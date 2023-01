Kommentti: Ostaako elin­keino­elämä nyt rahalla kansan­edustajia? Vaali­rahoituksen ehdot on kerrottava julkisuuteen

Elinkeinoelämän Pro Markkinatalous jakaa ainakin 1,5 miljoonaa euroa vaalirahaa kansanedustajaehdokkaille, ministereille ja kansanedustajille. Tuen ehdot on kerrottava julkisuuteen, vastuu on nyt rahaa saaneilla ehdokkailla itsellään, kirjoittaa politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Poliitikot muistavat, jos muistavat, karvaasti vuoden 2007 eduskuntavaalit, jolloin ehdokkaiden ja valittujen maineen mustasi seuraavan vuonna alkanut vaalirahoituskohu.

Muun muassa Kehittyvien maakuntien Suomi jakoi valitsemilleen ehdokkaille 400 000 euroa mystistä vaalirahaa.

Vaalirahoituksesta syntyi ennennäkemätön sotku, ja vaalien jälkeen puolueet ja ehdokkaat palauttivat keväällä 2008 saamiaan tukia takaisin maineensa palauttamiseksi.

Kansa oppi tuntemaan Arto Merisalon, Tapani Yli-Saunamäen, Kyösti Kakkosen ja Toivo Sukarin kaltaisia vaalirahoitusveijareita, mutta samalla paljastui, että koko vaalirahoitussysteemi oli läpimätä.

Poliitikot eivät vaalirahoituksen ilmoittamispykäliin reagoineet. Keskustan eduskuntaryhmän tuolloinen puheenjohtaja Timo Kalli sanoi selityksen ääneen Ylen A-Talkin haastattelussa:

Kiertämisestä ei seuraa mitään rangaistusta, mitäpä tukijoita ilmoittamaan.

No lopulta maine meni monelta, tuomiotakin tuli. Taulukauppoihin iski poliittinen maineriski.

Vaalirahaa jaettiin keskustan eduskuntaryhmän pikkujoulussa ja tiettävästi eduskunnan kulmilla jopa kuuluisan Jaskan grillin jonossa.

Kysymys kuuluu: onko mitään opittu?

Kevään vaalien erikoisuus vaalirahoituksen saralla on elinkeinoelämän järjestöjen perustama Pro Markkinatalous -yhdistys, joka jakaa valitsemilleen ehdokkaille ja puolueille ainakin 1,5 miljoonaa riihikuivaa vaalirahaa.

Pro Markkinatalous on vastaisku ay-liikkeen jakamalle, todennäköisesti huomattavasti suuremmalle vaalirahoitukselle. Viime vaaleissa tukea jaettiin myös mystisen Vapaiden valtakunta -yhdistyksen kautta yleisenä vaalitukena.

Vuonna 2020 perustettu Pro Markkinatalous on vastaisku nimenomaan Vapaiden valtakunnalle, jonka toiminta on tosin nyt hiipunut. Yhdistyksen syntysanat lausuttiin Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) hallituksen työvaliokunnassa.

Nyt SAK on puolestaan jo vastannut EK:lle ja perustanut Pro Reilumpi Yhteiskunta -yhdistyksen, joka ohjaa noin 700 000 euroa eri puolueiden ehdokkaille. Ajatus lienee sama kuin Pro Markkinataloudella, mutta SAK:n yhdistys keskittyy työelämän edistämiseen sekä hyvinvointi- ja sopimusyhteiskunnan tukemiseen.

Ay-liikkeen tuen määrää ja laajuutta on vaikea hahmottaa, sillä esimerkiksi SAK:laiset liitot ohjaavat tuen liittojen puolueryhmille, jotka jakavat sitä eteenpäin lähinnä Sdp:n ja vasemmistoliiton vaalimenestyksen eteen.

Tuen määrää on vaikea hahmottaa siksikin, koska liitot ja niiden osastot hoitavat ehdokkaalle myös väkeä tukiryhmiin, henkilökuntaa, kahvinkaatajia, vaalimainontaa – ja soppatykit.

Moista talkooväkeä porvaripuoli ei saa kasaan. Ay-liike käyttää vaalirahoitukseen välillisesti myös verottomia jäsenmaksutuloja ja esimerkiksi Kojamon verovapaita osinkotuottaja.

Tämä on syy myös siihen, ettei niin sanottu kampanjakatto mennyt läpi puoluesihteereiden vaalirahoitusta pohtineessa työryhmässä.

Ay-liikkeen ehdokkaille ja puolueille antamaa tukea on käytännössä mahdoton laskea.

Pro Markkinatalous julkistaa kaikki tuen saajat, jotka on kerrottu myös Ilta-Sanomien asiaa koskevassa artikkelissa.

Osa ehdokkaista, muun muassa puheenjohtajat ja ministerit, saavat tukea vaalirahoituspykälien maksimimäärän eli 6 000 euroa. Osa vähemmän.

Ehdokkaan pitää ilmoittaa yli 1 500 euron tuet.

Pro Markkinatalous tukee myös puolueita. Puolueen vaalitukea saa antaa 30 000 euroa.

Mutta tätä voi kiertää sillä, että tukea annetaan puolueiden paikallis-, nuoriso- tai muille yhdistyksille. Näin myös Pro Markkinatalous toimii.

” Kaukaa ei ole haettu ajatus, että yhdistys ostaa kansanedustajia, jotka varmistavat elinkeinoelämään myönteisesti kohdistuvat näkemyksensä vielä yhdistyksen rahakupongin anomisessa allekirjoituksellaan.

Tuen ehtona on, että ehdokas/puolue vastaa yhdistyksen sivuilla oleviin kysymyksiin, jotka liippaavat yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja niiden turvaamista seuraavalla vaalikaudella.

– Arto Merisalon touhu oli nappikauppaa tähän Pro Markkinatalouteen verrattuna. Pääomasijoittajat haluavat omat edustajansa eduskuntaan, IS:lle todetaan.

Kysymys kuuluu: Onko Pro Markkinataloudelle jätetty vastauskuponki allekirjoituksineen jollakin tavalla sitova?

Mitä ehdokkaat, puolueet ja puolueiden erilaiset yhdistykset ovat elinkeinoelämälle luvanneet?

Kuka on allekirjoittanut puolueiden vastaukset? Missä elimissä ne on käsitelty?

” Hankala vasemmiston on elinkeinoelämän vaalirahoituskuvioita arvostellakaan, kun Sdp:n varapuheenjohtaja on yksi ensimmäisistä tuen saajista.

Nykyiseen avoimeen poliittiseen kulttuuriin tämä ei sovi mitenkään.

Koska Pro Markkinatalous ei vastauksia paljasta, vastuu jää ehdokkaille itselleen.

Viisainta olisi avata vastaukset yhdistyksen sivuilla, mutta jos näin ei tapahdu, tukea saaneiden ehdokkaiden on itse kerrottava, mitä ovat Pro Markkinataloudelle luvanneet.

Se olisi avointa.

Vastaukset julkisiksi!

Todennäköisesti Pro Markkinatalous siivittää vaalirahoituskeskustelun uuteen vauhtiin.

Se ei yllätä, että rahansaajien listoilla on Petteri Orpon (kok) tai Annika Saarikon (kesk) kaltaisia nimiä – tai no, kyllä sekin yllättää; Saarikko on sentään valtiovarainministeri.

Mutta rahaa saavat myös esimerkiksi vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ja Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja ja puolueen talousajattelija Matias Mäkynen. Luuoltavasti 6 000 euroa kummallekin.

Mäkysen lisäksi viisi demaria on allekirjoituksellaan sitoutunut Pro Markkinatalouden tavoitteisiin, koska ovat rahaa saaneet.

Hankala vasemmiston on elinkeinoelämän vaalirahoituskuvioita arvostellakaan, kun Sdp:n varapuheenjohtaja on yksi ensimmäisistä tuen saajista.