Tällainen on poliitikkojen päivä kulissien takana – ulkoministeri Haavisto paljasti yllättävän ystävänsä: ”Eduskunnassa on salainen kerho...”

Julkisuudessa poliitikot nähdään yleensä haastatteluissa ja eduskunnan istuntosalissa, mutta mitä he oikeasti tekevät? Millaista on ministerin autossa? Miten äkäinen ministeri saadaan leppymään? Millaisia kommelluksia heille tapahtuu? IS kurkisti kulissien taakse.

Levottomat jalat lyövät tahtia lattiaan. Aamun ensimmäinen kuppi kahvia on juotu jo kotona ja vielä seitsemän kupillista on edessä päivän aikana.

Kahvin suurkuluttajaksi tunnustautuva ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) istuu perjantaina 20. tammikuuta Pikkuparlamentissa sijaitsevan ulkoasiainvaliokunnan edessä tutulla penkillä.

Kello on muutamaa minuuttia vaille puoli kahdentoista ja edessä on ulkoasiainvaliokunnan kuuleminen. Ulkoasiainvaliokunnan tehtävänä on käsitellä Suomen kansainvälisiin suhteisiin liittyviä asioita, esimerkiksi valtiosopimuksia tai kansainvälisiin velvoitteisiin liittyviä lakiehdotuksia.

Kotona ulkoministeri on jo ehtinyt soittaa kolme työpuhelua. Hän on saanut myös tutun ”briiffauksen” ulkoministeriön virkakunnalta ensi viikon ulkoasiainneuvoston kokouksesta Brysselissä.

Samana päivänä julkisuudessa puhuttaa Leopard-panssarivaunujen lähettäminen Ukrainaan. Illalla selviää, että Saksa ei anna Ramsteinissa järjestetyssä kokouksessa selvää vastausta asiaan. Suomi ilmoittaa lähettävänsä uuden, noin 400 miljoonan euron suuruisen apupaketin Ukrainaan.

Ulkoministeriön virkakunta ”briiffaa” ulkoministeri Pekka Haavistoa ulkoasiainneuvoston kokouksesta Brysselissä.

Haavisto on tuttu näky ulkoasiainvaliokunnan odotuspenkillä. Sen pehmusteet ovat käyneet tutuiksi lukuisissa hankalissa tilanteissa aina Al-Holin lapsikysymyksestä Venäjän helmikuiseen hyökkäykseen Ukrainaan.

– Vakiopenkkini. Tässä on tullut pohdittua paljon asioita. Kriisien keskellä epävarmuus ja monet kysymykset ovat pyörineet mielessä, Haavisto tokaisee.

Haavisto on tuttu näky ulkoasiainvaliokunnan edessä olevalla penkillä.

Ulkoasiainvaliokunnalla on oikeus saada ulkoministeriltä kaikki tieto. Kun esimerkiksi Ukrainan sota alkoi 24. helmikuuta, Haavisto valmistautui samana aamuna tällä penkillä ulkoasiainvaliokunnan kuulemiseen.

– Epävarmassa tilanteessa on vaikeaa antaa vastauksia, kun ei itsekään tiedä, mitä edes seuraavan 24 tunnin sisällä tapahtuu.

Ovi aukeaa ja Haavisto kutsutaan sisään. Hän nousee ylös. Tänään asialista on selvä.

Ulkoasiainvaliokunnan kuulemisen jälkeen matka jatkuu eduskuntaan.

Ennen siirtymistä ulkoministeri ehtii kuitenkin antaa haastattelun.

Kello 13.00 Eduskunnan täysistunto

Eduskunnan istuntosalissa käy kuhina. Kansanedustajat poukkoilevat salissa ja etsivät paikkojaan.

Haavisto pyyhältää saliin ”painamaan nappia” ja tervehtii matkalla muita kansanedustajia.

Torstain kyselytuntia seuranneelle voi välittyä kuva, että eri puolueiden kansanedustajat lähinnä tappelevat keskenään. Nyt tunnelma on kuitenkin toisenlainen.

– Minulla on kaikissa puolueissa kavereita. Esimerkiksi tänään tapasin työasioissa kokoomuksen Jaana Pelkosen ja muutama päivä sitten kristillisdemokraattien Peter Östmanin, Haavisto kertoo tullessaan takaisin istuntosalin ovelle.

Haavisto ehtii käydä ”painamassa nappia” eduskunnan täysistunnossa.

Puoluerajat ylittävät ystävyyssuhteet eivät ole tavattomia kansanedustajien keskuudessa. Kun kamerat sammuvat, useimmat eri puolueiden edustajat palaavat kohteliaisiin puheväleihin.

Haaviston mukaan yllättävät ystävyyssuhteet voivat syntyä monissa tilanteissa. Vapaa-ajalla ei välttämättä tavata, mutta kavereita ollaan.

– Viikonloppuisin kansanedustaja Juha Mäenpää (ps) lähettää minulle kuplavolkkareiden kuvia. Meillä on siis yhteinen kuplaharrastus, Haavisto nauraa.

– Hänen kuvissaan on erilaisia volkkarirakennelmia ja minä puolestani lähetän kuvia Volkswagen Cabrioletistani. Eduskunnassa on salainen kuplaharrastajien kerho. Siihen kuuluu muutama muukin. Se on eräänlainen tapa rentoutua, hän paljastaa.

Nykyisen europarlamentaarikon, kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen (ps) kanssakin on syntynyt ystävyyssuhde.

– Edustaja Hakkaraisen kanssa ystävyyssuhde syntyi, kun hän jonakin jouluna soitti minulle ja halusi toivottaa hyvää joulua.

Ajatukset palaavat istuntosalin ovelle. Ministerin päivä on kiireinen. Siispä ulkoministeri käy usein eduskunnassa esimerkiksi antamassa äänensä täysistunnossa ja siirtyy heti seuraavien tehtävien pariin.

Näin on myös tänään, sillä viimeistään kello 14.00 Haaviston pitää olla Katajanokalla ulkoministeriössä.

Kello 13.10 Siirtyminen ministerin autolla ulkoministeriöön

Musta, kiiltävä Audi kurvaa eduskunnan pihaan.

Kuljettaja Jukka Diedler avaa ministeri Haavistolle oven oven. Haavisto syöksyy ministerin autoon erityisavustajansa Tomi Nyströmin kanssa, joka vastaa ministerin viestinnästä ja mediasuhteista.

Ministerin auto toimii muun muassa postitoimistona, taukopaikkana ja välillä myös siellä tulee torkahdettua. Takapenkillä Haaviston seurana istuu tällä kertaa erityisavustaja Tomi Nyström.

Auton takapenkillä istuu vaihtelevasti joku Haaviston avustajista, ja siellä käydään läpi kaikkea päivän tapaamisista aina postiin asti. Myös työpuheluita hoidetaan ministerin autossa.

Mustat nahkapenkit ovat mukavat ja Haavisto myöntää, että joskus autoon tulee torkahdettua.

Jos aikaa on, hän saattaa kuunnella autossa äänikirjoja tai esimerkiksi päivittää Spotify-listaansa. Viimeisenä kuuntelussa on ollut Joonatan Tolan Punainen planeetta. Spotify-listoille hänellä on yhteinen nimittäjä Kairon lentoasema yöllä.

– Aloin luoda Spotify-listoja, kun Kairon kentällä aikanaan töiden takia tuli toistuvia koneenvaihtoja, joiden vaihtoaika oli pitkä. Listat koostuvat meditatiivisesta iskelmämusiikista. Siellä voi olla esimerkiksi Beatlesin kappaleita, vanhoja suomalaisia iskelmiä tai Vestaa, Haavisto selventää.

Auto poukkoilee Helsingin katukivetyksellä, kun Haavisto ja Nyström kertaavat, mitä seuraavaksi tapahtuu. Suuntana on ulkoministeriön työhuone.

– Oliko sille Ruotsin ulkoministeri Tobias Billströmille tänään saatu aikaa, Haavisto kysyy.

– Kyllä, se on iltapäivästä, Nyström vahvistaa.

Haavisto nyökkää. Kello on jo reippaasti päivän puolella, mutta ulkoministeri ei ole vielä syönyt lounasta.

– Olen kuuluisa siitä, että skippaan lounastunnit ja syön vasta illalla. Lounaiden sijaan menee kahvia. Tiimini ei oikein pidä siitä, etten syö lounasta. Silloin heilläkin jää lounas väliin, Haavisto sanoo.

Nyström hymähtää ystävällisesti ja katsoo Haavistoa päätään pyöritellen.

– Useimmat avustajani tietävät sen kikan, että jos on äkäinen ministeri, niin Pantteri-karkkipussilla saa lepytettyä, Haavisto täydentää. Kuljettaja naurahtaa.

Auto saapuu Katajanokalle ulkoministeriön pihaan.

Kookkaassa portissa vilkkuva valo välkkyy ja portit aukeavat. Seuraava etappi on saavutettu.

Kuljettaja Jukka Diedler kyyditsee ulkoministerin Katajanokalle ulkoministeriön pihaan.

Kello 14.00 Ulkoministeri ottaa vastaan Naisjärjestöjen Keskusliiton laatiman raportin

– Ottakaa kahvia, Haavisto kehottaa.

Hän istuu ulkoministeriön kokoustilassa Naisjärjestöjen Keskusliiton edustajien kanssa. Haaviston on tarkoitus ottaa vastaan raportti Afganistanin naisten ääni – Suomen kriisinhallinta afgaaninaisen silmin.

– Jos kuitenkin aloitetaan raportin luovuttamisella, yksi edustajista hymyilee.

– Aivan, sehän on tärkeä asia, Haavisto naurahtaa.

Hän on juuttunut kertaamaan viime viikon tapahtumia edustajille. Selostuksessa on vilahtanut useita nimiä, myös Saudi-Arabian ulkoministeri.

Haavisto kokoustaa Naisjärjestöjen Keskusliiton kanssa ja vastaanottaa raportin.

Raportin rinnalla tarjoillaan tietysti kahvia.

Erilaisten raporttien vastaanottaminen on tavanomainen osa ulkoministerin työtä. Raportteja luovutetaan ulkoministerille lähes kuukausittain.

Haavisto huomauttaa, että jo seuraavan ulkoministerin kalenteri on osittain ennalta suunniteltu.

– Seuraavalle ulkoministerille olemme tehneet jo vuoden tai puolen vuoden kalenterin. Tietyt asiat on hoidettava, oli ulkoministeri kuka tahansa. Esimerkkinä mainittakoon EU-kokoukset ja ministerivierailut. Tämän Afganistan-raportin syntyyn vaikutimme täällä ministeriössäkin, hän summaa.

Raportin lisäksi ulkoministerillä on paljon allekirjoitettavaa.

Lähes kaikkina päivinä ulkoministerille toimitetaan kuriirilla ”aamupostit” ja ”iltapostit”. Joukkoon kuuluu salaisiksi luokiteltuja raportteja, niin sanottuja ”punareunoja”. Myös osa allekirjoitettavista papereista on tiukan luottamuksellisia. Esimerkiksi suurlähettiläiden nimitykset ovat salaisia, kunnes vastaanottava maa on suurlähettilään hyväksynyt.

Kello tikittää.

Vielä on rutkasti tekemistä ennen palaveria ulkoministerin kabinetin avustajien kanssa.

Kello 15.30 Palaveri ulkoministerin kabinetin avustajien kanssa

Ulkoministeri Pekka Haavistolla on kolme erityisavustajaa ja kolme diplomaattiavustajaa.

Avustajat pitävät ministerin kanssa jatkuvasti yhteyttä aamusta iltaan. Ministerillä ja erityisavustajilla ei ole työaikaa, vaan töitä tehdään tarvittaessa kellon ympäri.

Esimerkiksi Nyström kertoo, että hänen pisin työpäivänsä on kestänyt kaksi päivää, kun töitä tehtiin yön yli. Ministeri ja avustajat ovat itse vastuussa siitä, että he muistavat myös levätä.

Nyt alkamassa on kokous ulkoministerin kabinetin avustajien kanssa. Tämä on yleensä ainut päivä viikosta, kun ministeri ehtii tavata kaikki kuusi avustajaansa saman pöydän ääressä.

Avustajat hoitavat kunkin ministerin taustatyöstä jo paljon, mutta aika ei silti riitä kaikkeen. Kun yksi tehtävä on tehty, toinen odottaa. Päivän aikataulut eivät lähes koskaan etene suunnitelmien mukaan.

– Kirjoitan itse artikkelit lehteen, teen isojen haastattelujen korjaukset, muotoilen kansanedustajien kirjallisia kysymyksiä ja pidän yhteyttä muihin ulkoministereihin vielä iltaisinkin varsinaisen työpäivän jälkeen, Haavisto sanoo.

Perjantaina ehditään kokoustaa myös kaikkien erityisavustajien kanssa.

Nyt käytävän kokouksen asialistalla on ministerin aikatauluja ja poliittisia kysymyksiä. Pohditaan myös ministerin viestintää ja järjestellään haastattelupyyntöjä. Isona osana avustajien työtä on poliittinen seuranta muihin ministeriöihin.

– Eri maiden ulkoministereiden kanssa on myös vaihdettu puhelinnumerot ja heihin pidetään myös suoraan yhteyttä. Kun jossakin asioissa on epäselvyyksiä, voi olla helpointa pirauttaa suoraan ministerikollegalle. Virkakunta ei aina pidä siitä, että tästä viestittelystä ei jää välttämättä dokumentteja.

Avustajat naureskelevat ja nyökyttelevät.

Yhteydenpito puhelimitse muiden ulkoministerien kanssa on kuitenkin hyvin tärkeää. Kun kriisin sattuessa eri maiden ulkoministereillä on toistensa puhelinnumerot, saadaan asioihin nopea tilannekuva.

– On hyvä, että ministerillä on oikotie sondeerata asioita suoraan muiden ministerien kesken, Haavisto sanoo.

Haavisto käy läpi tapaamisen asialistaa ennen Lars Løkke Rasmussenin saapumista Säätytalolle.

Kello 17.25 Ulkoministeri isännöi Tanskan uuden ulkoministerin vierailua Säätytalolla

Päivä on jo ehtinyt kääntyä iltaan, kun ministerin auto kaartaa Katajanokalta Kruununhakaan Säätytalolle. Haavisto saapuu Säätytalolle vain 25 minuuttia ennen Tanskan uuden ulkoministerin Lars Løkke Rasmussenin tapaamista.

Tuossa ajassa hän käy läpi tapaamisen asialistaa. Myös ruokasalin ruokalistaa ministeri ehtii vilkaista – tämä on päivän ensimmäinen ateria.

– Olen kasvissyöjä, joten kaikki ruokalistat eivät välttämättä kuvaa sitä, mitä minun lautaselleni tulee. Saan usein kateellisia katseita, Haavisto kehaisee.

Jos Haavisto saisi nyt päättää, hänen lautaselleen tulisi italialaista pastaa.

Joillakin valtionhallinnon illallisilla on vieraita kauempaa ulkomailta. Heidän ruokailuaan Haavisto tarkkailee joskus mielenkiinnolla.

– Joskus esimerkiksi muslimit saattavat epäillä, onko jokin lautaselle tullut liha sittenkin sianlihaa ja jättävät syömättä. Se on tietysti ymmärrettävää. Esimerkiksi Suomessa pihvi voidaan paistaessa jättää raa’aksi tai puolikypsäksi. Joissakin kulttuureissa puolikypsää lihaa ei syödä, joten pihvi jää lautaselle, Haavisto kertoo.

Ministerin diplomaattiavustaja Johanna Lukkarila huomauttaa, että aikaa on enää viisi minuuttia. Nyt on mentävä.

Pian salamavalot alkavat räiskyä.

Ulkoministerit Pekka Haavisto ja Lars Løkke Rasmussen tapaavat Säätytalolla ensimmäistä kertaa Rasmussenin uuden viran alettua.

Rasmussen nousee Säätytalon portaita ja Haavisto ottaa hänet tuttavallisesti vastaan. Tapaamisen alkuun pääsevät yleensä vain valokuvaajat, joten julkisuuteen välittyy usein pelkkiä välähdyksiä hetkistä.

– Lars, tervetuloa, Haavisto sanoo.

– Pekka, Rasmussen vastaa ja kiittää.

Haavisto kutsuu puhetapaa etunimisuhteeksi. Sellainen pätee monien ulkoministerien kesken, varsinkin Pohjoismaissa: ei teititellä, vaan puhutaan tuttavallisesti etunimillä.

Keskustelu alkaa juttuhetkellä Suomen säästä. Tämän jälkeen ovet sulkeutuvat uteliailta katseilta.

Keskustelu alkaa kokoushuoneessa Suomen säästä – mistäpä muustakaan. Tilanteesta käy hyvin ilmi se, että eri maiden ulkoministerien välit ovat lähes poikkeuksetta tuttavalliset, vaikka he eivät olisi koskaan ennen tavanneet.

Tästä siirrytään illalliselle, jonka jälkeen Haavisto ja Larsen pitävät lehdistötilaisuuden kello 19.05.

Kokoushuoneesta siirrytään illalliselle, jonka jälkeen ulkoministerit pitävät lehdistötilaisuuden.

Mediatilaisuudessa kysytään turvallisuus- ja ulkopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Kello 19.45 Kotimatka alkaa

Säätytalon massiiviset, puiset ovet sulkeutuvat.

Haavisto istahtaa käytävään penkille kertaamaan päivän tapahtumia. Rasmussen jatkaa vielä toista keskustelua Säätytalolla.

– Lars on entinen pääministeri. Oli helppoa hypätä suoraan asiaan ja jutella muutenkin tuttavallisesti, Haavisto summaa.

Ulkopuolelle päivä näytti kaoottiselta. Ministeriä kiire ei kuitenkaan vaikuttanut hetkauttavan.

– Tämä oli ihan tavallinen kotimaan päivä.

Äkkiseltään voisi myös kuvitella, että uusien, korkea-arvoisten muiden maiden ministerien ja virkamiesten tapaaminen olisi jännittävää.

” Tämä oli ihan tavallinen kotimaan päivä.

Haavisto kertoo, että yleensä tämän kaltaiset tapaamiset eivät jännitä. Hän kuitenkin myöntää, että jännitystä oli pinnassa vuonna 2021, kun hän kävi Pietarissa tapaamassa Venäjän ulkoministeriä Sergei Lavrovia. Tuolloin asialistalla oli pitkä lista vaikeita kysymyksiä, joihin piti valmistautua ”systemaattisesti”.

– Meillä oli aikoinaan myös Lavrovin kanssa hyvä etunimisuhde. Hän oli hyvin kokenut diplomaatti: jos häneltä esimerkiksi kysyi Lähi-idän rauhanhistoriasta, vastaus tuli kuin tietosanakirjasta.

Nykyään Venäjän kanssa ei luonnollisesti ole tapaamisia.

Haavisto haluaa kuitenkin huomauttaa olevan tärkeää, että muiden maiden ulkoministerit pitävät yhteyttä, vaikka asioista oltaisiin täysin eri mieltä. Jos yhteys katkaistaan, hankalissa tilanteissa keinot ovat vähissä. Esimerkiksi Iranin ulkoministerille Haavisto on soittanut suoraan protestoidakseen kuolemanrangaistuksia.

Haaviston diplomaattiavustaja näyttää jälleen kelloa. Se lähestyy iltakahdeksaa. Haavisto jää helposti suustaan kiinni, eikä muista lähteä kotiin työpäivien virallisten aikataulujen jälkeen.

” Kotiin päästyäni käyn vielä hiihtämässä. Saatan myös katsoa Charles Chaplinin elokuvia.

– Kotiin päästyäni käyn vielä hiihtämässä. Saatan myös katsoa Charles Chaplinin elokuvia. Luulin nähneeni Diktaattorin kokonaan, mutta olinkin nähnyt siitä vain osia, Haavisto tuumii.

Hän nousee tuolilta ja suoristaa kravattinsa. Yleensä hän käy nukkumaan puoliltaöin ja herää aamukuudelta.

Nyt tiedossa on kuitenkin viikonloppu ja matkamessut. Ehkä myös hetki Kairon lentoasema aamuyöllä -soittolistan ja kuplakuvien parissa.

Päivän päätteeksi Haavisto käy vielä hiihtämässä. Hän lähettää myöhemmin IS:lle valokuvan hiihtolenkiltään.

