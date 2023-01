Puolustusministeri Savola IS:lle Leopardien lähettämisestä Ukrainaan: ”Kyllä tämä aikaa tulee ottamaan”

Puolustusministerit eivät päässeet Ramsteinissa Saksassa sopuun Ukrainalle mahdollisesti toimitettavista Leopard-panssarivaunuista.

Ukraina ei saa vielä länsimailta haluamiaan Leopard-panssarivaunuja.

Vaunujen toimittamiseen toiseen maahan tarvitaan valmistajamaa Saksalta vientilupa, eikä Ramsteinin aseapukokouksessa päästy sopuun Leopardien lähettämisestä Ukrainalle.

Useat Leopardeja omistavat maat haluaisivat antaa vaunujaan Ukrainalle, mutta vientiin tarvitaan valmistajamaa Saksan lupa. Noin 50 maan puolustusministerit pitivät tänään Saksan Ramsteinissa kokouksensa, jossa pohdittiin Ukrainan aseapua.

Noin 50 maan kokouksessa Suomea edusti puolustusministeri Mikko Savola (kesk), jonka mukaan päätöstä Leopardien lähettämisestä Ukrainaan ei ihan lähipäivinä synny.

– Meillä oli Leopard-maiden kokous, jossa tätä käytiin läpi. Myönteistä tahtotilaa on asiaa edistää, mutta kyllä tämä aikaa tulee ottamaan, Savola arveli.

– Tämä vaatii Saksan päätökset, että vientilupia voi tulla. Saksan puolustusteollisuus on tärkeässä roolissa, että korvaavaa kalustoa saadaan tilalle. Käytiin hyvä keskustelu. Kun on ne vaunut, mutta siihen liittyy myös koulutusta ja ylläpitoa, Savola jatkoi.

Milloin Saksa on valmis antamaan luvat Leopardien viemiseen Ukrainaan?

– Siihen minulla ei ole vastausta. Leopard-mailla oli keskustelua, että se kokoontuisi uudelleen keskustelemaan. Osallistumme kokoukseen, kun kutsu siihen käy.

– Minusta olisi tärkeää, että eri maiden asevoimien komentajat kävisivät tämän keskustelun myös, ja operatiivisella tasolla olisi faktaa, miten Leopard-kuvio tulisi tehdä, jos sitä lähdetään toteuttamaan, Savola vastasi.

Puola haluaa muodostaa liittouman, jossa kukin maa voisi antaa omia Leopard-panssarivaunujaan Ukrainalle.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kiitti tänään Britanniaa, Ranskaa ja Puolaa halusta lähettää taistelupanssarivaunuja ja näitä kevyempiä panssarivaunuja Ukrainaan. Hän myös kehotti kumppaneita tekemään sanoin.

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius sanoi tänään, että Saksa on valmis lähettämään Leopard-panssarivaunuja Ukrainaan, jos kumppanimaiden kanssa päästään sopimukseen.

Wall Street Journalin mukaan Saksan liittokansleri Olaf Scholz on tiettävästi sanonut Yhdysvalloille, että Saksa olisi valmis myöntymään Leopardien antamiseen Ukrainalle, jos Yhdysvallat lähettäisi ensin Abrams-taistelupanssarivaunuja Ukrainaan.

Myös Suomi on ilmaissut olevansa valmis lähettämään saksalaisvalmisteisia vaunuja Ukrainaan, jos siihen Saksalta lupa tulee. Virallisia pyyntöjä ei ole tehty.

– Osallistumme tähän keskusteluun. Nyt pitää odottaa, miten tilanne kehittyy, ja osallistumme seuraavaan kokoukseen, Savola sanoi.

– Leopardit on yksi asia. On paljon muita tapoja auttaa Ukrainaa. Ramsteinin kokouksen pääpaino keskittyi siihen, mitkä ovat Ukrainan tarpeet ja kuinka kukin maa pystyy Ukrainaa parhaiten auttamaan. Ei ole näköpiirissä, että sota tulisi nopeasti loppumaan, Savola muistutti.

Mikko Savola toimii puolustusministerinä Antti Kaikkosen isyysloman ajan.

Suomi kertoi tänään suurimmasta aseapupaketistaan Ukrainaan. Sen arvo on 400 miljoonaa euroa, ja se on ylivoimaisesti suurin Suomen yksittäinen avustuslähetys Ukrainaan.

– Raskasta aseistusta ja ammuksia. Emme avaa yksityiskohtia turvallisuussyistä. Summat kerrotaan, ja kun summa on noin iso, voi johtopäätöksen tehdä, että se sisältää raskasta aseistusta, Savola totesi.

– Kyllä Suomi lähti heti seuraava pakettia valmistelemaan, Savola kertoi.

Uusi paketti oli 12:s Ukrainaan lähtevä aseapu, ja se on arvoltaan yli kaksi kertaa suurempi kuin aiemmat paketit yhteensä. Nyt Suomi on lähettänyt aseapua Ukrainaan kaikkiaan 590 miljoonalla eurolla.

Savola kirjoitti Twitterissä, että hän kertoi Ramsteinissä Suomen 400 miljoonan euron aseapupaketista Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikoville.

– Puolustusministeri kiitti Suomen antamasta uusimmasta paketista, koska siitä on heille iso hyöty. He tietävät, mitä heille annoimme, ja siitä on heille iso hyöty taistelukentällä, Savola kertoi.