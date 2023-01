Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan pitäisi laatia tällä viikolla mietintö translaista.

Kristillisdemokraattien kansanedustajan Päivi Räsäsen mukaan hallituksen translakiesitys on hylättävä.

Räsänen sanoo tiedotteessa, että lakiesitys on lähtökohdiltaan epäonnistunut. Hänen mukaansa kokoomuksen esittämät korjaukset eivät poista perusongelmaa.

– Esityksessä sukupuolen käsite irrotetaan biologiasta ja sen määrittäjäksi halutaan ihmisen sisäinen kokemus omasta sukupuolestaan, joka on irrallinen hänen kehostaan. Esityksen mukaan sukupuolen voi vaihtaa hakemusmenettelyllä ilman mitään muutosta sukupuolen ilmaisuun tai juridisen sukupuolensa tyypillisiä ulkoisia piirteitä, Räsänen sanoo.

Räsänen sanoo, että kyseessä on hallituksen poliittinen linjaveto, mitä Suomelta ei edellytetä. Hänen mukaansa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on vuoden 2017 ratkaisussaan linjannut, että jäsenmailla on laaja harkintavalta asettaa vaatimus transsukupuolisuus­diagnoosista ja sen toteuttamiseksi määrätystä lääketieteellisestä tutkimuksesta edellytyksenä sukupuolen oikeudelliseen muutokseen.

– Hallituksen esityksessä samaistetaan virheellisesti käsitteet ’sukupuoli’ ja ’sukupuoli-identiteetti’. Kokemuksia voi olla monenlaisia, mutta sukupuoli on ihmisen tai muun eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä vai hedelmöityvä, Räsänen sanoo.

Räsäsen mukaan esitys lisäisi ”sukupuolihämmennystä” nuorten keskuudessa.

Valiokunnassa on syntynyt käsittelyn loppusuoralla kiistaa etenkin oppositiopuolue kokoomuksen ja hallituspuolue vihreiden välillä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma sanoo, ettei kokoomus ole estämässä lain voimaantuloa, vaan haluaa tukkia lakiesitykseen jääneet porsaanreiät.

Kokoomuksen keskeisin vaatimus on se, että sukupuolta voisi vaihtaa korkeintaan kerran vuodessa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Noora Koponen (vihr) kertoo yllättyneensä kokoomuksen vaatimuksista.

Koponen pitää väärinkäytöksiä teoriassa mahdollisina, mutta katsoo tämän koskevan kaikkea lainsäädäntöä.

Koposen mukaan kaikkein tärkeintä on vahvistaa transihmisten itsemääräämisoikeutta.

Jatkossa oman sukupuolen voisi määritellä ilman lääketieteellistä arviointimenettelyä. Myös lisääntymis­kyvyttömyyden vaatimus poistettaisiin.