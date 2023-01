– Vanha kansa olisi sanonut, että tässä haisee kateus, vuorineuvos ja ex-kansanedustaja Marin Saarikangas (kok) sanoo.

Ex-telakkapomo, vuorineuvos ja kokoomuksen entinen kansanedustaja Martin Saarikangas, 85, kummeksuu pääministeri Sanna Marinin (sd) vuorineuvospuheita.

Marin syytti perjantaina politiikan toimittajien yhdistyksen tentissä oppositiojohtaja Petteri Orpoa (kok) ”vuorineuvosten veroalen” ajamisesta ja väitti, että kokoomus esittää ”raippaa kaikkein köyhimmille”, jotta se voi rahoittaa vuorineuvosten veronalennukset.

– Kuulostaa siltä, että hän ei tunne todellista elämää. Meitä vuorineuvoksia ei ole kauhean montaa tässä maassa, me maksamme verojamme ja minä ainakin olen tyytyväinen, että voin maksaa korkeita veroja ja auttaa sitä kautta huonommassa asemassa olevia. Vanha kansa olisi sanonut, että tässä haisee kateus, Saarikangas hymähtää.

Marinin sloganin taustalla oli kokoomuksen ajama ”työmiljardi”. Kokoomus ehdottaa veronalennuksia kaikkiin tuloluokkiin, jolloin veronalennusten piirissä olisivat suurituloisetkin.

– Miten veronalennusten antaminen vuorineuvoksille lisää Suomen työllisyyttä? Kun pitää sopeuttaa taloutta, miksi pitää antaa vauraimmille veronkevennyksiä? Marin kyseli.

Martin Saarikangas kummeksuu pääministeri Sanna Marinin vuorineuvospuheita.

Helsingin Sanomien verokoneen mukaan Saarikankaan veroprosentti oli viimeisimpien julkisten verotietojen mukaan 51.

Saarikangas tienasi vuonna 2021 ansio- ja pääomatuloina 284 875 euroa.

– Veroprosentti on ollut 54 ja muuta, en ole siitä valittanut, koska käteen on jäänyt riittävästi. En itseni kohdalla tarvitse alennusta, pärjään hyvin nykyiselläkin. Ehkä on väärin ajaa kaikille samaa, tietenkin siinä voi olla jonkinlaista korjausta. Veroissa pitää muistaa, että vähävaraisten veroastetta ei pidä ainakaan koventaa.

Valtioneuvoston kanslian toimittamien tietojen mukaan 2000-luvulla vuorineuvoksen arvonimen on saanut 38 henkilöä.

Kyseessä on hyvin miehinen joukko: ainut 2000-luvulla vuorineuvoksen saanut nainen on Onvest-kosernin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toiminut Maarit Toivanen-Koivisto.

Toivanen-Koivisto oli toinen nainen, joka sai vuorineuvoksen tittelin. Ensimmäinen oli TS-yhtymän toimitusjohtajana toiminut Irja Ketonen.

2000-luvulla vuorineuvoksen titteli on myönnetty esimerkiksi Stig Gustavsonille, Keijo Suilalle, Ilpo Kokkilalle, Jorma Elorannalle, Sakari Tammiselle, Matti Halmesmäelle, Reijo Karhiselle, Matti Lievoselle, Taavi Heikkilälle ja Mikko Helanderille.

Vuorineuvoksen tittelistä maksetaan 48 400 euron vero, jos arvonimen saaja ei ole päätoimisessa virka- tai työsuhteessa tai muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon.

Vuorineuvoksen kanssa samassa veroluokassa on vain valtioneuvoksen arvonimi. Kyseiset tittelit ovat siis arvohierarkiassa korkeimmalla.

Viimeisin vuorineuvoksen arvonimen saanut henkilö on Olvin toimitusjohtajana toiminut Lasse Aho, joka sai tittelin joulukuussa 2021.

Masa-Yards Oy:n toimitusjohtajana ja sittemmin Kvaerner Masa-Yards Oy:n pääjohtajana toiminut Saarikangas sai vuorineuvoksen arvonimen vuonna 1997.

Kokoomuksen kansanedustajana 2003–2007 toiminut Saarikangas seuraa yhä aktiivisesti politiikkaa.

Saarikangas ennakoi, että tulevalla hallituskaudella on ryhdyttävä ”jonkinlaisiin leikkauksiin”.

– Pelkät korkomenot tälle vuodelle ovat 2,4 miljardia. Sote-uudistuksen piti periaatteessa säästää rahaa, nyt jo lisätalousarviossa ehdotetaan (hyvinvointialueille) 700 miljoonaa. Kyllä mennään perä edellä puuhun.

Marinia Saarikangas kertoo kunnioittavansa, vaikka katsookin, että pääministeri on ”vieraantunut elämästä”.

– Hän on esimerkkinä monille suomalaisille ja varsinkin nuorille, pitäisi varoa, ettei puhu kaikkea, mitä sylki suuhun tuo. Muistan ensimmäiset pääministerit 40-luvulta. Kyllä heitä kunnioitettiin, ja he varoivat sanojansa.

Marinillakin on sidos arvonimiin – pääministeri toimii nimittäin arvonimilautakunnan puheenjohtajana. Arvonimet myöntää tasavallan presidentti.