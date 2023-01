Lista Pro Markkinatalous myönnetyt vaalituet ehdokkaille 12.12.2022

Alla olevasta listasta voit katsoa, keille ehdokkaille Pro Markkinatalous on tähän mennessä vaalirahaa antanut. Lista on päivitetty 12. joulukuuta ja sen on avoimesti nähtävissä Pro Markkinatalouden verkkosivuilla.

Anders Adlercreutz RKP

Marko Ahtiainen KOK

Pekka Aittakumpu KESK

Otto Andersson RKP

Heikki Autto KOK

Sandra Bergqvist RKP

Silja Borgarsdóttir Sandelin RKP

Linda Brandt-Ahde KOK

Milla Bruneau KOK

Christa Carpelan KOK

Fatim Diarra VIHR

Markku Eestilä KOK

Timo Elo KOK

Sari Essayah KD

Alvar Euro KOK

Sture Fjäder KOK

Bella Forsgren VIHR

Petri Graeffe KOK

Sanni Grahn-Laasonen KOK

Atte Harjanne VIHR

Jenny Hasu KESK

Teuvo Hatva KESK

Timo Heinonen KOK

Anna-Maja Henriksson RKP

Janne Hirvasvuopio VIHR

Anne Holmlund KOK

Tapio Honkamaa KESK

Petri Honkonen KESK

Saara Hyrkkö VIHR

Christoffer Ingo RKP

Anniina Iskanius KOK

Katja Isomöttönen KOK

Janne Jukkola KOK

Perttu Jussila VIHR

Antti Kaikkonen KESK

Atte Kaleva KOK

Eeva Kalli KESK

Markku Kanervisto RKP

Karla Karmala KOK

Mika Kasonen KOK

Mervi Katainen KOK

Pia Kauma KOK

Tomi Kaunismäki KD

Ville Kaunisto KOK

Hilkka Kemppi KESK

Pihla Keto-Huovinen KOK

Marko Kilpi KOK

Teemu Kinnari KOK

Pauli Kiuru KOK

Lassi Kivinen LIB

Esko Kiviranta KESK

Henna-Emilia Koikkalainen KOK

Jani Kokko SDP

Petri Kolmonen KESK

Ari Koponen PS

Jukka Kopra KOK

Hanna Kosonen KESK

Tuuli Kousa VIHR

Riitta Kuismanen KD

Katri Kulmuni KESK

Antti Kurvinen KESK

Joonas Könttä KESK

Timo Laaninen KESK

Milla Lahdenperä KOK

Mia Laiho KOK

Ida Leino KOK

Aarne Leinonen LIB

Morris Liemola RKP

Veli Liikanen VIHR

Jarno Limnell KOK

Jarmo Lindberg KOK

Markus Lohi KESK

Santeri Lohi KOK

Kai Luoma KOK

Mats Löfström För Åland

Marju Markkanen SDP

Sallamaarit Markkanen KESK

Matias Marttinen KOK

Otto Meri KOK

Sari Multala KOK

Lauri Muranen SDP

Kai Mykkänen KOK

Markus Myllyniemi VIHR

Tommi Mäki KOK

Riitta Mäkinen SDP

Jyrki Mäkynen KOK

Matias Mäkynen SDP

Kimmo Niemelä Liike Nyt

Sari Niinistö KOK

Anders Norrback RKP

Anna-Maria Nurmi KOK

Aino Närkki KOK

Nea Nättinen KOK

Maria Ohisalo VIHR

Petteri Orpo KOK

Jouni Ovaska KESK

Karoliina Partanen KOK

Riikka Pirkkalainen KESK

Arto Pirttilahti KESK

Mika Poutala KD

Sakari Pääkkö KOK

Dimitri Qvintus SDP

Janne Riitakorpi KESK

Sami Rive KOK

Sakari Rokkanen KOK

Markku Rossi KESK

Sini Ruohonen KOK

Annika Saarikko KESK

Anna Sahiluoma KOK

Tere Sammallahti KOK

Janne Sankelo KOK

Sari Sarkomaa KOK

Arto Satonen KOK

Mikko Savola KESK

Daniel Sazonov KOK

Petra Schulze Steinen KESK

Frida Sigfrids RKP

Saara-Sofia Sirén KOK

Iiris Suomela VIHR

Janika Takatalo KOK

Mari-Leena Talvitie KOK

Jori-Pekka Träskbäck KOK

Binga Tupamäki KOK

Siiri Turunen KOK

Tuomo Törmänen KOK

Ville Valkonen KOK

Elina Valtonen KOK

Emma-Stina Vehmanen KOK

Heikki Vestman KOK

Maarit Vierunen KOK

Sofia Vikman KOK

Ilkka Viljanen KOK

Sofia Virta VIHR

Wilhelm von Nandelstadh RKP

Henrik Vuornos KOK

Sinuhe Wallinheimo KOK

Anita Westerholm RKP

Henrik Wickström RKP

Peter Östman KD