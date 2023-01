Li Anderssonilta kovaa arvostelua Jussi Halla-aholle – myös Riikka Purra eri linjoilla

Puoluejohtajat ottivat kantaa Jussi Halla-ahon kirjoitukseen, jossa hän käsitteli venäläisten tappamista Ukrainan sodassa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson otti IS:n vaalitentissä voimakkaasti kantaa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Jussi Halla-ahon (ps) kommentteihin venäläissotilaiden tappamisesta.

Halla-aho kertoi perjantaina osallistuneensa kampanjaan, jossa suomalaiset ovat voineet saada haluamansa kirjoituksen Ukrainan asevoimien tykistöammukseen. Halla-aho kirjoitti Facebook-päivityksessään venäläissotilaiden demonisoinnin ja tappamisen karnevalisoinnin olevan välttämätöntä.

Halla-aho totesi, että sota loppuu vasta kun venäläisiä sotilaita on tapettu niin paljon, että sodan jatkaminen muuttuu Venäjälle mahdottomaksi.

– Jos venäläisten sotilaiden tappaminen tässä tilanteessa on oikein ja välttämätöntä, myös kaikki, mikä edistää heidän tappamistaan, on oikein ja välttämätöntä. Demonisointi ja tappamisen karnevalisointi on oikein ja välttämätöntä, Halla-aho kirjoitti.

IS:n vaalitentissä Andersson arvosteli Halla-ahon kommentteja ja tappamisen karnevalisointia kovin sanoin.

– Sanon ihan suoraan että minusta se ei ollut sopiva lausunto päättäjältä hänen asemassaan, Andersson totesi.

– Suomi on maa, jonka kaikissa suvuissa on ihmisiä, joilla on kokemusta tavalla tai toisella siitä, mitä sota aidosti tarkoittaa.

Andersson sanoi toivovansa suomalaisten muistavan, että sota on aina kauhea asia.

– Joskus sotiminen voi olla välttämätöntä, sinne joudutaan ja sinne on pakko lähteä. Mutta se, että nuoret ihmiset joutuvat tappamaan toisia ihmisiä, on aina jollakin tavalla ihmistä rikkovaa ja aina kauheaa, että sellaiseen joudutaan, Andersson sanoi.

– Tämä tapa sanoa, että joidenkin muiden ihmisten tappamista pitäisi karnevalisoida, niin minusta se ei ollut sopivaa tässä tilanteessa.

Tiistaina järjestetyssä IS:n puheenjohtajatentissä myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra antoi ymmärtää, ettei ollut asiassa puoluetoverinsa ja edeltäjänsä kanssa samoilla linjoilla.

– Sanoisin että tietenkään se ei ole oikea tapa toimia, että me karnevalisoimme sodankäyntiä yhtään mistään suunnasta, Purra totesi.

Hän kuitenkin lisäsi Halla-ahon sanovan ääneen asian, jonka kaikki tietävät.

– Mikäli Venäjä onnistuu tavoitteissaan ja pyrkimyksissään, mikäli Ukraina ei voita tätä sotaa, niin emme uskalla edes Suomessa ajatella, mitä siitä seuraa.

Aiemmin samana päivänä Venäjän Suomen-suurlähettiläs Pavel Kuznetsovin tulkittiin viitanneen Halla-ahon kommentteihin lähetystön Facebook-sivulla julkaistussa kirjoituksessaan, jonka mukaan ”kehotukset vieraan valtion kansalaisten tappamiseen eivät herätä muita tunteita kuin inhoa”.

– Kuten Suomessa sanotaan ”viha on hyvä renki mutta huono isäntä”, erityisesti kun vihaa käytetään oman voiton pyyntiin kannatuksen nostamiseksi, Kuznetsov totesi.

IS:n haastattelussa Halla-aho tähdensi viitanneensa nimenomaan venäläisiin sotilaisiin, ei Kuznetsovin mainitsemiin ”vieraan valtion kansalaisiin”, jolla voidaan tarkoittaa myös siviilejä.