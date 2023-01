Lasse Kurkilahti, 74, pitää hyvätuloisia eläkeläisiä hylkiöryhmänä. Kurkilahti pohtii nyt Ranskaan muuttamista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on saanut vuorineuvokset takajaloilleen veropuheillaan.

Marin syytti kokoomusta ”vuorineuvosten veronalennusten” ajamisesta ja kyseli, miksi veronkevennyksiä pitää antaa vauraimmillekin, kun taloutta pitää sopeuttaa.

Yksi Marinin puheista närkästyneistä on Lasse Kurkilahti, 74, joka sai vuorineuvoksen arvonimen 2006. Kurkilahti on toiminut työurallaan Kemiran ja Raision pääjohtajana ja Elcoteqin ja Nokian Renkaiden toimitusjohtajana.

– Kun vuorineuvoksia tulee korkeintaan kolme vuodessa, ja kun Suomi on satavuotias maa, niitä on tullut kolmisen sataa, joista tietysti suurin osa on kuollut. Se on tällaista populismia ja pikkuryhmän piikittelyä, Kurkilahti sanoo IS:lle ja käyttää myös rumempaa sanaa.

Kurkilahden mukaan keskustelussa on jäänyt huomiotta hyvätuloisilta eläkeläisiltä perittävä ”raippavero”, joka astui voimaan 2013.

Eläkkeensaajien lisäveron määrä on 5,85 prosenttia siltä osin kuin eläketulo eläketulovähennyksellä vähennettynä on suurempi kuin 47 000 euroa.

”Raippaveron” piirissä oli toissa vuonna 62 214 henkilöä, joiden mediaanieläke on noin 57 350 euroa vuodessa. Tämä joukko edustaa 3,6 prosenttia eläkkeensaajista.

Vuonna 2021 lisäverosta kertyi valtiolle verotuloja 69,7 miljoonaa euroa. Tämän vuoden verotuotoksi ennakoidaan 79,5 miljoonaa euroa.

– Suomen maassa on eletty koko ajan yli varojen ja tehty lisää velkaa yhä rajummin. Eihän tällaisella asiaa korjata. Varsinaisiin budjettivajeisiin tarvitaan aivan toisenlaisia toimenpiteitä, Kurkilahti näkee.

Kurkilahti katsoo maksavansa eläkeläisenä samasta tulosta kovempaa veroa kuin palkansaaja ja pitää tätä hyvin epäoikeudenmukaisena.

Valtiovarainministeriön mukaan palkka- ja eläketulon veroasteet ovat pääpiirteittäin samalla tasolla, kun huomioidaan myös ansiotuloverotuksen veronluonteiset maksut, kuten työttömyys-, eläke- ja sairausvakuutusmaksut.

– Voi tietenkin tehdä sellaisen vertailun, jossa niitä maksuja ei huomioida, mutta se ei kerro koko totuutta. Ne maksut hieman vaihtelevat eri ikäisillä palkansaajilla, finanssineuvos Filip Kjellberg valtiovarainministeriöstä sanoo.

Kiistatonta on, että eläkkeensaajien lisävero kiristi kaikkein korkeimpia eläketuloja saavien eläkeläisten verotusta. Toimenpide tehtiin osana silloisen hallituksen ”solidaarisuuspakettia”.

Kurkilahtea sapettaa myös alun perin väliaikaiseksi säädetty solidaarisuusvero.

Solidaarisuusveroa maksettiin viime vuonna 82 900 euron ylittävistä verotettavista ansiotuloista kaksi prosenttia. Tänä vuonna veron piirissä on, jos tulot ylittävät 85 800 euroa.

– Ensin tulee solidaarisuus ja siihen pistetään raippa päälle, Kurkilahti tokaisee.

Molemmat verot säädettiin Jyrki Kataisen (kok) hallituskaudella. Silloinen valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd) sanoi vuonna 2012, että eläkkeensaajien lisäveron ensisijaisena tarkoituksena on kerätä verotuloja niiltä, joiden veronmaksukyky on korkealla tasolla.

Solidaarisuusveron piti olla väliaikainen, mutta se on yhä voimassa. Kuvassa silloinen valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd) ja silloinen pääministeri Jyrki Katainen (kok) 2014.

” Ensin tulee solidaarisuus ja siihen pistetään raippa päälle.

Urpilaisen puheista pelästynyt, eläkkeellä tuolloin jo ollut Kurkilahti alkoi miettiä asumisvaihtoehtojaan ja päätyi verotussyistä puolisonsa kanssa Portugaliin, Algarven maakuntaan ”sympaattiseen” Lagosin merenrantakaupunkiin.

Kurkilahti ei ollut ainoa Portugaliin muuttanut vuorineuvos. Kotipaikakseen Portugalin vaihtoivat myös Keskon entinen pääjohtaja Matti Halmesmäki, Rautaruukin entinen toimitusjohtaja Sakari Tamminen, Nokian Renkaiden entinen toimitusjohtaja Kim Gran sekä Onvest-konsernin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toiminut Maarit Toivanen-Koivisto. Vuorineuvoksista puhuttiin julkisuudessa veropakolaisina.

Portugalin ”ihan hyvä keikka” jäi Kurkilahden kohdalla viiteen vuoteen. Suomessa tukipaikkana pysyi koko ajan Turku. Kurkilahti ei salaile sitä, että Suomeen paluun taustalla oli osaltaan se, että Suomi irtisanoi verosopimuksensa Portugalin kanssa, mikä poisti ulkomaalaisilta eläkeläisiltä verovapauden.

– Tietysti. Ei mulla ole mitään järkeä enää olla siellä, en mä mitään aurinkoa tartte.

Kurkilahti on nostanut tulonsa pääasiassa korkeammin verotettuina ansiotuloina. Kurkilahti ei kannata pääomaverotuksen nostamista, sillä hän pitää Suomea pääomaköyhänä maana, josta ”häipyisivät loputkin pääomat verotuksen noustessa”.

Ruotsi irtisanoi verosopimuksensa Portugalin kanssa pian Suomen jälkeen. Muutos Ruotsissa astui voimaan 2022.

Mitä sanoisit niille, joiden mielestä veroetu pitikin tilkitä?

– Tämä vedettiin lennosta alas, ammuttiin alas kuin sorsa. Yhtäkkiä lainsäädäntö tapahtuikin nopeasti. Olisi ollut fiksua, jos ne, jotka siellä olivat, olisivat voineet olla siellä loppuun asti, eikä uusille olisi enää sitä hyväksytty. Ostettiin taloja ja vaikka mitä siinä uskossa, että täällä ollaan kymmenen vuotta. Se oli niin tylyä kuin poliitikoilta voi odottaa.

Kurkilahden ansiotulot olivat Helsingin Sanomien verokoneen mukaan toissa vuonna 669 175 euroa. Kurkilahden veroprosentti oli 56.

Kurkilahden kuukausitulot ovat bruttona 60 000 euron luokkaa. Tammikuussa verojen jälkeen jäi käteen 26 000 euroa. Kuukausituloistaan Kurkilahti maksoi siis veroja 34 000 euroa.

Kurkilahti kertoo, että hänen veroprosenttinsa on helmikuusta eteenpäin 57, jolloin kuukausittain maksettavien verojen määrä nousee 34 600 euroon.

Kurkilahti kertoo maksavansa mielellään eläketuloistaan veroa 50 prosenttia, mutta kaikki sen yli menevä on Kurkilahden mukaan ”nurkkaan ajetun pienryhmän hyväksikäyttöä".

” Jos saat tonnin palkkaa, et saa siitä kuin 400 käteen. Onko se oikein?

Kurkilahden eläketulot ovat Suomen mittakaavassa aivan huippuluokkaa. Kurkilahti on ollut koko maan ansiotulolistalla vuonna 2003 parhaimmillaan 13:s, jolloin hän nettosi ansiotuloina lähes 1,5 miljoonaa euroa.

Tämä vaikuttaa ulospäin vaikuttaa helposti siltä, että tässä erittäin hyvätuloinen eläkeläinen mouruaa?

– Ei tästä oikein voi puhua, kun kaikki kääntyy siihen, että mitä sä oikein puhut, kun tulot ovat niin korkeat. Ehdottomasti olen hyvätuloinen, mutta oli minkälaiset tulot tahansa, pidän sitä epäoikeudenmukaisena, jos mennään yli 50:n prosentin. Tässä on kyse siitä, että jos saat tonnin palkkaa, et saa siitä kuin 400 käteen. Onko se oikein?

Suomen verotus sapettaa Kurkilahtea niin paljon, että hän on pohtinut jälleen muuttamista – tällä kertaa Ranskaan, jossa veroprosentti laskisi Kurkilahden alustavien selvitysten mukaan lähemmäksi 40 prosenttia kuin 50 prosenttia.

– Olen todella fed up (kyllästynyt) tähän hyvätuloisten eläkeläisten nurkkaan laittamiseen. Olen tutkinut tätä, että pitäisikö lähteä taas hevon kuuseen.

Ilmeisestä taloudellisesta hyödystä huolimatta Kurkilahti empii muuttoa, sillä hän haluaa säilyttää yhteyden lapsenlapsiinsa ja muihin läheisiin.

Kurkilahti kokee, että eläkeläiset ovat Suomessa ”jumissa ja niitä voidaan rokottaa juuri niin paljon kuin sielu sietää”.

Kurkilahti kritisoi etenkin Sdp:tä, mutta syyttää raippaveron säätämisestä kaikkia silloisia hallituspuolueita.

– Se on nurkkaan ajettu hylkiöryhmä, jota voit niistää. Tarkoitan kaikkia eläkeläisiä, jotka joutuvat osallistumaan näihin ylimääräisiin veroihin. Harvoilla on voimia lähteä. Nyt vaalien alla voi kysyä, lähteekö se (raippavero) vai lähdetäänkö me Ranskaan?

Työeläkkeisiin odotetaan jopa 6,8 prosentin indeksikorotusta. Lohduttaako se?

– Nyt korotus on suuri, mikä johtuu inflaatiosta. Toisaalta viime vuosina korotukset ovat tuskin olleet huomattavia, kun inflaatio on ollut matala.