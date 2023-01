Riitelevä hallitus tarvitsee kokoomuksen tukea translaille. Kokoomuksen kansanedustajilla on täysin vastakkaisia näkemyksiä laista.

Kokoomuksen Kai Mykkänen lupailee tukea hallituksen translaille. Pääministeri Sanna Marinilla on pelisääntökeskustelu keskustan Annika Saarikon kanssa ensi viikolla.

Translakia vastustavien keskustan kansanedustajien toiminta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on ajanut hallituksen jälleen kriisitunnelmiin.

Muut hallituspuolueet joutuivat neuvottelemaan oppositiopuolue kokoomuksen kanssa muutoksista translakiin, jotta mietintö saatiin viimein hyväksyttyä valiokunnassa torstaina. Mietinnöstä väännettiin yötä päivää, ja lopulta keskustan kansanedustajat äänestivät hallituksen esitystä vastaan.

Hallitus tarvitsee kokoomuksen tukea myös eduskunnan täysistunnossa, jotta translaki menee varmasti läpi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsenillä on vapaat kädet äänestyksessä.

– Lähdemme siitä, että tämäntyyppiset kysymykset ovat perinteisesti omantunnonkysymyksiä. Ei meillä ole tarvetta tehdä ryhmäpäätöksiä. Ihmiset harkitsevat tältä pohjalta, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo.

Kokoomuksen Kai Mykkänen painotti eduskuntaryhmälle, että kokoomuksella on translain uudistusta puoltava puoluekokouskanta.

Mykkäsen mukaan enemmistölle vaikuttaa kelpaavan sosiaali- ja terveysvaliokunnan laatima mietintö, johon kokoomus sai omat muutoksensa läpi. Translakia käsiteltiin eduskuntaryhmän kokouksessa torstaina.

– Totesimme yhteisesti, että puolueella on puoluekokouksen linjaus, joka vastaa mietintöä tahdonvaraisen sukupuolen rekisteröinnin eli ytimen osalta.

Kokoomuksen puoluekokous päätti vuonna 2018, että translakia on uudistettava siten, että henkilön juridinen sukupuoli on jatkossa mahdollista vahvistaa oman ilmoituksen perusteella ilman lääketieteellistä prosessia tai sterilisaatiota.

Mykkänen ei lähde arvioimaan tarkemmin, miten kokoomuksen kansanedustajien mielipiteet jakautuvat translain osalta.

Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen (kok) sanoo toivovansa ehdottomasti, että laki menee läpi. Hänen mielestään se on ihmisoikeuskysymys ja transihmisten asiat on saatava kuntoon.

– Olisin toivonut, että juridinen sukupuolen vahvistaminen olisi ollut mahdollista myös alaikäisille, mutta se jäi nyt toteutumatta. Kysymys on kuitenkin pelkästään juridisesta sukupuolen vahvistamisesta, ei lääketieteellisestä, Keto-Huovinen sanoo.

Keto-Huovisen mukaan lakivaliokunnan asiantuntijakuulemisissa riskiä väärinkäytöksistä ei pidetty merkittävänä ongelmana. Lakivaliokunta edellytti kuitenkin, että lainsäännön soveltamista on seurattava.

Hänen mukaansa lakivaliokunta selvitti myös sitä, katoavatko esimerkiksi tiedot rikosrekisteristä, jos vaihtelee sukupuolta. Selvityksen mukaan tiedot eivät katoa.

– Lainsäädäntö kokonaisuutenaan koskee pientä osaa väestöstä, mutta se on sille ihmisryhmälle todella tärkeä ja sen vuoksi todella toivon, että pääsemme tässä eteenpäin, Keto-Huovinen painottaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen kannattaa ehdottomasti translain läpimenoa. Ben Zyskowicz epäröi vielä omaa kantaansa.

Kansanedustaja Arto Satonen (kok) vastustaa translakiesitystä.

– Pidän hyvänä sitä, että lisääntymiskyvyttömyydestä luovutaan, mutta en näe järkevänä sitä, että sukupuolen vaihtaminen tai sen takaisin vaihtaminen on ilmoitusasia, vaan haluaisin, että lääketieteellinen selvitys jää voimaan, Satonen sanoo.

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok) sanoo kannattavansa "ilman muuta” lakiesityksen hyväksymistä. Hän katsoo, että kysymys on ihmisoikeuksista ja itsemääräämisoikeudesta.

– Translain epäkohtiin on kiinnitetty huomiota esimerkiksi YK:n toimielinten puolelta jo useita vuosia ja siinä on selkeitä epäkohtia, joiden korjaaminen on ollut tarpeen jo pitkään. Pidän tärkeänä, että ne tulevat nyt korjattua, Sirén sanoo.

Lainmuutoksen myötä sukupuolen voi korjata omalla ilmoituksella ja pakkosterilisaatiosta luovutaan. Pakkosterilisaatio on Sirénin mielestä nykyisen translain räikein epäkohta.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) puolestaan epäröi vielä omaa kantaansa.

– Minulle hankalin kohta esityksessä on se, että tämä esitys johtaa siihen, että myös mies voi synnyttää. Minä en hyväksy sitä, että mies voi synnyttää. Olen huomannut, että muita tämä asia ei tunnu vaivaavan, Zyskowicz sanoo.

Hänen mukaansa esitys johtaa siihen, että mies voi synnyttää, sen vuoksi, että sukupuolen korjaamisen yhteydessä ei vaadita lisääntymiskyvyttömyyttä.

– Kun henkilö, joka kokee olevansa mies vaikka on biologisesti nainen, ilmoittaa ja korjaa sukupuolensa mieheksi, hän voisi edelleen synnyttää. Mielestäni se on luonnonjärjestyksen ja terveen järjen vastaista.

Zyskowicz sanoo, että hän äänestää tätä pykälää vastaan, jos siitä tulee äänestys lain 1. käsittelyssä. Hän ei ole vielä päättänyt, miten hän äänestää 2. käsittelyssä, jossa laki hyväksytään tai hylätään kokonaisuutena.

– Ymmärrän kyllä sen, että transihmisille tämän lakiesityksen hyväksyminen on hyvin tärkeää.

Keskustan ryhmäjohtajan Eeva Kallin mukaan translakia vastaan äänestäneet kansanedustajat välttyvät kurinpitotoimilta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi torstaina odottavansa, että keskustan eduskuntaryhmä käsittelee hallituksen esityksen takaa livenneiden kansanedustajien toimintaa. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli ilmoitti samantien, että edustajat välttyvät kurinpitotoimilta. Kallin mukaan keskustalle asia on omantunnonkysymys ja kansanedustajat voivat muodostaa näkemyksensä oman vakaumuksensa pohjalta.

Valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) perusteli keskustalaisten vastustavaa kantaa sillä, ettei sukupuoli ole mielipidekysymys, vaan se määräytyy lähtökohtaisesti biologian perusteella. Hallituksen esitys ei hänen mielestään vastannut hallitusohjelman kirjausta.

Keskustan toiminta kuumensi tunteita Sdp:n eduskuntaryhmässä. Ryhmäjohtaja Antti Lindtmanin mukaan pääministeripuolueen eduskuntaryhmä kävi ”vakavahenkisen keskustelun” keskustan toiminnasta ja odottaa tuloksia Marinin keskusteluista.

Marin aikoo keskustella tilanteesta keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon kanssa. IS:n tietojen mukaan tapaaminen järjestyy vasta ensi viikon alussa.

Pääministeri Sanna Marinilla on vakava pohdinnan paikka. Pelisääntökeskustelu keskustan Annika Saarikon kanssa lykkääntyi ensi viikolle.

Marinilla on nyt vakava pohdinnan paikka. Kun keskusta joulukuussa kannatti opposition esitystä luonnonsuojelulaista, pääministeri totesi, että mikäli vastaava tilanne toistuu vielä kerran, hallitusta ei enää ole.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että vaakakuppi kallistuu hallituksen jatkon kannalle. Jos hallitus kaatuisi, antamatta jäisivät muun muassa lisätalousarvio ja sähkötuet. Lisäksi Marin totesi jo joulukuussa, että translain kohdalla poikkeaminen hallituksen riveistä sallitaan, vaikka hän tarkoittikin suuren salin äänestystä.

Tilanne muuttuisi täysin, jos translaki kaatuisi eduskunnan suuressa salissa.

Keskustasta arviolta kolmasosa eli noin kymmenen kansanedustajaa vastustaa translakia. Se tarkoittaa sitä, että laskennallisesti hallituksen esityksen tukena on noin 105 kansanedustajaa, mikäli kaikki muut hallituspuolueiden kansanedustajat äänestävät translain läpimenon puolesta. Osa kansanedustajista on kuitenkin poissa täysistunnosta.

Mietintö on eduskunnan täysistunnossa ensimmäisessä käsittelyssä ensi viikon tiistaina. Toinen käsittely, jossa päätetään lain hyväksymisestä tai hylkäämisestä, on näillä näkymin vasta tiistaina 31. tammikuuta.