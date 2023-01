Kansanedustaja latasi videon Tiktokiin, pian kännykän ruudulla odotti yllätys – nuoret vaikuttajat aikovat mullistaa tavan tehdä politiikkaa

Kansanedustaja Sofia Virta (vihr) ja kunta- ja aluevaltuustopolitiikassa vaikuttava Miko Bergbom (ps) kertovat, miten he hyödyntävät Tiktokia politiikassa. Laskimme myös, ketkä poliitikot ja mitkä puolueet ovat suosituimpia nuorten suosimassa somepalvelussa.

2,8 miljoonaa ihmistä tykkäsi videostasi.

1000 ihmistä lisäsi videosi suosikkeihinsa.

Koulujen Uutisten viikkoa vietetään 30.1.–3.2. Ilta-Sanomat kertoo tällä viikolla politiikasta.

Ensimmäisen kauden kansan­edustaja Sofia Virta (vihr), 32, ja kunta- ja alue­valtuusto­politiikassa vaikuttava Miko Bergbom (ps), 27, saattavat olla kotimaan politiikassa monelle suomalaiselle vielä suhteellisen tuntemattomia. Mutta erityisesti nuorten suosimassa Tiktok-sovelluksessa he ovat kuuluisia.

Virtaa seuraa sovelluksessa yli 102 000 ihmistä ja hänen suosituimmalla videollaan on 11,7 miljoonaa näyttökertaa – videon on siis nähnyt yli kaksi kertaa niin suuri määrä kuin Suomessa on asukkaita.

Bergbomia seuraa sovelluksessa yli 40 000 ihmistä ja hänen suosituimmalla videollaan on yli lähes 866 900 näyttökertaa. Lukemia voi luonnehtia yllättäviksi, sillä esimerkiksi Instagramissa Virralla on vain reilut 4 200 seuraajaa ja Bergbomilla reilut 3 400 seuraajaa. Suomalaisista poliitikoista eniten Tiktok-seuraajia, yli 125 000, on perussuomalaisten kansanedustajalla Sebastian Tynkkysellä.

Politiikka saatetaan edelleen mieltää torikahveiksi, eduskunnan kyselytunneiksi, Säätytalon budjettiriiheksi ja poliitikkojen Twitter-päivityksiksi, mutta nyt nuoret politiikan vaikuttajat aikovat mullistaa tavan, jolla politiikkaa tehdään.

He uskovat, että tulevat huhtikuun eduskuntavaalit ovat historian ensimmäiset kunnolliset somevaalit.

Sofia Virta saa Tiktokissa arkaluontoisia yhteydenottoja: ”Mieleen on jäänyt syöpäosastolta tullut viesti”

Viime vuoden kesäkuussa kansanedustaja Sofia Virta seurasi järkyttyneenä uutisia Yhdysvalloista. Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi laajan oikeuden aborttiin ja naisten oikeuksien rajoittaminen herätti tunteita myös Suomessa.

Virta päätti, että jotain olisi tehtävä. Eduskuntakausi oli juuri päättymässä, eikä moni kansanedustaja ollut tuolloin eduskunnassa fyysisesti paikalla. Muutaman puhelun jälkeen Virta päätti hetken mielijohteesta toteuttaa Tiktok-videon.

15 sekuntin mittaisella videolla Virta seisoo 16 naiskansanedustajan kanssa rivissä yhtenä rintamana ja katsoo vakavasti suoraan kameraan. Taustalla soi The Chainsmokers -yhtyeen kappale Paris.

”Rakkaat amerikkalaiset siskot. Te ette ole yksin. Suomen parlamentti seisoo rinnallanne. Abortti on ihmisoikeus”, videolla lukee englanniksi.

”Jos uppoamme, uppoamme yhdessä.”

Lyhyt ja ytimekäs teksti.

– Videon julkaisun jälkeen laitoin puhelimen pois ja ajattelin, että hyvä jos muutama tykkäys saadaan. Joitakin tunteja myöhemmin avasin sovelluksen ja huomasin, että videolla oli miljoona näyttökertaa. Olin todella ihmeissäni, Virta kertoo.

Vain päiviä videon julkaisun jälkeen Tiktok kuitenkin sulki Virran tilin ja poisti videon ilman mitään perusteluja. Virta otti Tiktokiin yhteyttä lukuisia kertoja. Päivää myöhemmin tili palautettiin videon kera – jälleen ilman minkäänlaista selitystä.

– Sain videon myötä lukemattomia kommentteja, yhteydenottoja ja seuraajia. Tilin poistaminen synnytti taistelutahdon. Ei voi olla niin, että jos näistä asioista puhutaan, yritetään vaientaa, Virta sanoo.

Myös Virran muut videot ovat olleet suosittuja. Lähes miljoona näyttökertaa on esimerkiksi kerännyt video, jossa hän kertoo, että myös poliitikko voi pukeutua naisellisesti ja olla vakavasti otettava.

Hän kertoo tekevänsä videoita kaikille. Virran Tiktok-tilin tavoite on osoittaa, että politiikka kuuluu aidosti jokaiselle. Hän ajattelee, että tilin näkyvyys on hyödyksi tulevissa vaaleissa, mutta ei usko, että se ratkaisee äänestystulosta.

– Olen elävä esimerkki ihmisestä, joka ei seurannut politiikkaa ennen pääsyä eduskuntaan vuonna 2019. En ollut edes vihreiden vaalivalvojaisissa, sillä en uskonut pääseväni vaaleissa läpi. Kun tulin valituksi, googlasin ensimmäisenä iltana, miten kansanedustajan tehtävästä voi irtisanoutua, Virta kertoo ja naurahtaa.

Lähes heti hänen ilmeensä kuitenkin vakavoituu. Lopulta kaikki meni hyvin ja hänestä tuli kansanedustaja.

” Tiktok on ollut minulle paikka, jossa saan tuoda näkemyksiäni esiin. Siellä ei tarvita rahaa tai tv-mainoksia. Käyn somessa päivittäin keskustelua suomalaisten, eri ikäisten ihmisten kanssa.

– Tulin politiikkaan ulkopuolelta ilman järjestö- tai puoluetaustaa, ilman kontakteja tai valmista näkyvyyttä. Tiktok on ollut minulle paikka, jossa saan tuoda näkemyksiäni esiin. Siellä ei tarvita rahaa tai tv-mainoksia. Käyn somessa päivittäin keskustelua suomalaisten, eri ikäisten ihmisten kanssa.

Hän kertoo tekevänsä muistilistoja nimimerkeistä, jotta ei unohtaisi vastata heille.

– Jotkut seuraajani ovat lähettäneet minulle päivittäin niin paljon viestejä, että tuntuu, kuin tuntisin heidät.

Virta myöntää toimivansa poikkeuksellisella tavalla myös siten, että hän ei jaa sosiaalisen median tunnuksia avustajansa kanssa. Hänen mukaansa monen muun poliitikon avustajat auttavat tuottamaan sisältöä.

Virran päätöksen taustalla on se, että hän saa sosiaalisessa mediassa paljon hyvin henkilökohtaisia viestejä.

– Viestin lähettäjänä voi olla lastenkodissa asuva nuori tai lapsensa menettänyt vanhempi. Mieleen on jäänyt myös syöpäosastolta viestin lähettänyt tuntematon henkilö, joka kertoi saaneensa juuri syöpädiagnoosin, Virta kertoo.

Tiktok pakottaa poliitikon ajattelemaan myös sitä, miltä politiikan tekeminen näyttää ulospäin, ajattelee Virta.

– Jos esimerkiksi valtiosalissa annetaan tyypillinen haastattelu medialle, se toteutetaan yleensä tiettyjen tapojen mukaisesti. Tiktokissa pitää luoda uudenlaista tapaa tehdä ja osallistaa ihmisiä, potentiaalisia äänestäjiä, hän pohtii.

Virta huomauttaakin, että poliitikot suuntaavat vaaleissa harvoin viestejään alaikäisille.

Hänen mielestään tämä on kummallista, sillä alaikäiset ihmiset voivat tulevaisuudessa olla poliitikon kollegoja, työkavereita tai jopa esihenkilöitä. Siksi Virta kysyy itse lähipiirinsä nuorilta, millaista sisältöä he haluavat nähdä Tiktokissa.

– Tämän vuoden eduskuntavaalit aloittavat somevaalien aikakauden. Se on varmaa.

Miko Bergbom löysi poliittisesti valveutuneet nuoret uudella tavalla: ”Älä yritä mennä tekemään tv-mainosta Tiktokiin”

Nuoria kiinnostaa politiikka ja he haluavat keskustella siitä, mutta politiikan sisältöä tuotetaan tällä hetkellä väärällä tavalla.

Näin ajattelee kunta- ja aluevaltuustopolitiikassa vaikuttava Miko Bergbom. Toisin kuin Virta, hän kiinnostui politiikasta jo nuorena ja on toiminut aiemmin myös perussuomalaisen nuorison puheenjohtajana.

– Minullakaan ei kuitenkaan ole ollut lyödä 35 000–50 000 euroa rahaa vaalikampanjaan. Aiemmin ihmiset ovat saaneet sellaisen kuvan, että demokratiassa vain rahalla on merkitystä, kun hakeudutaan päättäviin pöytiin. On olemassa myös muita keinoja vaikuttaa kuin raha, Bergbom sanoo.

Hän on aiemmin ollut aktiivinen muun muassa YouTubessa. Tiktokissa suosio räjähti, kun Bergbom julkaisi alkuvuodesta 2022 videon, jossa hän otti kantaa elokapinan mielenosoituksiin. Video keräsi lähes 170 000 näyttökertaa.

Bergbom kertoo, että erityisesti nuoret haluavat keskustella hänen kanssaan politiikasta Tiktokissa. Hän tekee Tiktokissa paljon livejä sekä kysy-vastaa-videoita. Lisäksi Bergbomille tulee paljon yksityisviestejä, joihin hän pyrkii vastaamaan.

” Erimielisen kommentin pohjalta voi rakentaa uutta videota ja keskustelua.

– Tiktokissa videoita ei kommentoida pitkästi, vaan reagoidaan esimerkiksi emojilla tai muutamalla sanalla. Ei haittaa, vaikka oltaisiin kommentoijan kanssa politiikasta eri mieltä. Asiat riitelevät, eivät ihmiset. Erimielisen kommentin pohjalta voi rakentaa uutta videota ja keskustelua, hän sanoo.

Hän kuitenkin ymmärtää, että etenkin nuorista politiikassa vastakkainasettelu voi tuntua vieraannuttavalta.

– Politiikassa edetään monesti kohusta toiseen. Moni nuori varmasti ajattelee, ettei tuossa touhussa ole mitään järkeä. Mutta toisaalta poliitikkojen tehtävä on nimenomaan tuoda esiin mielipide-eroja. Ja kun kamerat sammuvat, ollaan taas hyvää pataa.

Tiktokissa on Bergbomin mielestä tulevien vaalien kannalta merkittävä valttikortti, jota vielä moni poliitikko ei ymmärrä käyttää. Hänen mukaansa some mahdollistaa keskustelun useiden ihmisten kanssa ajasta ja paikasta riippumatta.

Bergbomille on monesti käynyt niin, että kaupassa käytyään hänet nähnyt seuraaja on lähettänyt somessa viestiä, sillä ei ole uskaltanut tulla juttelemaan.

– Ajatellaan vaikka niin, että puolue lähtee tavoittelemaan äänestäjiä torille kello 9 aamulla. Sinne saapuvat paikalle ne muutamat äänestäjät, jotka ovat jo valinneet ehdokkaan, jota äänestävät. Ja näistä muutamasta paikalle saapuneesta äänestäjästä taistelee 15 ehdokasta, hän pohtii.

Bergbom sanoo, että torille jalkautumiselle lienee poliitikoille aikansa ja paikkansa, mutta some tulee nyt sen rinnalle voimakkaammin. Somen merkitys kasvaa ohi yksittäisten tapahtumien.

Hänen tavoitteensa on kohdata Tiktokissa tulevia äänestäjiä. Hän kertoo myös avoimesti uskovansa, että saa äänestäjiä nimenomaan sosiaalisen median kautta.

– Nuoret tavoittaa Tiktokissa aidolla sisällöllä. Ole oma itsesi ja puhu aidosti, mutta älä yritä mennä tekemään tv-mainosta Tiktokiin, Bergbom ohjeistaa.

Hän nostaa esimerkiksi pääministeri Sanna Marinin (sd), jolla on Instagram-tilillään lähes miljoona seuraajaa. Bergbomin mukaan Marin on näyttänyt poliitikoille esimerkkiä siinä, miten äänestäjiä voi tavoittaa sosiaalisessa mediassa.

Politiikasta Bergbom on Tiktokissa oppinut sen, että ihmiset, varsinkin nuoret, ovat poliittisesti hyvin valveutuneita.

Julkisuudessa nuorten poliittisista mielenkiinnon kohteista annetaan Bergbomin mukaan kuitenkin varsin suppea kuva. Hänen mukaansa usein ollaan huolissaan siitä, ettei nuoria kiinnosta politiikka, vaikka asia on todellisuudessa päin vastoin.

Hän kritisoi sitä, että nuoret nähdään monesti homogeenisenä ryhmänä, jotka kiinnostuvat tai ovat huolissaan tismalleen samoista asioista. Bergbomin mukaan usein näkee puhuttavan pelkästään siitä, että nuoret ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja sodasta, vaikka nuoret ovat huolissaan muistakin asioista.

Bergbom sanoo, että esimerkiksi moni haja-asutusalueen nuori kantaa huolta siitä, miten heillä on varaa ajaa töihin tai harrastuksiin, jos matkaa työpaikalle tai harrastuksiin on vaikka 40 kilometriä. Myös valtionvelka huolestuttaa nuoria, mutta ei suoraan velan määrän kautta.

– Moni nuori voi nähdä valtionvelan arjessa esimerkiksi siten, että mielenterveyspalvelut eivät toimi, tai kaupassa käydessä maitopurkin ja jauhelihapaketin hinta on kohonnut.

” Sosiaalinen media voi muuttaa tavan, jolla ihmiset ovat tottuneet näkemään politiikan.

Hän on täysin sitä mieltä, että tulevat vaalit käydään myös sosiaalisessa mediassa.

– Sosiaalinen media voi muuttaa tavan, jolla ihmiset ovat tottuneet näkemään politiikan. Ennen on ollut niin, että eduskuntaan päästyään kansanedustaja on hiljaa neljä vuotta, kunnes käydään uudet vaalit. Nyt tämä muuttuu, sillä somessa äänestäjien kanssa voi käydä keskustelua päivittäin.

Tiktokin omistajapohja herätti paljon keskustelua

Tiktok-sovellus on joutunut aika-ajoin myrskynsilmään esimerkiksi siksi, että sovelluksen on syytetty vakoilevan käyttäjiään.

Vuonna 2020 Tiktok määriteltiin uhaksi Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle. Tuolloin Intia oli jo kieltänyt sovelluksen maassaan.

Myös EU on käynnisti sovelluksesta ja sen kiinalaisesta omistajayhtiöstä Bytedancesta oman tutkintansa.

The Forbes-lehti puolestaan kertoi viime syksynä, että Bytedance suunnitteli tiettyjen Yhdysvaltain kansalaisten vakoilua sovelluksen avulla. Forbesin mukaan pyrkimyksenä ei ollut kerätä tietoa kohdennettuun mainontaan.

Bergbom kertoo olleensa huolissaan Tiktokin tietoturvasta ja omistuspohjasta muun muassa Kiinan politiikan takia.

– Toisaalta huolestuttaa yleisesti kaikkien someyhtiöiden valtava keskittyminen muutaman toimijan käsiin, jolloin ne muodostavat monopolin. Tähän liittyy esimerkiksi kysymys sananvapauden toteutumisesta alustoilla, jotka käytännössä nykypäivänä ovat areenoja kansalaisten ja poliitikkojen vuoropuhelussa, Bergbom sanoo.

Myös Virta on ollut huolissaan Tiktokin tietoturvasta ja omistajapohjasta.

Hän kuitenkin huomattaa, että esimerkiksi eduskunnan laitteilla sovellusta ei suositella käytettäväksi lainkaan. Ainoastaan omilla, henkilökohtaisilla laitteilla.

– Tapasin syksyllä Tiktokin eurooppalaista johtoa ja se rauhoitti hieman mieltä. Kävimme kattavan keskustelun tietoturvan näkökulmasta. Mutta tärkeää on toki jatkuvasti tiedostaa sovelluksen kiinalaiskytkös, Virta sanoo.

Fakta Asiantuntija vinkkaa: Näin tunnistat poliitikkojen vaikuttamiskeinot somessa Sosiaalisessa mediassa on valtava määrä poliittista sisältöä. Aina ei ole helppoa tunnistaa, mikä on totta ja mikä ei. Varsinkin poliitikot käyttävät taitavasti erilaisia vaikuttamisen keinoja. Mediakasvatuksen ja viestinnän asiantuntija Jenni Nevala Mediakasvatusseurasta vinkkaa helpot askelmerkit, joiden avulla tulkitset poliittisia viestejä ja tunnistat, millä tavoin sinuun pyritään vaikuttamaan. 1. Tunteisiin vetoaminen Poliitikot pyrkivät yleensä vetoamaan yleisön, katsojan tai vastaanottajan tunteisiin. He muotoilevat viestinsä niin, että kuulijassa herää tunteita, kuten myötätuntoa, toivoa tai pelkoakin. Kun viestin sanoma puhuttelee, kriittinen ajattelu vähenee. Omia tunteita on hyvä tarkkailla. Tunteet kuuluvat politiikkaan, mutta niiden vaikutuksesta itseen on hyvä olla tietoinen. 2. Tarpeisiin ja arvoihin vetoaminen Ihmisluonteeseen kuuluu se, että tykkäämme usein uskoa samanmielisiä ihmisiä kuin itse olemme. Heillä voi olla esimerkiksi kanssamme samanlainen tausta tai arvot. He voivat vastata tarpeisiimme, pelkoihin ja toiveisiin. Poliitikot käyttävät tätä yhtenä vaikuttamisen keinoa. 3. Tiedon ja ajatusten yksinkertaistaminen Myös tiedon ja ajatusten yksinkertaistaminen on yksi poliitikkojen käyttämä vaikuttamiskeino. Siinä ei ole mitään väärää, mutta kun monimutkaista asiaa yksinkertaistetaan liikaa, voi matkasta tipahtaa jotain hyvin olennaista. Kannattaa muistaa, että yksinkertaiselta kuulostavalla asialla on aina monta puolta. ” Julkisuudessa riidoissa esiintyvät poliitikot voivat todellisuudessa olla hyvissä väleissä. 4. Vastakkainasettelu Poliitikko voi pyrkiä näyttämään vastapuolen, esimerkiksi toisen puolueen edustajan huonossa valossa. Tämä voi johtaa leireihin jakaantumiseen ja mustavalkoiseen ajatteluun. Vastakkainasettelu on yleinen tehokeino politiikassa, mutta kannattaa muistaa, että aina sekin on vaikuttamiskeino. Julkisuudessa riidoissa esiintyvät poliitikot voivat todellisuudessa olla hyvissä väleissä. 5. Huomioi myös lähteet Vaalikamppailussa poliitikot saattavat usein viitata lähteisiin. Lähteissä ei kuitenkaan pitäisi näkyä edellä mainittuja vaikuttamisen keinoja. Uutisten ja tutkimusten tarkoitus välittää tietoa mahdollisimman neutraalisti. Jos poliitikko käyttää lähteenä uutista, jossa näkyy esimerkiksi kärkästä vastakkainasettelua, kannattaa hälytyskellojen soida.

Lue kaikki Uutisten viikon jutut osoitteesta is.fi/uutistenviikko!