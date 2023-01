Puhemiehet kommentoivat peruuntunutta Turkin-matkaa – Vanhanen Erdogan-nukesta: ”Meillä on Pohjois­maissa mielipiteen ilmaisun vapaus”

Ruotsin parlamentin puhemies ei usko, että viimeviikkoisella mielenilmauksella on pitkäaikaisia vaikutuksia Ruotsin ja Turkin välisiin suhteisiin.

Suomen ja Ruotsin puhemiehet Matti Vanhanen (kesk) ja Andreas Norlén tapasivat mediaa Eduskuntatalon valtiosalissa maanantaina.

Alun perin puhemiesten piti matkustaa maanantaina Turkin Ankaraan.

Matka kuitenkin peruuntui sen jälkeen, kun Tukholman kaupungintalon edustalle ripustettiin Turkin presidentti Recep Tayyip Edogania esittävä nukke.

– Meillä on Pohjoismaissa mielipiteen ilmaisun vapaus. Erilaisia mielenilmauksia ja -osoituksia on, emmekä me pysty niitä etukäteen kontrolloida, eivätkä valtiot sitä tee. Nämä ovat lähtökohtia, joiden pohjalta Suomi ja Ruotsi toimivat, Vanhanen kommentoi Turkkia ärsyttänyttä kannanottoa.

Norlén vaikutti suhtautuvan mielenilmaukseen kriittisemmin.

– Demokratiassa pitää voida puhua mistä tahansa yhteiskunnallisista asioista. Mutta jos toimii tavalla, jolla vihjataan uhkauksesta poliittista toimijaa kohtaan, ei sellaisella ole minusta paikkaa demokraattisessa yhteiskunnassa.

Norlén ei usko tapauksella olevan pitkäaikaisia vaikutuksia maiden välisiin suhteisiin.

– Ruotsilla ja Turkilla on ollut yhteistyötä hyvin pitkään, hän perusteli.

Vanhanen ja Norlén korostivat, ettei matkan tarkoituksena ollut neuvotella Turkin kanssa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä.

–Me emme olleet menossa Turkkiin neuvottelumatkalle. Se kuuluu hallitusten rooliin, Vanhanen sanoi.

Puhemiesten mukaan matkan päämäärä oli tukea maiden välistä parlamentaarista yhteistyötä.

Epäsuorasti puheista kävi kuitenkin ilmi, että matkan tarkoitus oli siivittää Suomen ja Ruotsin tietä kohti Natoa.

Vanhanen lausui, että yksi matkan päämääristä oli vakuuttaa Turkkia siitä, että Suomi ja Ruotsi tuntevat Turkin turvallisuushuolet ja ovat valmiita tukemaan Turkin turvallisuutta.

Norlén ja Vanhanen pitivät uutta tapaamista Turkin puhemiehen Mustafa Sentopin kanssa mahdollisena, mutta matkan toteutuminen ja ajankohta ovat vielä auki.

– Toivon, että voimme matkustaa lähiaikoina vielä Ankaraan ja sitä kautta lisätä yhteistyötä, Norlén sanoi.

Vanhasen mukaan nykyinen epävarma tilanne Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä ei palvele Natoa.

–Se lähinnä toimii Venäjän hyväksi. Mitä enemmän epävarmuutta tärkeässä kysymyksessä on sitä enemmän se avaa erilaisia mahdollisuuksia, hän sanoi.