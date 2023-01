Riikka Purra (ps) nousi uhmakkaasti seisomaan, Annika Saarikko läksytti Petteri Orpoa valtionvelasta ja Li Andersson hermostui korkovähennyksiä koskevista puheenvuoroista. Muun muassa näistä tapeltiin IS:n vaalitentissä.

Arvovaalit, arvot, arvopohja.

Nämä sanat kuultiin moneen otteeseen IS:n Kansa kysyy – puoluejohtajat vastaavat -tentissä tiistaina, kun hallituskauden riitoja peittävät laastarit revittiin auki.

Riitapukareista kiihkeimmin tappelivat pääministeri, Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Kauhansa soppaan lykkäsi myös valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ja opetusministeri, vasemmistoliiton Li Andersson ripittivät myös muita puoluejohtajia, mutta jäivät pahimpien kinastelijoiden jalkoihin.

Pahimpia riitoja edelsi Marinin uutinen siitä, ettei tämä näe mahdollisena hallitusyhteistyötä Riikka Purran johtaman perussuomalaisten kanssa. Marinin mukaan Sdp:n ja perussuomalaisten arvopohjat ovat niin kaukana toisistaan, ettei yhteistyö onnistu.

– En vain näe, että se olisi mahdollista, Marin kommentoi.

Myös Li Andersson vastasi, ettei vasemmistoliitto suostuisi hallitusyhteistyöhön Purran perussuomalaisten kanssa. Vihreiden Ohisalo oli kertonut samanlaisen kantansa jo aiemmin tiistaina.

Perussuomalaisten Riikka Purra lateli kritiikkiä pääministeri Sanna Marinille.

Purra nousi uhmakkaasti seisomaan, Marin tulistui

Kun Purra alkoi kritisoida hallitusta velkaantumisesta, Marin penäsi häneltä väliin vastausta energiatuista. Keskeytyksestä turhautunut Purra nousi IS:n Timo Haapalan kehotuksesta seisomaan ja julisti puheenvuoronsa lavalla.

– Tämä viisikko ei ole kyennyt joustamaan yhdestäkään hallitustavoitteestaan, on laitettu miljardit juuri sinne, mihin viisi puoluetta halusivatkin. Tämä on aiheuttanut sen, että on ollut lehmänkauppoja ja jatkuvaa velkaantumista yli sen, mitä koronaan ja sotatoimiin menee, Purra puhui ja heristi sormeaan.

– Kyllä pääministeriltä pitäisi kyetä vaatimaan vähän täsmällisempiä vastauksia, Purra linjasi ja siirtyi takaisin istumaan.

Tästä jatkoi Marin, joka lateli kritiikkinsä sekä Purralle että Orpolle.

– Tämä oppositioretoriikka on mielenkiintoista. Jos katsotaan oppositiopuolueiden vaihtoehtoja, niin isossa mittakaavassa velkaantumisen aste on aivan sama, Marin sanoi.

Kun Marinin puhe siirtyi kansalaisten sähkölaskujen tukemiseen, hän tulistui ja alkoi viittoa käsillään voimakkaasti.

– Onhan tämä ihan käsittämätöntä, että oppositio syyttää hallitusta velkaantumisesta ja on valmis ottamaan yhtä paljon, jopa enemmän velkaa, Marin jatkoi.

Lue lisää: IS:n vaalitentissä erikoinen välikohtaus: Purra nousi seisomaan, Marin tulistui

– Sanopa se, totesi Orpo, kun Saarikko läksytti häntä valtionvelasta.

Saarikko läksytti Orpoa nyrkki pystyssä

Kokoomuksen Orpo kertoi juuri ennen vaalitenttiä puolueensa tekevän hallitukselle välikysymyksen velanotosta ja valtionvelan korkomenojen kasvusta.

Tentissä Saarikko tarttui tilaisuuteen ja muistutti Orpoa siitä, että Suomen velkaantuminen on jatkunut jo noin 15 vuoden ajan.

– Sitä velkaa tehtiin suhteessa merkittävästi enemmän kokoomusjohtoisella pääministerikaudella vuosina 2011–2015 ilman yhtään pandemiaa, ilman yhtään sotaa, Saarikko sanoi.

Hän läksytti Orpoa huomauttamalla, että merkittävä osa menonlisäyksistä on tehty kokoomuksen tuella, kuten hoitajamitoitus, yritysten ja tieteen tutkimus- ja kehityspanokset sekä poliisin määrärahat.

– Tuitte tätä, Saarikko penäsi ja Orpo myönnytteli.

– On tietenkin mukavaa luoda suomalaisille mielikuvaa, että tässäpä porukka, joka ei ottaisi velkaa. Tiedättekö, se ei pidä paikkaansa. Kokoomusjohtoinen hallitus on suhteessa velkaantunut enemmän kuin tämä hallitus ilman yhtään maailmanlaajuista sotaa tai pandemiaa, Saarikko jatkoi.

– Sanopa se, Orpo vastasi.

Lue lisää: Saarikko läksytti Orpon hiljaiseksi velanotosta – ”Tiedättekö, se ei pidä paikkaansa”

– Mutta kyllä minua suoraan sanoen myös suututtaa kuunnella näitä puheenvuoroja, sanoi Li Andersson.

Andersson hermostui korkovähennyksistä, Marin sätti Orpoa arvovaaleista

Kun vaalitentissä siirryttiin asumisasioihin, Saarikko pudotti uutisen kertomalla, että asuntolainoja koskevan korkovähennyksen palauttamista.

Ohisalo huomautti, että harvalla keskituloisellakaan on varaa ostaa omaa asuntoa, ja korkovähennys on suosinut parempituloisia. Hän ei lämpene korkovähennyksen palauttamiselle, kuten eivät myöskään Marin tai Andersson.

Purra kiirehti huomauttamaan, että asuntoja omistavat muutkin kuin hyvätuloiset.

Varsinainen riita repesi jälleen vasta Orpon puheenvuorosta. Hän yhtyi Purran näkemykseen jakaa esimerkin henkilöstä, jolla olisi 200 000 euroa asuntolainaa. Orpon mukaan tällaisessa tapauksessa korot nousisivat viime vuoden 1 000 eurosta 8 000:een euroon.

– Ja kun 7 000 otetaan nettopalkasta pois, niin jokainen ymmärtää, kuinka paljon se on pois muusta elämästä, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa korkovähennyksen poistamiselle oli aiemmin ihan hyviä perusteita, esimerkiksi asuntomarkkinoiden tervehdyttäminen, mutta nyt eletään ”täysin poikkeuksellisessa ajassa”.

Andersson sanoi, ettei vähättele korkojen vaikutuksia suomalaisille.

– Mutta kyllä minua suoraan sanoen myös suututtaa kuunnella näitä puheenvuoroja, erityisesti Orpon, Purran ja osittain myös Saarikon. Puolueet, jotka näissä vaaleissa haluavat puhua valtiontalouden tasapainottamisesta ja velkaantumisesta, jotka ajavat miljardiluokan leikkauksia kaikkein pienituloisimpien toimeentuloon, Andersson sätti.

Orpolta kysyttiin myös asumistukileikkauksista, mutta Orpo vakuutti, että ”huoli pois”. Tästä Marin kiihtyi.

– Nämä ovat arvovaalit. Kun on vaikeuksia yhteiskunnassa, kun hinnat kohoavat, kun meillä on sota Euroopassa, niin on arvovalinta, että keneltä otetaan ja kenelle annetaan. Oikeiston linja on selvä: he ottavat kaikkein heikoimmilta ja antavat kaikkein vauraimmille, Marin tylytti.