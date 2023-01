Ulkoministeri Haavisto: Turkin laatimalla luovutettavien henkilöiden listalla on pääosin näkyviä opposition jäseniä

Haaviston mukaan on vaikea sanoa, ovatko Turkin luovutettavien henkilöiden listoilla tällä hetkellä samat henkilöt, joita maa on vaatinut Suomelta ja Ruotsilta luovutettaviksi jo aiemmin.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan niiden henkilöiden, joiden luovuttamista Turkki vaatii Suomelta ja Ruotsilta, joukkoon kuuluu pääosin näkyviä opposition jäseniä.

Haavisto kertoo Ilta-Sanomille, ettei terroristeiksi epäiltyjen ja luovutetuiksi vaadittujen henkilöllisyyksistä tai taustoista ole tarkkaa tietoa. Hänen mukaansa on selvää, että joukkoon lukeutuu ainakin Suomessa, Ruotsissa ja muualla Euroopassa terroristijärjestöksi luokitellun Kurdistanin työväenpuolue PKK:n tukijoita ja puolueeseen kuuluvia.

Lisäksi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on Haaviston mukaan puhunut Euroopan maihin tulleista, imaami Fethullah Gülenin mukaan nimetyn Gülen-liikkeen jäsenistä. Erdoganin listalta löytyy todennäköisesti myös Syyrian kurdien taistelujärjestö YPG:hen kuuluvia.

Haaviston mukaan Erdogan on nostanut lehtihaastatteluissaan esiin Suomen ja Ruotsin lisäksi muun muassa Ranskan, Saksan ja Britannian tilanteet.

– Tämä kurdiongelma, jota Erdogan vaatii ratkaistavaksi, koskee siis myös muita EU-maita, Haavisto toteaa.

– Omien tietojeni mukaan ei ole tullut uusia henkilölistoja, Haavisto tiivistää.

Syy siihen, miksi Erdogan vaati viikonloppuna 130 ”terroristin” luovuttamista Turkille Suomelta ja Ruotsilta, on Haaviston mukaan viime viikolla Ruotsin ja Turkin välillä vallinnut jännittynyt tunnelma. Turkki raivostui, kun ruotsalaiset mielenosoittajat ripustivat Erdogania esittävän nuken roikkumaan Tukholman kaupungintalon edustalle.

Erdoganin mukaan Turkki oli aiemmin varoittanut Ruotsia Turkin-vastaisista mielenosoituksista, mutta Ruotsi ei ollut ryhtynyt toimiin niiden ehkäisemiseksi. Erdogan ärähti Ruotsin ja Turkin välien voivan kiristyä, jos Ruotsi ei ryhdy asian suhteen toimenpiteisiin, kertoo turkkilaislehti Yeni Akit.

Turkki puhutteli Ruotsin Turkin-suurlähettilästä ja peruutti Ruotsin valtiopäivien puhemiehen Andreas Norlénin ensi viikon alkuun kaavaillun vierailun Ankaraan. Eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen (kesk) oli määrä matkustaa Turkkiin Norlénin kanssa. Myös Vanhasen matka peruuntui.

Haaviston mukaan viime aikojen negatiivisista uutisista huolimatta katseet kannattaa suunnata tulevaisuuteen, jossa häämöttää Turkin ulkoministerin Mevlüt Cavusoglun Yhdysvaltain-vierailu. Sen on kaavailtu alkavan tiistaina.

– Vierailua kannattaa seurata tarkasti. Siellä on ilmapuntarissa Turkin ja Yhdysvaltojen suhde. Siellä keskustellaan hävittäjäkaupoista, ja vierailulla voi olla paljonkin merkitystä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien kannalta, Haavisto sanoo.

– Se, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, on joko osa ratkaisua tai sitten osa ongelmaa, hän jatkaa.

Haaviston mukaan Turkin ja Yhdysvaltojen välisen suhteen lisäksi Suomen Nato-prosessin etenemiseen voivat vaikuttaa positiivisesti vierailuohjelmat ja kokoontumiset.

– Suomella ja Ruotsilla on ollut säännölliset vierailuohjelmat Ankaraan. Meiltä paikalla kävi viimeksi [entinen puolustusministeri Antti] Kaikkonen, ja Ruotsin puolustusministerin vierailun on pohdittu sijoittuvan alkuvuoteen. Lisäksi kesäkuussa Ruotsin ja Turkin kanssa tehdyn yhteisymmärrysasiakirjan hengessä kokoonnuimme elokuussa ja syksyllä, ja tällä hetkellä suunnitteilla on kolmas kokoontuminen, Haavisto päättää.

