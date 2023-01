Esitys hallituksen lisätalousarviosta viivästyy tavoitellusta aikataulusta.

Tarkoitus oli, että esitys olisi annettu eduskunnalle torstaina.

Esitys pyritään antamaan mahdollisimman pikaisesti, mutta aikataulu on venymässä ensi viikkoon.

Hallituslähteistä kerrottiin tiistai-iltana STT:lle, että esitys jumiutui hyvinvointialueille osoitettavaan sote-lisärahaan. Kaavailtu malli olisi mahdollisesti synnyttänyt ongelmia suhteessa rahoituslakiin. Ongelmia kuvataan lähinnä teknisiksi.

Hallituksen lisäbudjettineuvottelut keskiviikkona on peruttu. Sote-lisärahaan liittyviä ongelmia on määrä ratkoa torstaina.

Lisäbudjettineuvotteluissa on pitkin matkaa kiistelty eniten sote-lisärahan määrästä. Useasta eri hallituslähteestä kerrottiin aiemmin päivällä STT:lle, että viime aikoina on puhuttu noin 300 miljoonan euron kompromissista. Osa pitää kuitenkin kiinni siitä, että rahaa on käytettävissä noin 200 miljoonaa euroa, koska sote-rahojen on mahduttava kehyksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointialueille esittämästä 700 miljoonasta eurosta on joka tapauksessa tultu reippaasti alaspäin.

Esityksellä on kiire, sillä vaalikausi lähenee loppuaan.