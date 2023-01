Puoluejohtajat paljastivat sähkösopimustensa hinnat – ”julmuus” yllätti

IS:n vaalitentissä selvisi, kenellä puoluejohtajalla on kallein sähkösopimus.

Puolueiden puheenjohtajat paljastivat sähkösopimuksensa IS:n Kansa kysyy – puoluejohtajat vastaavat -tentissä.

Vastaamassa olivat pääministeri, sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin, valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ja opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Sopimuksista kallein oli tentin vastausten mukaan Li Anderssonilla. Marin ei tosin kertonut sähkösopimustensa hintaa.

Hän kertoi asuvansa sähkölämmitteisessä puutalossa, jonka toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus on Turku Energian. Hän pohtii parhaillaan sitä, millainen sopimus olisi hyvä.

– Nykyinen sopimuksemme on 33 senttiä kilowattitunnilta, Andersson kertoo.

Turussa omakotitalossa perheensä kanssa asustava Orpo puolestaan kertoi siirtyneensä 1. marraskuuta pörssisähköön.

– Tänään päivän keskihinta taisi olla 12,9 senttiä, Orpo sanoi.

– Joulukuu oli tosi julmaa, hän jatkoi.

Pääministeri Marin kertoi, että hänen perheensä kerrostaloasunnot Tampereella ja Turussa kuuluvat kaukolämpöön. Hän ei kuitenkaan kertonut sähkösopimustensa hintaa.

Purra kiitteli perheensä olevan onnekas sähkösopimuksen suhteen. He asuvat erillistalossa, jossa on maalämpö. He ovat myös tilanneet aurinkopaneelit, mutta niitä on tällä hetkellä vaikeaa saada.

– Edelleen voimassa on määräaikainen sähkösopimus, jonka hinta on 5 senttiä kilowattitunnilta.

Purran perheen sähkö tuotetaan vesivoimalla ja ydinvoimalla. Hän kertoo, että perhe siirtyy todennäköisesti pörssisähköön ensi kuussa, kun on uuden sopimuksen aika.

Myös Ohisalo sanoi perheensä suunnittelevan aurinkopaneelien hankkimista. Hekin ovat kuitenkin huomanneet, että niitä on tällä hetkellä vaikeasti saatavilla, sillä niin moni suomalainen hamuaa aurinkopaneeleja.

– Sopimuksemme on otettu joitain aukoja sitten ja se on alle 15 senttiä kilowattitunnilta. Asumme paritalossa. Sähköyhtiö on Helsingin Energia, käytämme tuulisähköä ja kaukolämpöä, Ohisalo kertoo.