Suomen lopullisen Nato-päätöksen nuijiminen puhemiehen tuolilta olisi Matti Vanhasen pitkän poliittisen uran tähtihetki

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) sanoo HAAPALA-TV:n haastattelussa, että jos hän pääsisi nuijimaan eduskunnan myönteisen Nato-päätöksen, se olisi hänen poliittisen uransa tärkeimpiin nouseva hetki.

Puhemies Matti Vanhanen (kesk) on johtanut eduskunnan parlamentaarista seurantaryhmää. Itse jäsenyys odottaa vielä Turkin ja Unkarin ratifiointeja.

HAAPALA-TV:n haastattelussa Vanhanen käy läpi mahdollisuuksia, onko Nato-prosessin loppuun saattaminen mahdollista vielä tällä kaudella.

– Toivottavasti näin tapahtuu. Mutta se ei ole meidän käsissämme.

Olisiko se poliittisen urasi huipennus paukauttaa, että Suomi on päättänyt liittyä Natoon?

– Ainakin kärkipäässä se ehdottomasti olisi.

– Mutta ei meidän pidä omaa turvallisuuttamme rakentaa sen varaan, että se tällä aikataululla tapahtuu. On täysin mahdollista että asia lykkääntyy vielä.

Lykkääntyminen onkin enemmän kuin todennäköistä – kiitos Turkin, joka yhdessä Unkarin kanssa on viivyttänyt Suomen ja Ruotsin jäsenhakemusten ratifiointia.

Suomessa on vaalit huhtikuun 2. päivä, Turkissa alkukesästä.

Se tarkoittaa, että Vanhanen ei luultavasti pääse puhemiehenä eduskunnan myönteistä kantaa nuijimaan, vaan se jää seuraavan eduskunnan ja seuraavan puhemiehen tehtäväksi.

Vanhanen päättää vuodesta 1991 jatkuneen kansanedustajauransa huhtikuun vaaleihin eikä jatka enää valtakunnan politiikassa.

– Meillä ei ole odotuksia että muut maat ratkaisisivat Turkin ja Unkarin puolesta meidän jäsenyytemme, eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) sanoo HAAPALA-TV:n haastattelussa.

Vanhasen piti vierailla tällä viikolla Turkissa yhdessä Ruotsin kollegansa Andreas Norlénin kanssa.

Vierailu siirtyi Turkin suututtua siitä, että Tukholmassa roikotettiin Recep Tayyip Erdogania muistuttavaa nukkea.

– Mielenosoittamisen vapaus on olemassa. Mutta on toinen asia kuinka sopivaa tai järkevää on ystävällismielisen maan valtionpäämiestä loukata sillä tavalla.

Turkki neuvottelee Yhdysvaltain kanssa F-16-hävittäjien jättikaupasta. Yhdysvalloissa moni on valmis kytkemään kaupan Suomen ja Ruotsin jäsenyyksien ratifiointiin.

– En lähde arvioimaan sitä, millä tavalla he mahdollisesti sitovat tämän omissa käsissä olevan hävittäjähankkeen tähän. Sitä asiaa me seuraamme vain sivusta.

– Meillä ei ole odotuksia että muut maat ratkaisisivat Turkin ja Unkarin puolesta meidän jäsenyytemme.

Suomessa on käyty keskustelua myös siitä, että muut Nato-maat tarjoaisivat Naton 5. artiklaa vastaavat turvatakuut ilman Turkkia, esimerkiksi Yhdysvallat erikseen ja Britannia osana JEF-yhteisytöä.

Onko tällainen ohituskaista mahdollinen?

– Turvallisuuspolitiikkaa tehdään ajassa ja jokaisella valtiolla on oltava oma puolustussuunnitelma kunnossa. Meidän osaltamme se on. Sitä pitää pystyä täydentämään hyvällä yhteistyöllä muiden kanssa ja uskon, että useimmilla Nato-mailla on valmius ja halu kyllä lähentyä meidän tarpeitamme.

Näetkö että Venäjä olisi arvaamattomuudessaan Suomelle lähivuosina sotilaallinen uhka?

– Tässä hetkessä juuri nyt en näe tätä riskiä. He ovat siirtäneet joukkojaan Ukrainaan.

– Kun puhutaan lähivuosista, niin en lähde sitä arvioimaan.

Matti Vanhanen oli keskustan puheenjohtaja vuosina 2003–2010 ja saman aikaa hän oli myös Suomen pääministeri.

HAAPALA-TV:n haastatteluissa Vanhanen käy läpi myös keskustan kannatusahdinkoa. Helsingin Sanomien tuoreessa gallupissa keskustan kannatus on tippunut alle kymmeneen prosenttiin.

– Päätekijä on kaksi vaikeaa vaalikautta vastuunkantajana hallituksessa. Se on pääsyy, Vanhanen sanoo ja myöntää, että myös nykyinen hallituspohja on osasyy kannatuksen tippumiseen.

Esimerkiksi translaki, luonnonsuojelulaki ja saamelaiskäräjälaki ovat olleet keskustalle vaikeita nieltäviä.

– Niistä muodostuu helposti symbolikysymyksiä. Niissä emme välttämättä ole olleet vahvoja, Vanhanen tunnustaa.

Vanhasen haastattelun voit katsoa kokonaisuudessaan artikkelin alussa olevalta videolta.