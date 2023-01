Yksikään puolue ei lupaa poistaa solidaarisuusveroa tai eläkeläisten "raippaveroa”.

Vuorineuvosten verotus nousi puheenaiheeksi, kun pääministeri Sanna Marin (sd) syytti kokoomusta vuorineuvosten veroalen ajamisesta.

Vuorineuvos Lasse Kurkilahti, 74, purkautui Suomen verotuksesta IS:n haastattelussa.

Kurkilahden mukaan keskustelussa on jäänyt huomiotta ”raippaveroksi” kutsuttu eläkkeensaajien lisävero sekä alun perin väliaikaiseksi säädetty solidaarisuusvero.

Kurkilahti kertoi, että hänelle jää jyrkän progression takia käteen 60 000 euron kuukausituloista 26 000 euroa.

IS kysyi kuuden suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtajilta, pitäisivätkö ne solidaarisuusveron ja eläkkeensaajien lisäveron voimassa.

Kokoomus on ainut puolue, joka ilmoittaa ajavansa veronkevennyksiä myös suurituloisille.

Kokoomuskaan ei kuitenkaan lupaa poistaa kyseisiä veroja.

– Kokoomus esittää työmiljardia eli ansiotuloverotuksen keventämistä yhteensä miljardilla eurolla tasaisesti kaikissa tuloluokissa palkan ja eläkkeen osalta. Kohdentaisimme kevennysvaran tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin, vaikka korkeimpiin tuloluokkiin on aikanaan tehty mainitut erityiset kiristykset, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vastasi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi, että hän haluaisi laskea verotusta kaikissa tuloluokissa, mutta ”tässä velkaantumistahdissa veroalea kaikkein suurituloisimmille ei voi lähteä kuittaamaan”.

– Perussuomalaisten linjassa lasketaan esimerkiksi polttoaineveroa, mikä hyödyttää kaikkia.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Eeva Kallin mukaan ansiotuloverotusta tulee laskea kaikilla tulotasoilla ”valtiontalouden salliessa”.

Keskusta pitäisi solidaarisuusveron ja eläkkeensaajien lisäveron voimassa, Eeva Kalli kertoo.

Nykyisessä julkisen talouden tilanteessa keskusta pitäisi kiinni solidaarisuusverosta ja eläkkeensaajien lisäverosta.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan kyseisiä veroja ei voi poistaa, kun on ilmiselvä tarve vahvistaa julkista taloutta.

– Jos liikkumavaraa on, se pitää käyttää pienituloisimpaan päähän, koska siellä on isot kannustinloukut.

Myös vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne katsoo, ettei solidaarisuusverosta ja eläkkeensaajien lisäverosta ole varaa luopua.

– Työn verotuksen keventäminen on vihreidenkin tavoite, mutta talouden dynamiikan kannalta sen on syytä painottua pieni- ja keskituloisiin.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jussi Saramon mukaan molemmista veroista tulee pitää kiinni.

Vasemmistoliiton Jussi Saramo moittii Suomesta Portugaliin muuttaneita vuorineuvoksia epäisänmaallisiksi.

Saramo tähdentää, että eläkkeensaajien lisävero on myöskin solidaarisuusvero.

– Suurituloisimpien eläkeläisten verotuksella on myös fiskaalista (valtiota hyödyttävää) merkitystä varsinkin, kun väestömme vanhenee. Korkeimmista eläkkeistä on oikeudenmukaista maksaa vähän korkeampi vero. Perustelen tätä myös sillä, että meillä ei ole eläkekattoa, meillä on poikkeuksellisen höveli järjestelmä suurimmille eläkkeensaajille.

Kurkilahden ansiotulot olivat toissa vuonna 669 175 euroa. Veroprosentti oli 56. Kurkilahti kertoi, että hänen veroprosenttinsa on helmikuun alusta lähtien 57, jolloin kuukausittain maksettavien verojen määrä nousee 34 600 euroon.

Tavion mielestä yli 50 prosentin veroasteet ”eivät palvele enää kenenkään etua ja ovat aiheuttaneet niin sanottua veropakolaisuutta”.

– Tarvittaessa voidaan katsoa, onko korkeimmissa tuloluokissa ylilyöntejä, ettei käy niin, että ihmiset voivat muuttaa Ranskaan pienemmällä veroprosentilla. Silloin vero jää keräämättä, mikä ei ole Suomen valtion etu, Tavio sanoo.

Mykkäsen mukaan työllä ansaitusta eurosta pitäisi jäädä verojen ja sosiaaliturvan muutosten jälkeen aina vähintään puolet käteen.

– Jo keskituloisella palkansaajalla marginaalivero eli ansaitusta lisäeurosta perittävä vero voi nousta yli 50 prosentin.

Keskituloinen maksaa Suomessa selvästi Ruotsia raskaamman veron palkastaan, kokooomuksen Kai Mykkänen sanoo.

Lindtmanin mukaan yleinen 50 prosentin marginaaliverokatto maksaisi noin miljardi euroa vuodessa.

– En pidä sitä perusteltuna etenkään, kun tästä miljardista suurin osa menisi veronkevennyksinä kaikkein suurituloisimmalle kymmenelle prosentille ja kolmasosa jopa kaikkein varakkaimmalle prosentille. Alle 4 500 euroa kuukaudessa ansaitsevat eivät hyötyisi tästä mitään.

Saramo katsoo, että suurin epäkohta verojärjestelmässä on osinkoveropuolella. Vasemmistoliitto kiristäisikin listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta.

– Erillinen osinkoverotuki tulisi poistaa, koska se kohdistuu nimenomaan valtaosin kaikkein rikkaimmille, eikä edes yrittäjille vaan nimenomaan omistajille, joista tietysti osa on yrittäjiä.

Kurkilahti muutti verovapauden perässä Portugaliin, mutta palasi kotimaahan Suomen irtisanottua verosopimuksensa Portugalin kanssa.

Kotipaikakseen Portugalin muuttivat vuorineuvoksista myös Keskon entinen pääjohtaja Matti Halmesmäki, Rautaruukin entinen toimitusjohtaja Sakari Tamminen, Nokian Renkaiden entinen toimitusjohtaja Kim Gran sekä Onvest-konsernin toimitusjohtajana toiminut Maarit Toivanen-Koivisto.

Saramo sättii Suomesta Portugaliin muuttaneita vuorineuvoksia epäisänmaallisiksi.

– Onneksi meillä on korjattu verosopimuksia, pitää varmistaa, että kaikkialla maksetaan asialliset verot. Suomi on ollut suorastaan tyhmä. Pitää varmistaa, että näin ei jatkossa ole. Totta kai kaikilla on mahdollisuus valita asuinpaikkansa.