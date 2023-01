Kommentti: Osaako Purra käyttää Marinin lahjan?

Sanna Marin antoi perussuomalaisille lahjan. Mutta politiikassa lahjoja ei anneta ilmaiseksi, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Marinin ilmoitus siitä, että Sdp ei lähde perussuomalaisten kanssa hallitukseen voi nostaa näiden kannatusta. Mutta Marinin operaation kohde on kokoomus.

Monien kommentaattorien mielestä pääministeri Sanna Marin (sd) oli mitä anteliaimmalla päällä Riikka Purralle (ps) viime viikolla. Marin näet ilmoitti, että ei halua samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa ja ilmaisi muutenkin hyvin kielteisiä käsityksiä puolueen olemuksesta.

Hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa olivat kieltäytyneet myös Maria Ohisalo (vihr) ja Li Andersson (vas), mikä toki oli itsestäänselvyyskin. Myös Anna-Maja Henriksson (r) suhtautui ajatukseen epäilyksellä.

Se, että tämä olisi lahja perussuomalaisille, perustuu siihen, että kävisi sama kuin Ruotsissa. Siellähän ruotsidemokraattien eristäminen on nostanut puolueen kannatusta ja tuonut otteen vallasta.

Tosin ruotsidemokraatit ovat vasta hallituksen apupuolue oppositiossa, eivät hallituspuolue. Suomessa perussuomalaiset taas otettiin hallitukseen jo kahdeksan vuotta sitten.

Lahjoja jakelevia poliitikkoja on syytä aina epäillä. Marinin operaation osoite ei ole perussuomalaiset vaan kokoomus. Sdp haluaa sysätä kokoomuksen syrjään vaalikamppailun ytimestä. Siksi Marin valitsee taistelupariksi perussuomalaiset.

Kyselyissä johtava kokoomus on valmistautunut jyräämään demareita talouspolitiikassa. Nyt Marin toivoo siirtävänsä vaalikeskustelun muihin asioihin ja jättävänsä Petteri Orpon (kok) seinäruusuksi.

Seinän vieressä Orpo saisi kuunnella kyllästymiseen asti muistutuksia siitä kuinka puoli vuosikymmentä sitten ilmoitti, että yhteistyö Jussi Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa on kokoomukselle mahdotonta. Purra on Halla-ahon huolella poimima seuraaja itselleen. Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Halla-aho on yhä perussuomalaisten vahva vaikuttaja.

Tämä tulee Orpolle aika monta kertaa vastaan vaalitenteissä.

Marinin uhkapeli on yritys katkaista kokoomuksen ennalta kuulutettu marssi valtaan. Vasemmiston kovassa ytimessä se herättää myös innostusta aatteellisuuden paluusta.

Lahja kannattaa ottaa vastaan, oli se annettu missä tarkoituksessa vain.

Perussuomalaisten kovalle ytimelle punavihreiden puolueiden taisteluhanskan heilautus sopii oikein hyvin. Satunnaisissa äänestäjissäkin kokemus sorsituksi joutumisesta herättää sympatiaa.

Silti Purra vaikuttaa hiukan hämmästyneeltä kylmistä terveisistä. Perussuomalaiset on keskittynyt näyttämään hallituskelpoisuuttaan kokoomukselle. Tämä vaatii talouspolitiikassa myötäilyä ja muussa politiikassa varovaisuutta. Vaikeaa tasapainoilua.

Moni kuumapäisin perussuomalainen voi vaalitaistelun kuukausina unohtaa, että ei kannata provosoitua kuin provosoidaan.

Purran kyvyt testataan näissä vaaleissa.