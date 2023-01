Sanna Marinilta tiukka vastaus väitteisiin Karjalan palautuksesta – ”Toivottavasti rajojen ulkopuolella kuunnellaan”

Puheenjohtajat pohtivat IS:n vaalitentissä, kuinka Venäjän vaikuttamisyrityksiin tulisi vastata.

Kuuden isoimman puolueen puheenjohtajat ottivat IS:n vaalitentissä tiistaina kantaa myös turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin. Keskustelussa nostettiin esiin joulun välipäivien huolestuttava uutinen informaatiovaikuttamisesta, jollaisen kohteeksi Karjalan Liitto epäilee suomalaisten joutuneen.

Liiton mukaan sen jäsenet ovat kertoneet saaneensa tuntemattomilta henkilöiltä yhteydenottoja, joissa kehotetaan herättämään henkiin keskustelu Neuvostoliitolle menetettyjen Karjalan alueiden palautuksesta.

Venäjän propagandassa on viime aikoina näkynyt yhä useammin artikkeleita, joissa Suomen väitetään pyrkivän Naton jäseneksi voidakseen pyrkiä palauttamaan luovutettuja alueita sotimalla.

Lue lisää: Karjalan Liitto epäilee Suomeen kohdistuvaa informaatio­vaikuttamista – ”Huonolla suomen kielellä viestejä Karjalan itsenäistymisestä…”

Tentin juontaja Timo Haapalan mukaan monet pitävätkin mahdollisena, että Venäjä rakentaa nyt kertomusta, jossa Suomella olisi revanssipyrkimyksiä sodissa luovutettuihin alueisiin liittyen.

– Pitäisikö hallituksen tai esimerkiksi tasavallan presidentin toistaa, että Suomella ei ole aluevaatimuksia, ja sanoutua tästä irti, vai onko se lähtemistä mukaan Venäjän narratiiviin, Haapala kysyi puoluejohtajilta.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon mukaan sekä koronakriisi että sota ovat altistaneet ihmiset nopeasti leviäville valheille sosiaalisessa mediassa.

– Aina ei edes riitä, että joku meistä sanoo, että ne eivät ole totta, Saarikko sanoi.

– Suomi ei ole hyökkäämässä mihinkään. Suomi ajaa rauhaa ja itsenäisen valtion oikeutta olla itsenäinen. Sen takia Suomi tukee Ukrainaa.

Perussuomalaisten Riikka Purra (oik.), pääministeri Sanna Marin ja kokoomuksen Petteri Orpo osallistuivat IS:n vaalitenttiin tiistaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi toden puhumisen olevan paras tapa reagoida disinformaation ja valheiden levittämiseen. Marin tyrmäsi väitteet Karjalan palauttamiseen liittyvistä haluista tiukasti ja yksiselitteisesti.

– Tässä voin suoraan sanoa – ja toivottavasti myös rajojen ulkopuolella kuunnellaan – että ei, Suomella ei ole minkäänlaisia pyrkimyksiä laajentaa maan rajoja. Kaikki tällainen puhe on täyttä disinformaatiota, se ei ole totta.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tyytyi toteamaan vanhan viisauden, että ei pidä provosoitua jos joku lähtee provosoimaan. Vihreiden Maria Ohisalo taas muistutti nykyisen sodankäynnin tapahtuvan myös jokaisen meidän kännyköidemme näytöillä sosiaalisen median välityksellä.

– Venäjä on jo kauan sitten valinnut yhdeksi keinokseen informaatiosodankäynnin, jossa käydään sotaa ilman aseita ja ihmisten mielissä. Parhaita keinoja vastata tähän sotaan on kouluttaa meidän ihmisiämme entistä enemmän.

Vaalitentissä puheenjohtajia pyydettiin myös pohtimaan, mitä he ovat oppineet Vladimir Putinin johtamasta Venäjästä sodan värittämän vuoden aikana.

– Rajasta on tullut railo. Venäjään ei voi luottaa. Venäjä on arvaamaton, keskustan Saarikko luetteli.

Kokoomuksen Orpo sanoi tapahtumien tuoneen hänen mieleensä aikaisempien sukupolvien opetukset, joiden mukaan aina kannattaa olla varuillaan ja huolehtia omasta turvallisuudesta.

– Putin on osoittanut hallintonsa kanssa olevansa täysin arvaamaton, raakalaismainen, julma, häikäilemätön ja valmis kaikkiin keinoihin oman valtapyrkimystensä aikaansaamiseen.

Pääministeri Marinin mielestä tärkein sodasta saatava oppi on se, että olemme Euroopassa olleet naiiveja ja väärässä.

– Minusta tämän tosiasian tunnustaminen on viisauden alku, koska Venäjä ei ole tässä maailmassa ainoa autoritäärinen maa, joka ei ajattele kuten me ajattelemme. Meidän pitää oppia olemaan vahvempia, omavaraisempia ja valmistautuneita erilaisiin tilanteisiin.

Marin sanoi toivovansa, että vaalituloksesta riippumatta Suomi tulee jatkossakin olemaan vahva ääni sen puolesta, että Euroopasta tehtäisiin vahvempi ja valmistautuneempi näiden voimien edessä.

Perussuomalaisten Riikka Purra oli Marinin kanssa samoilla linjoilla. Hänen mukaansa on syytä ymmärtää, että maailmassa on maita, jotka eivät muuta omaa toimintaansa, vaikka niiden kanssa käytäisiin kauppaa tai uskoisimme kansainvälisiin instituutioihin suhteiden välittämisessä.

– Tämä on opettanut minulle entistä suurempaa realismia ja valitettavasti sitä, että geopoliittisesti me olemme tuollaisen maan naapuri. Se on määrittänyt ja se tulee määrittämään kaikkea, mitä me tulemme tekemään.