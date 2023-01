Main ContentPlaceholder

Politiikka

IS:n tiedot: Keskustalaiset vastustavat translakia valiokunnassa – kaatuminen aiheuttaisi hallitus­kriisin

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi sanoo, että on edustajia, joiden mielestä sukupuoli on mielipidekysymys, mutta hänen mielestään se on biologiaa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Keskustan Pekka Aittakumpu ja Markus Lohi eivät aio äänestää translain puolesta. Hanna-Leena Mattila ei halua kommentoida asiaa.