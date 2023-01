Savola tapasi Ruotsin puolustusministerin jännittyneessä tilanteessa.

Puolustusministeri Mikko Savola (kesk) tapasi maanantaina Ruotsin puolustusministerin Pål Jonsonin Tukholmassa.

Myöhemmin päivällä Savola matkusti Tallinnaan tapaamaan myös Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin.

Tapaamiset ajoittuivat hetkeen, jossa Nato-jäsenyysneuvottelut Turkin kanssa ovat menneet entistä pahempaan solmuun.

Ministerit kävivät Savolan mukaan keskusteluja muun muassa maiden välisestä Nato-yhteistyöstä ja aseavusta Ukrainalle.

– Olemme molemmat hyvillämme siitä, että kaksikymmentäkahdeksan Nato-maata ovat Suomen ja Ruotsin jäsenhakemukset jo ratifioineet. Nyt vielä Unkaria ja Turkkia odotellaan.

Mikko Savolan mielestä Turkin presidenttiä esittävän nuken ripustaminen Tukholman kaupungintalon edustalle viime viikolla saattoi olla provokaatio, jolla pyritään haittaamaan Ruotsin Nato-prosessia.

Viime viikolla Tukholmassa järjestettiin pienimuotoinen mielenilmaus, kun Turkin itsevaltaista presidenttiä Recep Tayyip Edogania esittävä nukke ripustettiin Tukholman kaupungintalon edustalle.

Turkki hermostui demokraattisesta mielenilmauksesta ja perui Suomen ja Ruotsin puhemiesten tiistaiksi suunnitellun vierailun Turkin Ankaraan.

Sunnuntaina Erdogan esitti Suomelle ja Ruotsille vaatimuksen 130 terroristina pitämänsä henkilön luovuttamisesta Turkkiin.

Ulkoministerit keskustelivat Savolan mukaan siitä, miten tilanteessa voitaisiin päästä eteenpäin.

– Jonson on tekemässä lähiaikoina vierailun Turkkiin. Yhteydenpitoa Turkin, Ruotsin ja Suomen välillä on jatkuvasti, hän sanoo.

Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu matkustaa Yhdysvaltoihin tammikuussa.

Savola ei kuitenkaan halua spekuloida sitä, voisiko Yhdysvallat ratkaista Naton ja Turkin välisen pattitilanteen.

– Tietysti Yhdysvalloilla on suurimpana Nato-maana iso vaikutus kaikkiin Natoa koskeviin päätöksiin. Näin ollen Yhdysvaltojen ja Turkin välisillä neuvotteluilla voi olla suurikin vaikutus, mutta näkisin, että ratkaisun avaimet tilanteessa ovat viime kädessä Turkin päässä.

Savola ei kanna huolta siitä, että Suomen ja Ruotsin jo varmana pidetty Nato-jäsenyys olisi vaarassa.

– Prosessi on edennyt todella nopeasti ottaen huomioon, että kaikki Naton jäsenmaat, kahta valtiota lukuun ottamatta, ovat alle puolessa vuodessa hakemukset ratifioineet.

Savola toistaa monen poliitikon viestin siitä, että Suomi ja Ruotsi ottavat Turkin terrorismihuolet vakavasti.

– Mitä tulee Turkkiin niin olemme vastanneet huoliin, joita Turkilla on ollut. On harmillista, että prosessi on Turkin osalta venynyt.

Mikko Savola tapasi Pål Jonsonin ensimmäistä kertaa. Ministerit kävivät keskustelua Suomen ja Ruotsin välisestä turvallisuusyhteistyöstä Tukholmassa.

Savola korostaa, että Suomi on yhä menossa Natoon yhtä jalkaa Ruotsin kanssa eikä tähän ole näköpiirissä muutosta.

Miksi Suomelle on niin tärkeä mennä Natoon yhdessä Ruotsin kanssa?

– Meillä on pitkä yhteinen historia Ruotsin kanssa. Molemmat ollaan tässä Itämeren ympärillä ja olemme tiivistäneet puolustusyhteistyötä, ja käytännön yhteistyö on maiden välillä läheistä. Suomen näkökulmasta se totta kai tuo syvyyttä, että Suomi menee Natoon Ruotsin kanssa yhdessä.

Mitä jos vastaan tulee tilanne, että Suomen pitäisi valita: joko Natoon yhdessä Ruotsin kanssa tai ei Natoon ollenkaan?

– En ole nähnyt missään tällaista keskustelua tai esitettävän tällaisia vaihtoehtoja. Sitä tietä nyt kovasti edistetään, että Suomi ja Ruotsi kulkevat Natoon yhdessä.

