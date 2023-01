Venäjän suurlähettiläs ärähti – näin Jussi Halla-aho vastaa

Suurlähettilään viesti julkaistiin Facebookissa tiistaina.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-ahon kirjoitus on todennäköinen kimmoke Venäjän Suomen-suurlähettiläs Pavel Kuznetsovin julkaisuun.

Venäjän Suomen-suurlähettiläs Pavel Kuznetsov ärähti tiistaina tavalla, jonka voi tulkita liittyvän eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan Jussi Halla-ahon (ps) Facebook-kirjoitukseen.

Kuznetsov kirjoitti Venäjän Suomen-suurlähetystön Facebook-tilillä, että ”kehotukset vieraan valtion kansalaisten tappamiseen eivät herätä muita tunteita kuin inhoa”.

– Kuten Suomessa sanotaan ”viha on hyvä renki mutta huono isäntä”, erityisesti kun vihaa käytetään oman voiton pyyntiin kannatuksen nostamiseksi, Kuznetsov päätti kommenttinsa.

Venäjän Suomen-suurlähettiläs Pavel Kuznetsov vastasi Jussi Halla-ahon kirjoitukseen.

Halla-aho kirjoitti Facebook-tilillään, että venäläissotilaiden demonisointi ja tappamisen karnevalisointi on välttämätöntä. Halla-ahon mukaan sota loppuu vasta, kun venäläisiä sotilaita on tapettu niin paljon, että sodan jatkaminen muuttuu Venäjälle mahdottomaksi.

– Jos venäläisten sotilaiden tappaminen tässä tilanteessa on oikein ja välttämätöntä, myös kaikki, mikä edistää heidän tappamistaan, on oikein ja välttämätöntä. Demonisointi ja tappamisen karnevalisointi on oikein ja välttämätöntä, Halla-aho kirjoitti.

Halla-aho korostaa Ilta-Sanomille, että hän puhui kirjoituksessaan venäläissotilaista, ei Kuznetsovin mainitsemista ”vieraan valtion kansalaisten tappamisesta”, mikä voidaan ymmärtää huomattavasti laajemmin.

Jussi Halla-ahon mielestä Suomessakin kannatetaan venäläissotilaiden tappamista – ja se myös hyväksytään – kun Suomi aseistaa Ukrainan armeijaa.

– Venäläissotilaat ovat mukana Ukrainassa rikolliseen toimintaan osallistuvassa sodankäynnissä. On täysin legitiimiä, että ukrainalaiset tappavat venäläisiä sotilaita, Halla-aho sanoo IS:lle.

– Ja kun Suomi on toimittanut Ukrainalle aseapua, venäläisten sotilaiden tappaminen on myös meidän mielestämme täysin legitiimiä. Herra Kuznetsovilta voisi kysyä, missä tästä vallitsee suomalaisten keskuudessa erimielisyys, Halla-aho jatkaa.

Halla-aho sanoo, että Venäjällä on varsin yksinkertainen keino lopettaa sodassa kaatuneiden venäläisten sotilaiden määrän kasvaminen.

– Kaikki uhrit voisivat jäädä siihen, että Venäjä lopettaisi sodan. Olen asiani selvästi ilmaissut, Halla-aho päättää.