Näin Jussi Halla-aho kommentoi Suomen Nato-polkua Erdoganin kommenttien jälkeen

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan Suomessa olisi hyvä pohtia, miten toimittaisiin tilanteessa, jossa Turkki ja Unkari ratifioisivat Suomen mutta eivät Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Jussi Halla-ahon (ps) mukaan Koraanin polttaminen Tukholmassa järjestetyssä mielenilmauksessa tarjosi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganille helpon verukkeen selittää kotiyleisölleen, miksi Turkki jumittaa Ruotsin Nato-prosessia.

Erdogan sanoi maanantaina, ettei Ruotsin tule odottaa Turkilta tukea Nato-jäsenyydelle sen jälkeen, kun äärioikeistolainen Rasmus Paludan poltti Koraanin mielenilmauksessa lauantaina.

– On selvää, että Erdogan reagoi tällä tavoin ja varmasti mielenilmauksen järjestäjät tiesivät sen. Mutta siinä mielessä näiden tapahtumien merkitystä ei mielestäni pidä liioitella, että asioiden eteneminen olisi ollut aika epätodennäköistä, vaikka näitä välikohtauksia ei olisi tapahtunut, Halla-aho sanoo.

Halla-ahon mukaan merkkejä siitä, että Nato-prosessi liikkuisi mihinkään suuntaan ei ole pitkään aikaan näkynyt.

– Viralliset selitykset, joita Erdogan on antanut viitaten muun muassa ihmisten luovuttamiseen eivät ole mielestäni tuntuneet aidoilta selityksiltä. Takana on luultavasti erilaisten tekijöiden kombinaatio alkaen asekaupoista Yhdysvaltain kanssa ja päättyen kurdijärjestöjen toimintaan Ruotsissa. Lisäksi on varmasti monia muitakin tekijöitä.

Suomi on sanonut liittyvänsä Natoon yhdessä Ruotsin kanssa. Halla-ahon mukaan Suomessa olisi kuitenkin hyvä pohtia, miten toimittaisiin tilanteessa, jossa Turkki ja Unkari ratifioisivat Suomen mutta eivät Ruotsin jäsenyyttä.

– Tietenkin haluaisimme liittyä Ruotsin kanssa yhtä aikaa, mutta siinä on kaksi tekijää, joihin emme voi vaikuttaa.

– Ensinnäkin se, ratifioidaanko maiden jäsenyydet samaan aikaan ja toisaalta ratifioidaanko Suomenkaan jäsenyyttä ja jos kyllä, niin missä vaiheessa.