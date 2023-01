Suomi on aiemmin kieltäytynyt vientiluvasta humanitäärisiin syihin vedoten.

Suomi on päättänyt myöntää vientiluvan panssaroituihin ajoneuvoihin käytettävälle suojateräkselle Turkkiin. Asiasta ensimmäisenä kertoneen Hufvudstadsbladetin mukaan tiistaina allekirjoitettu vientilupa koskee raahelaista Miilux-teräsyhtiötä, joka oli hakenut lupaa 12 000 tonnin panssariteräksen vientiin.

Päätöksen vientiluvasta on allekirjoittanut nykyinen puolustusministeri Mikko Savola (kesk). Opetusministeri ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kirjoitti keskiviikkona Twitter-tilillään, ettei puolue hyväksy suojateräksen vientilupaa, ja syytti samalla Savolaa päätöksen tekemisestä ilman hallituskumppaneita.

– Luvan myöntäjä on puolustusministeri eikä asiaa ole käsitelty hallituksen kesken, Andersson kirjoittaa.

– Vasemmistoliitto ei kannata puolustusmateriaalin viemistä sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia loukkaaviin maihin. Mielestämme Suomen ei tulisi myöntää suojausteräksen vientilupaa Turkkiin.

IS ei keskiviikkona tavoittanut Savolaa kommentoimaan asiaa. Helsingin Sanomille Savola sanoo, että päätöksen pohjana olevassa kokonaisarviossa on otettu huomioon se, että Turkki on Suomen tuleva liittolainen.

– Tämä on puolustusministerin toimivallassa oleva päätös, josta ulkoministeriö on tehnyt ulko- ja turvallisuuspoliittisen arvion. Tuo arvio oli myönteinen, Savola toteaa HS:lle..

Vientilupien ulko- ja turvallisuuspoliittisen harkinnan tekee ulkoministeriö. Sanna Marinin (sd) hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi ei vie puolustustarvikkeita sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin.

Suomi ei ole myöntänyt asevientilupia Turkkiin sen jälkeen kun turkkilaisjoukot hyökkäsivät Syyrian kurdialueille syksyllä 2019. Sekä Suomi että useat muut EU-maat perustelivat tuolloin asevientikieltoa huolella humanitaarisesta tilanteesta.

Sittemmin tilanne on muuttunut Suomen Nato-hakemuksen ja siihen liittyvien erimielisyyksien myötä. Turkki on toistaiseksi kieltäytynyt ratifioimasta Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä puolustusliitossa. Yhdeksi syyksi tähän on arveltu Suomen ja Ruotsin Turkkiin kohdistuvia asevientikieltoja.

Joulukuussa puolustusministeriöstä kerrottiin, että Suomi on aikeissa höllentää linjaansa ja ryhtymässä taas myöntämään vientilupia Turkkiin. Tuolloin puolustusministeriö oli jo antanut joillekin Turkkiin kohdistuneille vientiluville vihreää valoa ennakkolausunnoissa.

– Toki myös on sanottava ääneen, että meidän on Turkkiin pikkuhiljaa pystyttävä suhtautumaan niin, että siitä on tulossa meidän liittolainen. Tämäkin asia huomioidaan jatkossa tässä meidän kokonaisharkinnassamme, sanoi tuolloinen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Ylen mukaan Miilux-yhtiön suojateräkselle haettiin vientilupaa myös marraskuussa 2021, mutta tuolloin lupaa ei myönnetty. Turkkilaisen eläkerahaston kerrotaan ostaneen 70 prosenttia Miilux Oy:stä vuonna 2019. Yhtiöllä on tytäryhtiö ja oma tuotantolaitos myös Turkissa.