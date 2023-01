Kokoomus kertoi viime viikolla tekevänsä välikysymyksen valtion velkaantumisesta, perussuomalaiset ilmoitti tänään tekevänsä epäluottamuslauseen samasta asiasta.

Perussuomalaiset ei tällä kertaa lähtenyt kokoomuksen ja muun opposition mukaan välikysymykseen valtion velkaantumisesta, vaan perussuomalaiset kertoi tänään jättävänsä epäluottamuslauseen velkaantumisesta.

Ryhmäjohtaja Kai Mykkäsen (kok) mukaan perussuomalaisille ei kelvannut välikysymys, koska kokoomuksen välikysymyksessä esitetään työperäisen maahanmuuton selkeää lisäämistä ja työttömyysloukkuihin puuttumista.

– Perussuomalaiset jäi ulkopuolelle, koska meidän välikysymyksessä lähdetään siitä, että tehdyn työn määrä nostetaan – mukaan lukien työperäisen maahanmuuton selvä lisääminen ja työttömyysloukkujen poistaminen. He eivät nimeään tähän halunneet laittaa, Mykkänen kertoi.

– Meidän mielestä on epärehellistä puhua velkakierteen katkaisusta ilman työperäistä maahanmuuttoa. Perussuomalaiset ei halunnut allekirjoittaa myöskään sitä, että työttömyysturvan loukkuja tulee poistaa. Yksi keino on siinä ansiosidonnaisen porrastaminen, Mykkänen jatkoi.

Kokoomuksen Mykkänen ei harmitellut perussuomalaisten poisjääntiä välikysymyksestä ja kilpailevan epäluottamuslauseen tekemistä sen sijaan.

– Sama menettely, mitä me olemme käyttäneet. Jos emme yhdy välikysymykseen, tehdään oma epäluottamuslause-esitys, Mykkänen totesi.

Kokoomus johtaa mielipidetiedusteluja noin 23 prosentin kannatuksella, ja perussuomalaiset on toisena noin 19 prosentin kannatuksella.

– Se tässä kieltämättä on noteerattava, jos perussuomalaiset ovat mielestään huolissaan velkakierteestä, millä ihmeellä he meinaavat sen tehdä? Heidän vaihtoehtobudjetissaan ei ollut uskottavasti nettoleikkauksia, vaan he käyttivät leikkaukset muuhun, Mykkänen sanoi.

– Heille ei kelpaa työpanoksen lisääminen. Työikäinen väestö kääntyy laskuun. Jos työperäistä maahanmuuttoa ei moninkertaisteta, tämän kokoista valtiota ei pystytä ylläpitämään kuin velalla. Ja tulonsiirtojen säästöt ja loukkujen poistot eivät perussuomalaisille kelpaa. Jään ihmettelemään, mikä on perussuomalaisten talousoppi, millä velkakierteestä selviää, Mykkänen kommentoi perussuomalaisten talouslinjaa.

Perussuomalaiset kertoi tekevänsä oman epäluottamuslauseen velkaantumisesta, ja kritisoi kokoomuksen EU-, ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikkaa.

Valtion velan korkomenot nousevat huimasti tänä vuonna. Viime vuoden korkomenot olivat 800 miljoonaa euroa. Syksyllä valtiovarainministeriö arvioi tämän vuoden korkomenoiksi 1,5 miljardia, ja tällä viikolla VM nosti arviotaan noin miljardilla ja tämän vuoden korkomenoiksi arvioidaan noin 2,5 miljardia euroa.