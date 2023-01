Perussuomalaiset laittoi oppimistulosten laskua maahanmuuton piikkiin, opetusministeri Andersson oli eri mieltä.

Perussuomalaiset nosti kyselytunnin ykkösaiheeksi oppimistulosten romahduksen.

Pisa-tulosten kärkisijoilla keikkuneen Suomen oppimistulokset ovat heikentyneet vuodesta 2006 lähtien, ja perussuomalaiset löysi oppimistulosten laskulle monta syytä: työn alle nääntyvät opettajat, höttöiset opetussuunnitelmat tai opetuksessa liian pitkälle menevät itseohjautuvuus ja digitaaliset opetusmetodit.

Kansanedustaja Sakari Puisto (ps) totesi jatkokysymyksessään, että oppimistulosten heikkeneminen johtuu osin myös maahanmuutosta.

– Kansallinen koulutuksen arviointikeskus totesi tuoreessa tutkimuksessaan sen, mitä me olemme pyrkineet sanomaan jo pitkään: maahanmuuttajataustaiset oppilaat jäävät muista jälkeen, koulujen väliset erot ja myös oppilaiden väliset erot kasvavat. Itse asiassa Suomessa on suurin maahanmuuttajataustaisten ja muun väestön oppimistulosten ero koko länsimaissa, Puisto totesi.

Opetusministeri Li Andersson (vas) ei allekirjoittanut sitä, että oppimistason lasku johtuisi vain maahanmuuttajista. Anderssonin mukaan koulu ei ole pystynyt tukemaan vieraskielisiä oppilaita riittävän hyvin, ja oppimistulojen laskua selittää etenkin perhetausta.

– Suomalainen koulutusjärjestelmä nykyisellään ei pysty tukemaan näitä vieraskielisiä oppijoita riittävän hyvin, Andersson tunnusti.

– Osaamistulosten laskua, oppimiserojen kasvua ei voi selittää vain maahanmuutolla. Se mitä tutkijat ennen kaikkea painottavat, on tämä oppilaan perhetaustan yhä voimakkaampi vaikutus. Eli jos on perheitä, joissa vanhemmat eivät ole koulutettuja, tai perheitä, joissa on työttömyyttä, perheitä, joissa ei lueta – nämä taustatekijät vaikuttavat oppimistuloksiin enemmän kuin aiemmin. Eli koulu ei pysty yhtä hyvin kuin aikaisemmin tasoittamaan oppilaiden perhetaustasta johtuvia eroja, Andersson jatkoi.

Kansanedustaja Jussi Halla-ahon (ps) mielestä oppimistulosten laskun voisi ratkaista maahanmuuttoa vähentämällä.

– Mieluummin uhrataan koulut ja niiden oppilaat. Miksi oppimiserot kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden välillä ovat Suomessa OECD-maiden suurimmat? Ja uskotteko, että tilanne paranee, kun maahanmuuttajien määrä kasvaa, Halla-aho kysyi.

Opetusministeri Andersson vastasi Halla-aholle, että ratkaisu ei ole maahanmuuttajalapsien syyttäminen.

– Ei ole mikään koulutuspoliittinen ratkaisu ikään kuin todeta, että jotkut lapset ovat vääränlaisia. Me puhumme lapsista, jotka asuvat Suomessa, joiden perheet asuvat Suomessa, joilla sattuu olemaan muu äidinkieli kuin suomi tai ruotsi.

– Eivät nämä ongelmat ole lasten vika tai syytä. Kyse on siitä, että meidän koulutusjärjestelmää pitää tukea ja kehittää niin, että koulut pystyvät vastaamaan erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Me selvästi emme osaa tehdä sitä riittävän hyvin, kun on kyse vieraskielisten oppijoiden kielitaidon kehittämisestä, Andersson sanoi.

Reilut parikymmentä minuuttia kestäneen keskustelun päätteeksi kansanedustaja Puisto vielä tivasi sitä, miksi hallitus ei tahdo korjata tekemiään virheitä.

– Mainitsitte, että perhetausta vaikuttaa, mutta onhan se nyt selvää, että kun tulee jostain ihan muusta kulttuurista, missä ei ole mitään sellaista oppimisen perinnettäkään, niin ovathan nämä lapsetkin nyt huomattavasti vaikeammassa asemassa. Oletteko te valmiita arvioimaan tätä koko kenttää, 360 astetta, ja korjaamaan niitä virheitä, mitä on selvästi tehty, Puisto kysyi.

Opetusministeri Andersson toisti, että ongelma on myös kantasuomalaisten, ei pelkästään maahanmuuttajien lasten oppimisessa.

– Tässä on myöskin kyse aivan niin sanottuun kantaväestöön kuuluvista lapsista ja pojista, myös siinä ihan yhtä lailla tämä sosioekonominen tausta on keskeinen tekijä. Jos vanhempien koulutustausta on matala, jos on työttömyyttä, näitä muita ongelmia, niin ihan yhtä lailla meidän pitää olla näistä oppijoista huolissamme, ja heidänkin oppimistulostensa osalta on tätä laskua näkynyt, Andersson sanoi.