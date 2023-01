IS:n vaalitentissä erikoinen välikohtaus: Purra nousi seisomaan, Marin tulistui

Pääministeri Sanna Marin ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ajautuivat kiihkeään riitaan IS:n vaalitentissä. Myös kokoomuksen Petteri Orpo sai Marinin kritiikistä osansa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja perussuomalaisen puheenjohtaja Riikka Purra ajautuivat ilmiriitaan IS:n vaalitentissä tiistaina. Heidän sanailunsa aiheutti kuhinaa myös tentin yleisössä.

Omalla vastauspuheenvuorollaan Purra alkoi kritisoida hallitusta velkaantumisesta, mutta Marin penäsi häneltä väliin vastausta energiatuista.

Kun Purra ei saanut jatkettua lausettaan loppuun, hän nousi seisomaan ja julisti vastauksensa lavalla.

– Tämä viisikko ei ole kyennyt joustamaan yhdestäkään hallitustavoitteestaan, on laitettu miljardit juuri sinne, mihin viisi puoluetta halusivatkin. Tämä on aiheuttanut sen, että on ollut lehmänkauppoja ja jatkuvaa velkaantumista yli sen, mitä koronaan ja sotatoimiin menee, Purra puhui ja heristi sormeaan.

Purra kieltäytyi keskeyttämästä puhettaan ja väitti, ettei kasvuun panostaminen tarkoita yhtään mitään, sillä Suomessa ei ole ollut kasvua pitkään aikaan.

– Kyllä pääministeriltä pitäisi kyetä vaatimaan vähän täsmällisempiä vastauksia, Purra linjasi ja siirtyi takaisin istumaan.

Tämän jälkeen vastauspuheenvuoro siirtyi Marinille, joka lateli vastaukset sekä Purralle, että kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle.

– Tämä oppositioretoriikka on mielenkiintoista, Marin aloitti.

Hän kehotti katsomaan vaalikaudella tehtyjä päätöksiä ja velkaantumista, sekä historiallisia kriisejä ja myönsi niiden olevan totta.

– Jos katsotaan oppositiopuolueiden vaihtoehtoja, niin isossa mittakaavassa velkaantumisen aste on aivan sama, Marin perusteli.

Purra ja Orpo yltyivät huutamaan väliin, ettei tämä pidä paikkaansa.

Marin sanoi, että kokoomus ja perussuomalaiset ovat tukeneet kaikkia niitä koronatukia, joita hallitus on vaatinut. Hänen mukaansa kokoomus ja perussuomalaiset ovat vaatineet näitä tukia vielä hallituksen toimia enemmän.

Kun Marinin puhe siirtyi kansalaisten sähkölaskujen tukemiseen, hän tulistui ja alkoi viittoa käsillään voimakkaasti.

– Me juuri keskustelimme aivan hetki sitten tässä tentissä siitä, että kansalaisia pitää tukea korkeissa sähkölaskuissa. Ja vain muutamaa kymmentä minuuttia myöhemmin Orpo kritisoi, että hallitus on taas menossa lisätalousarvioprosessiin ja jakaa siellä rahaa. Kyllä, esimerkiksi tähän sähkötukeen, Marin julisti korottaen ääntään.

– Onhan tämä ihan käsittämätöntä, että oppositio syyttää hallitusta velkaantumisesta ja on valmis ottamaan yhtä paljon, jopa enemmän velkaa, hän jatkoi.

Puoluejohtajien tunteet eivät päättyneet tähän. IS:n tentissä käytiin läpi lähes kaikki tunteiden skaalat, kun hallituskauden haavat revittiin auki.