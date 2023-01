Pääministeri sanoi eduskunnan kyselytunnilla, että velkasuhde ”on kääntynyt jo laskusuuntaan”. Marin ei koe antaneensa liian ruusuista kuvaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi torstaina eduskunnan kyselytunnilla Suomen velkaantumista.

Marin sanoi, että vaikka Suomi on joutunut kohtaamaan globaalin pandemian, eurooppalaisen sodan ja energiakriisin, niin ”itse asiassa nyt meidän velkasuhteemme on lähtenyt jo laskuun”.

– Se on ollut siellä 70 prosentin kieppeillä, ja se on nyt jo kääntynyt laskusuuntaan, ja tämähän on erittäin hyvä asia. Jos me myös vertaamme niitä toimia, mitä Suomi on kriiseissä tehnyt, niin me emme suinkaan ole velkaantuneet – kun vertaamme muihin maihin – mitenkään erityisen paljon, päinvastoin. Suomessa on aika maltillisesti otettu velkaa suhteessa muihin maihin, Marin kommentoi.

Valtiovarainministeriön joulukuun talouskatsauksesta ilmenee, että julkisyhteisöjen bruttovelka suhteessa BKT:hen kääntyi viime vuonna laskuun, 71,7 prosenttiin, mutta kääntyy ministeriön ennusteen mukaan nousuun jo tänä vuonna, 73,4 prosenttiin.

Toinen velkasuhdetta kuvaava mittari, valtionvelka suhteessa BKT:hen, kääntyi nousuun jo viime vuonna ja jatkaa vm:n joulukuun ennusteen mukaan nousuaan tänä ja ensi vuonna. Valtionvelka suhteessa BKT:hen nousee ministeriön mukaan tänä vuonna 52,9 prosenttiin.

Kysymys kuuluu, antoiko Marin oikeaa tietoa kyselytunnilla Suomen velkaantumisesta.

Marinin puheet velkasuhteen kääntymisestä laskusuuntaan vaikuttavat vähintäänkin jälkijättöisiltä – puheista voi saada sen kuvan, että velkasuhde olisi jatkamassa laskuaan.

– Mielestäni en maalannut liian ruusuista kuvaa, Marin vastasi IS:n asiaa koskevaan kysymykseen perjantaina politiikan toimittajien tentissä.

Marin toisti, että velkaa on jouduttu ottamaan kriisien vuoksi. Valtionvelan arvioidaan nousevan vuoden lopussa 146 miljardiin euroon. Vuoden 2019 lopussa velkaa oli 106 miljardia.

– En näe missään nimessä, että Suomi olisi holtittomasti jakanut rahaa tai holtittomasti velkaantunut, meidän velkasuhteemme ei ole eurooppalaisittain erityisen korkea, se on siellä keskitasolla. Suhteellinen velka jäi onneksi pienemmäksi hyvästä kasvusta johtuen, se on lähtenyt myös laskuun. Kun BKT kasvaa, velkasuhde pienenee, Marin sanoi.

Viime vuoden aikana tapahtunutta velkasuhteen väliaikaista laskemista selittää osaltaan se, että inflaatio on kasvattanut verotuloja. Kyse on siis tavallaan sumuverhosta.

Ministeriölähteen mukaan inflaation haitallinen vaikutus alkaa näkyä tänä vuonna, kun julkisen talouden kulut kasvavat.

Verotulojen ei odoteta kasvavan enää niin reippaasti. Sitä vastoin menot kasvavat, sillä esimerkiksi indeksikorotukset tulevat viime vuoden inflaation mukaan.

Esimerkiksi työeläkkeet nousevat tänä vuonna lähes seitsemän prosenttia.