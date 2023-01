Kommentti: Nato-pettymys leviää Pohjolassa – Turkin vetkuttelu ei ole vain sisäpolitiikkaa

Turkin hyväksyntää Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydelle voidaan joutua odottamaan sodan loppuun asti. Tämä ei välttämättä ole ongelma, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kesän optimismi jäätyy talven pakkasilla. Kuten toive Suomen ja Ruotsin mahdollisimman pikaisesta Nato-jäsenyydestä.

”Turhautuminen Turkin ja Unkarin toimintaan on laaja-alaista”, kertoi eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen (kok) Helsingin Sanomissa. Turkki ja Unkari ovat viivyttäneet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien hyväksymistä kesästä alkaen. Turkki edellä, Unkari peesissä.

”Painetta Turkkia kohtaan”, toivoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) Ylen A-studiossa. Hän ei silti uskonut, että asia tulisi vakavasti esille ennen Naton ensi kesän huippukokousta.

Asian esiin tulo ei tietenkään tarkoita, että asia etenisi.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on sunnuntaina myöntänyt, että Turkki haluaa asioita, ”joita emme voi emmekä halua heille antaa”. Tämä tarkoittanee ennen kaikkea Ruotsissa asuvien ihmisten luovuttamista Turkkiin. Kristerssonin mukaan Ruotsi on jo tehnyt kaiken, mitä Turkille lupasi. Mutta Turkki vain haluaa lisää.

Keskiviikkona Kristersson pehmitteli lausuntojaan ja vakuutti, että ”näytämme Turkille, että teemme juuri sen mitä lupasimme”. Tilanne vaikuttaa sekavalta.

Lue lisää: Ruotsin pääministeri täsmensi huomiota herättänyttä Turkki-kommenttiaan: ”Kyse on väärinkäsityksestä”

Ilman Ruotsin Nato-jäsenyyden etenemistä ei etene Suomenkaan jäsenyys. Uuden vuoden alettua asia tuntuu vain vaikeutuneen.

Recep Tayyip Erdogan haluaa esiintyä rauhan miehenä.

Turkin härkäpäisyyttä on haluttu selittää sisäpolitiikalla. Kyse on kuitenkin myös Turkin ulkopolitiikasta.

Ensi kesänä Turkissa on sekä presidentin että parlamentin vaalit. Presidentti Recep Tayyip Erdoganin AKP-puolueen asemaa uhkaavat maan talouden ongelmat. Niistä Erdogan saa kiittää lähinnä omaa omituista talouspolitiikkaansa. On ymmärrettävää, että hän haluaa esiintyä äänestäjille kansainvälisenä mahtimiehenä.

Mutta asiassa on muutakin. Venäjän hyökättyä Ukrainaan Erdogan on taiteillut aidan harjalla. Mustanmeren toisella puolen sijaitseva Ukraina on Turkin lähialuetta. Sodan alussa Ukraina sai kiitellä turkkilaisia sotilaslennokkeja. Toisaalta Erdogania ei ole kiinnostanut Venäjän eristäminen.

Erdogan esiintyy rauhanmiehenä. Hän auttoi solmimaan sopimuksen viljan viennistä Ukrainan mereltä piiritetyistä satamista. Hän järjesti vankien vaihtoa. Lännestä huvipursillaan paenneet venäläisoligarkit löysivät turvasataman Turkista.

Erdogan rakentaa puuhakkaasti tulitaukoa ja rauhanneuvottelua sotivien maiden välille. Nämä eivät ole toistaiseksi olleet ylen määrin innostuneita.

Mutta vähäinenkin menestys nostaisi Erdoganin ja Turkin osakkeita ja antaisi maalle uutta ylivoimaa lähialueillaan. Se tuskin herättäisi tyytymättömyyttä Washingtonissakaan. Tämä lisää Erdoganin oikkujen sietoa lännessä. Erdoganin kannalta on mainiota, että hän voi pelata Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydellä ja saada näinkin Vladimir Putinin huomion.

On mahdollista, että Turkin suostumus saadaan vasta, kun sota Ukrainassa on ohi.

Erdogan haluaa Vladimir Putinin huomion. Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden pitkättäminen tuo sitä.

Odottavan aika on pitkä.

On esitetty, että Suomen jäsenyyden jo ratifioineet Nato-maat voisivat yhdessä sopia Naton viidennen artiklan turvatakuiden jo koskevan Suomea ja Ruotsia.

Tästä eivät ole innostuneet sen paremmin ulkoministeri Haavisto kuin puolustusvaliokunnan Häkkänenkään. Haavisto ei lämpene ajatuksesta, että Natossa olisi ”A- ja B-osakkeita”. Siis maita, joilla on sananvaltaa ja sellaisia, joilla ei ole.

Häkkäsen mukaan Suomella on vahvat turvatakuut eri suunnista.

Olisikin aika erikoinen ajatus, että EU-maat Suomi ja Ruotsi eivät saisi lännestä aseapua, jos Ukrainakin saa. Ne saisivat liki varmasti sotavoimaa avukseen mahdollisuuksien mukaan. Näitä mahdollisuuksia muodollinen Nato-jäsenyys ei välttämättä kovin paljoa muuttaisi.

Huoli lännen yhtenäisyyden horjumisesta edes Ukrainan tukemisessa tuntuu kaikkien tosiasioiden valossa omituiselta ja tarkoitushakuiselta liioittelulta. Pienistä näkemyseroista esimerkiksi aseavussa tehdään suuria kuiluja.

Vaikka aseiden tavalla tai toisella hiljetessä Venäjä vielä pitäisikin hallussaan osaa Ukrainassa miehittämistään alueista, se ei olisi heti valmis uusiin sotaseikkailuihin. Nyt länsimaat ovat valmiiksi aseissa Venäjää vastaan. Se on menettänyt paljon sotamateriaaliaan. Sen uudelleen nopea uudelleen rakentaminen on vaikeaa maassa, johon kohdistuvat talouspakotteet.

Suomen ei tarvitse päästä Naton jäseniksi mahdollisimman pikaisesti, vaikka moni sitä toivookin.