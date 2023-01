Kiinasta Suomeen saapuneita pandakarhuja pelastetaan valtion rahoilla.

Ähtärin kaupunki on saamassa osana lisätalousarviota eläintarhatoiminnan tukemiseen kolme miljoonaa euroa, IS:lle kerrotaan hallituslähteistä.

Valtiovarainministeriön pohjaesityksessä Ähtärin pandoille esitettiin viittä miljoonaa euroa, mutta summa on tarkentunut kolmeen miljoonaan.

IS:n tietojen mukaan kaikki hallituspuolueet ovat kuitanneet pandarahat.

Ministeriön pohjaesityksestä kertoi ensimmäisenä Yle.

Viittä miljoonaa euroa pandoille esittivät IS:n tietojen mukaan valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen sekä maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

– Se oli tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin yhteistyössä tekemä hanke, että ne pandat sinne Ähtäriin tulivat. Pandemia-aikana toiminta on ollut varsin kannattamatonta ja virkanäkemys ministeriöissä on ollut, että vaikka valtiolla ei ole sinänsä velvollisuutta toimintaa tukea, on ulkopoliittinen intressi sille, että Ähtärin eläinpuisto ei joudu vaikeuksiin pandojen takia, hallituslähteistä muotoillaan.

Eduskunta myönsi jo aiemmin Ähtärin eläinpuistolle 1,5 miljoonan euron avustuksen.

Kiina luovutti Ähtärin eläinpuistoon kaksi pandaa tammikuussa 2018. Pandat tunnetaan nimillä Pyry ja Lumi.

Suomi oli 14:s maa, jolle Kiina on luovuttanut pandoja. Pandakarhujen ylläpito ei tosin ole ilmaista.

Helsingin Sanomat arvioi vuonna 2017, että pandat maksavat Ähtärille 15 vuoden vuokrasopimuksella noin 14 miljoonaa euroa.

Suurvalta Kiinalle pandakarhut ovat tunnetusti osa maan pehmeää diplomatiaa.