään, Särkkä kertoo.

Hän huomauttaa, että neuvottelut eivät ole kuitenkaan palanneet alkupisteeseen. Pysähtyminen ei välttämättä tarkoita, että tilanne olisi toivoton.

– Kyse on paljon Erdoganin retoriikasta. Hän haluaa paisuttaa tätä merkittävyyttä. Tilanne (neuvotteluissa) on toki edennyt hitaasti, mutta ei tässä ole merkittävää takapakkia otettu.

Presidentti Erdoganin lopulliset tavoitteet ovat hämärän peitossa.

Keskusteluyhteys on joka tapauksessa tärkeä säilyttää, Nato-asiantuntija Iro Särkkä muistuttaa ja lisää, että kolmen maan viranomaisten keskuudessa ei todennäköisesti ole luottamuspulaa. Näin ollen olisi todennäköistä, että neuvotteluja päästään kyllä jossakin vaiheessa jatkamaan. Varsinainen ratifiointipäätös taas on Turkin parlamentin käsissä.

– Olisi hyvä, että pidettäisiin yllä dialogia ja että maat tapaisivat. Diplomaattiset yhteydet ovat yksi väylä, kun mennään eteenpäin. Se luo vankan pohjan luottamukselle, kun Ruotsi, Suomi ja Turkki käsittelevät esimerkiksi terrorismiasiaa.

Erdogan on vaatinut useaan otteeseen Suomen ja Ruotsia luovuttamaan terroristeiksi luokittelemiaan henkilöitä. Viimeisen lukumäärä on tammikuun puolivälistä. Silloin vaatimus koski 130:tä henkilöä. Lisäksi Turkki on muun muassa vaatinut Ruotsia kiristämään terrorismilakejaan.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemukset on ratifioimatta vielä Unkarissa ja Turkissa. Unkari on kertonut hoitavansa ratifioinnin helmikuun alussa. Turkin aikataulu on nykyisessä tilanteessa hyvin epäselvä.