Pääministerin turvallisuusneuvonantajan tehtävää perustellaan Nato-jäsenyyden aiheuttamalla työmäärän kasvulla.

Valtioneuvoston kansliassa (VNK) valmistellaan kokonaan uutta huippuavustajan tehtävää, jonka on tarkoitus tukea pääministerin turvallisuuspoliittista osaamista. Pääministerin turvallisuuspolitiikan neuvonantajan tehtävän perustamisesta kertoi ensimmäisenä Yle Uutiset.

IS sai haltuunsa valtioneuvoston kanslian muistion, jossa uuden viran tarvetta ja perustamista perustellaan. VNK:n toimittamista asiakirjoista selviää, että asetusluonnos on jo lausuntokierroksella ministeriöissä, tasavallan presidentin kansliassa ja puolustusvoimien pääesikunnassa.

Ylen mukaan uuden tehtävän ideointi on tehty pitkälti pääministeri Sanna Marinin (sd) esikunnassa. Uusi neuvonantaja on tarkoitus ehtiä nimittää jo ennen kevään eduskuntavaaleja.

Kyseessä olisi kovapalkkainen virka, johon tullaan hakemaan ”maan parasta turvallisuuspolitiikan osaajaa”. Tehtävää varten perustettaisiin erillinen yksikkö, jossa olisi useampia työntekijöitä.

Turvallisuuspoliittisen neuvonantajan tehtävän ja uuden erillisyksikön perustaminen vahvistaisivat Nato-jäsenyyden edellyttämällä tavalla valtioneuvoston kanslian valmiuksia avustaa pääministeriä tämän tehtäviin kuuluvissa turvallisuuspoliittisissa asioissa, muistiossa todetaan.

Uutta tehtävää perustellaan Nato-jäsenyyden myötä kasvavalla pääministerin ja ja valtioneuvoston kanslian työmäärällä, vaikka pääministerin varsinaiset tehtävät eivät lisäännykään. Muistiossa huomautetaan, että pääministerin avustaminen turvallisuuspoliittisissa asioissa kuuluu valtioneuvoston kanslian tehtäviin.

Nato-asioiden käsittely tulee jakautumaan valtioneuvoston kanslian lisäksi ulkoministeriön, puolustusministeriön, sisäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kesken. VNK:n vastuulla on pääministerin avustamisen valtioneuvoston yleisessä johtamisessa lisäksi hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittaminen.

Ehdotetut muutokset eivät muuttaisi ministeriöiden välistä toimialajakoa, mutta ne korostaisivat turvallisuuspoliittisten asioiden kasvavaa merkitystä myös pääministerin ja valtioneuvoston kanslian tehtävissä, muistiossa todetaan.

Nato-jäsenyyttä koskevassa hallituksen esityksessä linjataan, että Nato-asioiden valmistelu toteutetaan olemassa olevia rakenteita, menettelyjä ja välineitä soveltaen ja niitä kehittäen. Jäsenyyden myötä näiden asioiden määrän todetaan kasvavan.

Muistiossa myös huomautetaan, että jo Nato-jäsenyyttä koskevassa hallituksen esityksessä mainitaan, että Nato-asioiden parissa työskentelevän henkilöstön määrää on vahvistettava. Esityksen mukaan Natoon liittymisellä on ”merkittäviä henkilöstövaikutuksia”. Nato-asioiden parissa työskentelevän henkilöstön määrää on vahvistettava erityisesti Suomen Nato-edustustossa, Nato-asioita hoitavissa ministeriöissä, Puolustusvoimissa, suojelupoliisissa, Rajavartiolaitoksessa ja valtioneuvoston kansliassa.

Kasvavat henkilöstökustannukset on määrä kattaa kansallisesta talousarviosta. Muistion mukaan vuoden 2023 lisäbudjetissa VNK:lle on jo myönnetty 1,99 miljoonaa euroa lisämäärärahaa Nato-jäsenyyden kustannusvaikutusten johdosta.

Nyt ehdotettavilla muutoksilla ei olisi erillisiä taloudellisia vaikutuksia, muistiossa sanotaan.

Julkisessa keskustelussa uutta virkaa ja erityisesti siihen liittyvää kiirettä on kummasteltu erityisesti oppositiopuolueiden suunnalta. Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo hankkeen ajoituksen ja perustelujen vaikuttavan ”merkillisiltä”.

– Jos uusi rakenne on tarpeellinen – se pitää ensin selvittää, ehkä parlamentaarisesti – asia pitää hoitaa ja tehtävä täyttää vasta uuden hallituksen toimesta. Vaaleihin on vain reilut kaksi kuukautta, Purra viestittää IS:lle.

Suomen Nato-jäsenyyden vahvistaminen on jäämässä seuraavalle hallituskaudelle Turkin kanssa syntyneiden erimielisyyksien vuoksi. Turkki on kieltäytynyt vahvistamasta Suomen ja Ruotsin jäsenyyshakemuksia, koska maa katsoo erityisesti Ruotsin suojelevan terroristeina pitämiään henkilöitä.