Reijo Ruokasen kolumni: Neropatit läähättämässä

On hölmöä kehitellä kummallisia ongelmatilanteita sukupuolensa sarjavaihtajista tai pukukoppiläähättäjistä, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

On harmi, ettei kokoomuksen johtoon kuulu enempää koulupinnareita. Puutteen olisi voinut helposti paikata kysymällä neuvoa meiltä, jotka osasimme kirjoittaa poissaoloselvitykset sellaisiksi, että opettajat eivät jaksaneet käydä niitä vastustamaan. Väsytimme heidät passiivisiksi.

Me olisimme osanneet kertoa, että pinnari menee yli sieltä, missä aita on matalin. Se on pinnaamisen ydin. Pitää selviytyä mahdollisimman vähällä vaivalla.

Kokoomus on huolissaan siitä, että nuoret miehet voisivat vältellä asevelvollisuutta muuttamalla juridisen sukupuolensa naiseksi. Kun varusmiespalveluksen uhka olisi näin voitettu, nainen muuttuisi taas mieheksi.

Siksi kokoomus haluaa translakiin rajoituksen, ettei sukupuolta voi muuttaa kuin kerran vuodessa. En heti keksi, mitä haittaa tuosta rajoituksesta olisi, joten en oikein ymmärrä sen vastustajia. Mitään hyötyä rajoituksesta ei tietenkään olisi. Kokeneena koulupinnarina tiedän, että sukupuolen vaihtaminen olisi aivan liian raskas pelkästään asevelvollisuuden torjumiseksi.

Ennen armeijaan vietiin vaikka pakolla jokainen, jonka suussa voi sulaa. Nykyään varusmiespalvelukseen ei juuri joudu, jos on odotettavissa, että sinne ei sopeudu.

Loput ohjeet intin väistämiseen voi googlata minuutissa. Vaiva on paljon pienempi kuin sukupuolen vaihtamisessa.

Kokoomuslaisiakin hölmömmin perustein translakia torjuvat perussuomalaiset. Lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri ja jäsen Sanna Antikainen pelkäävät, että miehet voisivat vaihtaa juridista sukupuoltaan päästäkseen naisten pukuhuoneisiin tiirailemaan.

Persujen edeltäjän SMP:n kansanedustaja, yksityisetsivä Marita Jurva oli 1980-luvun lopulla huolissaan siitä, että äänestyslipuista voidaan ottaa talteen sormenjäljet ja niiden avulla selvittää, miten kukin äänesti esimerkiksi eduskunnan suljetussa lippuäänestyksessä. Muu eduskunta ei yhtynyt Jurvan huoleen. Turvatoimia ei kiristetty. Vaara ei todistettavasti ollut kovin suuri, koska yli 30 vuotta on mennyt ilman ensimmäistäkään äänestyslippujen sormenjälkien tutkiskelua.

Voi olla, että kansanedustajien Meri ja Antikainen sosiaaliseen piiriin kuuluu paljonkin herroja, joilla on taipumusta tirkistelyyn, mutta kovinkohan moni heistäkään olisi valmis juridisen sukupuolensa vaihtamiseen harrastuksensa edistämiseksi?

On järkevää pitää huolta siitä, että translaki ei aiheuta tulkintaerimielisyyksiä esimerkiksi reserviin kuulumisen suhteen. Pelkästään hölmöä on kehitellä kummallisia ongelmatilanteita sukupuolensa sarjavaihtajista tai pukukoppiläähättäjistä ja niiden varjolla hidastaa lain etenemistä.

Sanoisitte suoraan, että ei mahdu minun maailmaani. Se olisi rehellinen vastaus. Paljon muuta sekään ei olisi.

Kirjoittaja on Tekniikan maailman vastaava päätoimittaja.