Perussuomalaisten Jussi Wihosen mielestä eduskunnassa puhuminen ei maksa vaivaa, koska hallitukselta tulee vain harvoin vastauksia.

Yksi kansanedustaja erottui selvästi joukosta, kun IS listasi päättyvällä kaudella vähiten puheenvuoroja pitäneitä kansanedustajia.

Perussuomalaisia edustavalla Jussi Wihosella puheenvuoroja on kertynyt ainoastaan viisi kappaletta, vaikka Savo-Karjalan vaalipiiristä valituksi tullut Wihonen on istunut eduskunnassa kauden alusta saakka. Vähemmän puheenvuoroja on ainoastaan puoluetoveri Juho Eerolalla, jonka kohdalla tilanne selittyy toimimisella eduskunnan varapuhemiehenä.

Ensimmäisen puheenvuoronsa yrittäjätaustainen Wihonen piti vaalikauden alussa kesäkuussa 2019, jolloin hän kommentoi pääministeri Antti Rinteen (sd) hallitusohjelmaa. Seuraavat neljä hän piti 12. toukokuuta 2021 pitkälle yöhön venyneessä keskustelussa EU:n elvytyspaketista.

Sen jälkeen on ollut hiljaista.

Wihoselle puhumattomuus on ollut tietoinen valinta. Hän toteaa IS:lle puheenvuorojen pitämisen olevan käytännössä yhtä tyhjän kanssa.

– Puheilla ei päätöksiä tehdä. Voi toki tuoda julki oman mielipiteensä, mutta päätöksiin se ei vaikuta. Olen ollut luottamustoimissa vuodesta 2005, joten kokemusta päätöksenteosta on.

Wihonen valittaa, että oppositiopuolueen edustajalle puheenvuoron kohteena oleva ministeri vastaa asian sivuun – jos vastaa ollenkaan.

– Tämä on ongelma. Siksi pyrin vaikuttamaan toista tietä, Wihonen sanoo.

Toisella tiellä Wihonen viittaa kansanedustajan työkalupakkiin kuuluvaan kirjalliseen kysymykseen, jonka edustaja voi esittää valitsemalleen ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Vastaus kirjalliseen kysymykseen on annettava kolmen viikon sisällä siitä, kun kysymys on toimitettu valtioneuvostolle.

Kirjallisia kysymyksiä Wihonen onkin tehtaillut peräti 92, jolla hän sijoittuu koko eduskunnan kärkijoukkoihin.

– Kun teen jostakin kansalaiselta saamastani epäkohdasta kirjallisen kysymyksen, saan ministeriltä vastauksen, aina. Olen kokenut, että se on tehokas keino vaikuttaa, kun oppositiosta ei muuten vastausta saa, Wihonen perustelee.

Jussi Wihonen on keskittynyt tällä vaalikaudella kirjallisten kysymysten tekoon hallitukselle.

IS kysyi vielä Wihoselta, ymmärtääkö hän kuitenkin, että jonkun mielestä saattaa näyttää huonolta, jos kansanedustaja pitää neljässä vuodessa vain viisi puheenvuoroa. Eduskunnan täysistunto on keskeinen paikka lainsäädäntötyölle ja maan poliittiselle keskustelulle, ja salikeskusteluun osallistumista pidetään kunnia-asiana.

– Edustajan tehtävä on edustaa äänestäjiään, parhaalla mahdollisella tavalla, Wihonen vastaa.

– Mieluiten sydämellään. Se, mitä saadaan aikaan, ratkaisee. Puolueemme kannatus on kasvussa, luottamus ansaitaan.

Täyden kauden istuneista kansanedustajista toiseksi vähiten puheenvuoroja on pitänyt vihreiden Pirkka-Pekka Petelius, joka avasi suunsa 28 kertaa. Kolmanneksi vähiten äänessä oli perussuomalaisten keskisuomalainen kansanedustaja Jouni Kotiaho, jolle puheenvuoroja kertyi 30. IS ei tavoittanut Peteliusta tai Kotiahoa kommentoimaan asiaa.