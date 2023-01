Translaki etenee kokoomuksen tuella, keskusta äänesti vastaan

Muut hallituspuolueet taipuivat kokoomuksen ajamaan pykälämuutokseen.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön translaista. Esityksen mukaan sukupuolta voi vaihtaa hakemuksella ja nykyisessä translaissa oleva vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan.

Mietintö meni läpi oppositiopuolue kokoomuksen tuella äänin 11–5. Keskusta ja perussuomalaiset äänestivät hallituksen lakiesitystä vastaan. Yksi perussuomalaisten kansanedustajista oli poissa kokouksesta.

Sdp:n valiokuntavastaava, kansanedustaja Ilmari Nurminen kertoo, että kokoomus ja muut hallituspuolueet löysivät sovun keskiviikkoiltana.

Hallituspuolueet suostuivat kokoomuksen vaatimaan muutokseen. Lain pykälään kirjataan vuoden harkinta-aika.

– Me näimme, että tämänkaltainen pykälämuotoilu on varmasti perusteltu ja täydentää tätä esitystä, Nurminen kertoo.

Uuden hakemuksen sukupuolen vahvistamiseksi voi tehdä aikaisintaan, kun on kulunut yksi vuosi edellisestä sukupuolen vahvistamisesta.

– Sen voi tehdä ennen määräajan päättymistä, jos on erityisen painavat syyt.

Nurminen kertoo, että tällä halutaan ehkäistä väärinkäytöksiä.

Valiokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mia Laiho (kok) on perustellut väärinkäytösten ehkäisemistä Poliisihallituksen lausunnolla.

Lue lisää: IS:n tiedot: Keskustalaiset vastustavat translakia valiokunnassa – kaatuminen aiheuttaisi hallitus­kriisin

Poliisihallituksen mukaan hallituksen ehdottama sääntely olisi mahdollistanut henkilötietojen vaihtamisen tavalla, jolla pyritään häivyttämään todellinen identiteetti. Poliisihallituksen mukaan sukupuolen vaihdosta voitaisiin pyrkiä käyttämään hyväksi rikollisissa tarkoituksissa.

Laiho kertoo kokoomuksen saaneen lisättyä mietintöön myös lausuman, että lain vaikutuksia urheiluun on arvioitava.

– Lisääntymiskyvyttömyyden vaatimuksen poisto ja itsemääräämisoikeuden lisääminen lain merkittävimmät muutokset, Laiho kirjoittaa Twitterissä.

Valiokunnan enemmistö hyväksyi myös lausuman, että valtioneuvoston täytyy arvioida säädöstarpeita transsukupuolisten lasten ja nuorten itsemääräysoikeuden edistämiseksi.

Vihreiden kansanedustajan Sofia Virran mukaan valiokuntakäsittely oli vaikea, sillä keskustan eduskuntaryhmä ei antanut tukeaan hallituksen esitykselle, jolloin ratkaisevaksi muodostui kokoomuksen kanta.

– Lupasimme tehdä kaikkemme, että translaki menee maaliin. Tällä kertaa se tarkoitti taipumista oppositiopuolue kokoomuksen pykälämuutokseen. Riskiä lain kaatumisesta olisi ollut vastuutonta ottaa. Ihmisoikeuksien ja itsemääräämisoikeuden vahvistuminen toteutuu ja se on pääasia, Virta kertoo tiedotteessa.

Mietintö etenee seuraavaksi eduskunnan suureen saliin äänestettäväksi.

Valiokunnan puheenjohtajan Markus Lohen arvion mukaan kolmasosa keskustan kansanedustajista vastustaa translakia.

– On edustajia, jotka lähtevät siitä, että sukupuoli on vain mielipidekysymys, ja oma näkökulmani lähtee siitä, että lähtökohtaisesti se on biologiaa ja geenien perusteella määräytyvää, Lohi perusteli vastustavaa kantaansa IS:lle keskiviikkona.

IS:n tietojen mukaan myös kokoomuksessa näkemykset laista jakautuvat.