Mika Aaltola kysyy polttavan kysymyksen: Emmekö mene ilman Ruotsia Natoon?

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mielestä Suomen pitäisi hoitaa oma pääty kuntoon ennen eduskuntavaaleja.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mielestä nykyisen eduskunnan pitäisi hyväksyä Suomen Nato-jäsenyys ennen eduskuntavaaleja.

– Oma pääty on hyvä hoitaa kuntoon. Asiat ovat silloin yksiselitteisempiä, ei ole liikaa liikkuvia osia ja viesti on muillekin selkeä: Suomi haluaa Natoon. Ja piste, Aaltola sanoo IS:lle.

Aaltolan mielestä Nato-jäsenyyden käsitteleminen eduskunnassa loppuun saakka olisi viesti läheisille liittolaisille.

– Se lähettää viestiä myös siitä, että Suomen Nato-hakemuksesta ei ole mitään kysymysmerkkejä. Turkista huolimatta Suomi sinne on pyrkimässä, ja se oli myös kansan tahto. Prosessi eduskunnassa viestiin läpi tyylikkäästi.

Lue lisää: Niinistö Ylellä: Ei viitteitä, että Erdoganin vasta­hankaisuus Nato-prosessissa liittyisi Putiniin

Lue lisää: Turkin ulko­ministeri: ”Suomen kanssa ongelmia on vähemmän”

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) ovat edelleen sillä kannalla, että Nato-jäsenyyttä ei ole syytä käsitellä loppuun eduskunnassa ennen kuin viimeisetkin Nato-jäsenmaat ovat ratifioineet Suomen jäsenyyden. Ratifiointi puuttuu yhä Turkilta ja Unkarilta.

Vanhanen perustelee kantaansa sillä, että eduskunnalla ei ole tapana tehdä lakeja pöytälaatikkoon odottamaan. Hänen mukaansa Nato-jäsenyyden hyväksyminen eduskunnassa ennen vaaleja on kuitenkin ”koko ajan harkinnassa”.

Halla-aho puolestaan ei halua kopauttaa ulkoasiainvaliokunnan liittymisestä laatimaa mietintöä kiinni, jotta valiokunta voi halutessaan ottaa kantaa asioihin, jotka saattavat nousta vielä esille liittymisprosessin aikana.

Lue lisää: Vanhanen: Nato-jäsenyyden hyväksyminen ennen edus­kunta­vaaleja ”koko ajan harkinnassa”

Aaltola ymmärtää Vanhasen ja Halla-ahon perustelut ja sanoo, että silläkin tavalla voidaan asioita viedä eteenpäin.

– Eduskunnan tahtotilahan tässä on ratkaiseva, mutta tutkijan näkökulmasta näkisin, että yksiselitteisyys ja selkeys asiassa on hyvä ja tietty momentum, liike-energia on hyvä säilyttää, Aaltola perustelee omaa näkemystään.

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin mukaan Ruotsi ei voi enää odottaa Turkin tukea Nato-jäsenyydelleen.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan julisti maanantaina, että Ruotsi ei voi enää odottaa Turkin tukea Nato-jäsenyydelleen. Syynä ulostulolle oli äärioikeistolaisen poliitikon Turkin suurlähetystön edessä Tukholmassa polttama Koraani.

Lue lisää: Erdogan: Ruotsi ei voi enää odottaa tukea Nato-jäsenyydelleen

Onko tilanteessa riskinä, että Suomi jää Ruotsin kanssa Nato-limboon vuosikausiksi?

– Onhan se riski tietysti olemassa. Nato-prosessit ovat kestäneet aina pidempään kuin Suomen ja Ruotsin prosessi. Tämä on vieläkin yksi nopeimpia, Aaltola sanoo.

Hän huomauttaa, että Turkki on kuitenkin päästänyt Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessiin eikä estänyt sitä viime kesänä.

– Puolivihreää valoa on saatu kaikilta Nato-mailta. Me olemme nyt Natoon kutsuttuja maita, jotka osallistuvat suurin piirtein kaikkiin Naton piirissä järjestettäviin kokouksiin.

” Nato-prosessit ovat kestäneet aina pidempään kuin Suomen ja Ruotsin prosessi. Tämä on vieläkin yksi nopeimpia.

Aaltolan mielestä jäsenyysprosessia ei saisi nyt antaa panttivangiksi heille, jotka haluavat polttaa Koraaneja ja hirttää Erdogan-nukkeja.

Hänen mukaansa Turkissakin viime kädessä oma kansallinen etu painaa enemmän kuin vaalit, jotka kiihdyttävät ilmapiiriä. Kun vaalit ovat ohi, Aaltola uskoo, että kansallinen etu on selkeä.

– Se pitää Suomessakin olla esillä, että Natoon tässä nyt ollaan määrätietoisesti menossa. Piste.

Aaltolan mielestä Natolla on iso harkinnanpaikka, jos Naton ovet suljetaan Ruotsilta.

– Ruotsi on Itämeren alueen kannalta tärkeä maa. Sillä on paljon rantaviivaa. Sen saaminen (mukaan) olisi tietysti hyvä asia Suomelle, mutta onko se sellainen asia, että me emme ilman Ruotsia Natoon mene, Aaltola kysyy.

Hän muistuttaa, että eduskunta teki päätöksen Suomen Nato-hakemuksesta.

– Se on itsenäinen hakemus. Kyllä Natosta Suomelle turvaa on, esimerkiksi ydinasesateenvarjo, tämän päivän maailmassa, jossa naapurimaamme Venäjä käyttää ydinasekiristystä ydinaseettomia valtioita vastaan. Onhan se hyvä, että olemme sen suojan piirissä.

Mika Aaltola pohtii, jättäisikö Suomi Nato-lait hyväksymättä, vaikka jäsenmaat olisivat ratifioineet Suomen jäsenyyden, mutta ei Ruotsin.

Aaltola pohtii, miten Suomi toimisi tilanteessa, jossa Turkki hyväksyisi Suomen jäsenyyden, mutta jättäisi Ruotsin hakemuksen hyllylle odottamaan.

– Sen asian kanssa on tultava toimeen. Jos ajatellaan, että voitaisiin olla hyväksymättä Natoon liittyviä lakeja, vaikka Suomen jäsenyys on jo ratifioitu, niin se on aika mielenkiintoinen tilanne. Suomi vitkastelee suojan hakemisessa sen takia, että Ruotsin hakemusta ei ole Turkissa vielä käsitelty. Näkisin, että se johtaisi aikamoiseen limbotilaan pitkän päälle.

Lue lisää: Nyt puhuu kansa: Suomi Natoon ilman Ruotsia?

Aaltolan mielestä Suomessa pitäisi tehdä perustava analyysi siitä, mitä hyötyjä Ruotsin jäsenyydestä Suomelle on ja mitä hyötyjä Suomelle on yksin Natoon menemisestä.

– Suomen Nato-jäsenyys tuottaa meille turvaa eli siinä on plussia enemmän kuin miinuksia, mutta Ruotsin kanssa yhdessä meneminen lisää vielä Itämeren alueen vakautta ja on tavoiteltava päämäärä.

Aaltola lisää, että katse täytyy pitää pallossa, kuten presidentti Sauli Niinistö on sanonut eli tällä hetkellä tavoitteena on saada Suomi ja Ruotsi Natoon.

– Näkisin, että Nato-lakien käsittely eduskunnassa tämän eduskunnan aikana lähettäisi viestiä päämäärähakuisesta päättäväisyydestä asian suhteen.