Alexander Stubb yllätti kysymällä Marinilta henkilökohtaisen kysymyksen – ”Nukun yöni hyvin”

Entinen pääministeri Alexander Stubb yllätti Davosin talousfoorumissa esittämällä ”henkilökohtaisen kysymyksen” pääministeri Sanna Marinille. Marin kertoi, ettei hän pidä tämän hetken poliittisesta ympäristöstä tietystä syystä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) oli tiistaina haastateltavana Davosin talousfoorumissa Ukrainan hyökkäyssodasta ja kaudestaan pääministerinä. Häntä haastatteli CNN:n tähtitoimittaja Fareed Zakaria.

Yleisön joukossa oli myös entinen pääministeri Alexander Stubb. Hän kertoi esittävänsä Marinille henkilökohtaisen kysymyksen.

– Olemme olleet samassa veneessä. Miten olet henkilökohtaisesti selviytynyt pääministerin tehtävässä? Minusta tuntui välillä, että päivän politiikan henkilökohtaiset hyökkäykset olivat masentavia ja tuottivat unettomia öitä. Mielestäni sinä olet kuitenkin pärjännyt hyvin tämän asian kanssa. Mikä on puolustusmekanismisi, Stubb kysyi.

Yleisö alkoi naurahdella taustalla.

Marin myönsi, ettei hän pidä ”poliittisesta ympäristöstä, kun keskitytään henkilöihin”.

– Keskitytään yksittäisiin henkilöihin, jotka tekevät päätöksiä, eikä päätöksiin itsessään, Marin aloitti.

Hän julisti lähteneensä mukaan politiikkaan, koska hän halusi muuttaa maailman paremmaksi paikaksi. Ei siksi, että hän halusi nimenomaan olla poliitikko.

– Media keskittyy yksittäisiin poliitikkoihin ja heidän ulkomuotoonsa liian paljon. Miten he puhuvat, miten he käyttäytyvät, ovatko he kiinnostavia vai eivät. Sillä ei ole merkitystä, Marin sanoi.

Urheilu on Marinin mukaan hänen selviytymiskeinonsa. Marin viittasi hymyillen Stubbiin ja sanoi, että myös tämä urheilee.

– Olen kiitollinen, että se (pääministeriys) ei vaikuta yöuniini. Nukun yöni hyvin, vaikka on isoja kriisejä tai henkilökohtaista, mediasta johtuvaa turbulenssia.

Toimittaja Zakaria huomautti vitsikkäästi, että Marin on ollut fiksu, sillä tämä ei ole käyttänyt shortseja julkisissa esiintymisissä.

Hän viittasi Stubbin shortsikohuun. Vuonna 2014 Stubb sai lunta tupaan muun muassa siitä, että tämä saapui mediatilaisuuteen shortsit jalassa.

– Itse asiassa olen käyttänyt shortseja julkisissa esiintymisissä, Marin nauroi.

– Jopa lyhyempiä shortseja kuin Stubb, hän lisäsi.

Kommentit naurattivat yleisöä ja toimittajaa.