Energiavirastolla edessä linjauksen paikka – mikä on kohtuullinen hinta sähkölle?

Syynissä ovat lähiyhtiöiden toistaiseksi voimassa olevat sopimukset.

Energiavirastossa on käynnissä 16 sähköyhtiöstä tehtyjä valituksia sähkön hinnasta.

Iso osa valituksista koskee sitä, onko lähiyhtiön myymän sähkön hinta kohtuullista. Laissa ei ole kohtuuhinnalle rajoja määritelty.

– Niitä kriteereitä mietitään, ja tehdään linjaukset, markkinoista vastaava johtaja Antti Paananen totesi.

Kohtuuhinta koskee niin sanottua toimitusvelvollisuussähköä. Sähkömarkkinalain mukaan jokaisella on oikeus ostaa kohtuuhintaista sähköä oman alueensa sähköyhtiöltä.

Energiavirasto selvittää myös sitä, voiko pörssisähkö olla ainoa toimitusvelvollinen sähkötuote ja pitääkö toimitusvelvollisuustuotetta tarjota sähköyhtiön kaikissa kanavissa. Eli saako tarjota asiakkaille vain pörssisähköä ja riittääkö, että sopimuksista kertoo asiakkailleen vain yhtiön nettisivuilla.

Hetki aikaa saadaan vielä odottaa, kunnes Energiavirasto on kantansa määritellyt, ovatko sähköyhtiöt rikkoneet sähkömarkkinalakia esimerkiksi kohtuuttomilla hinnoilla.

– Tutkintapyynnöissä on kolmesta asiasta kyse. Toimitusvelvollisen myyjän hinnoittelun kohtuullisuus – mitä kohtuullisuudella tarkoitetaan ja millä kriteereillä sitä pitäisi tarkastella.

– Toinen on se, että osa myyjistä on tarjonnut vain pörssisähkösopimusta ainoana vaihtoehtona, ja pitäisikö olla muita vaihtoehtoja. Kolmas asia on toimitusvelvollisuuden hintojen julkisuudesta, ja onko niitä ihan kaikilla kanavilla edes tarjottu asiakkaalle, Paananen kertasi.

Sähkömarkkina on monille vaikeasti avautuva.

Näissä valituksissa kyse on niin sanotusta toimitusvelvollisesta sähkön myyjästä, ja toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista. Asioista, jotka kuuluvat sähkömarkkinalain piiriin.

Jos kuluttajalla on ollut toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus lähiverkkoyhtiön kanssa, Energiavirasto syynää niiden lainmukaisuutta.

– Esimerkiksi Helsingissä on Helen ja sen lähiverkko. Millä hinnalla esimerkiksi Fortum tarjoaa sähköä Helsingissä, sitä eivät sähkömarkkinalain kohtuullisuuspykälät koske, Paananen kertoi.

Energiavirasto selvittää siis lähiyhtiöiden toimitusvelvollisuutta. Määräaikaisia sopimuksia Energiavirasto ei valvo.

– Määräaikaisia sopimuksia ei katsota toimitusvelvollisuuteen. Toimitusvelvollisuuden mukaan pitää tarjota sähköä kohtuulliseen hintaan, mutta se ei kiellä sitä, että myyjä ei voisi tarjota myös kilpailun piirissä olevia sopimuksia näiden lisäksi.

– Tämä lainsäädäntö koskee vain toimitusvelvollisuuden piirissä olevaa sähkön myyntiä. Määräaikaisia sopimuksia kohtuullisuusvaatimus ei edes koske, Paananen totesi.

Määräaikaisten sopimusten kuluttajien valitukset kuuluvat Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

Energiavirasto ei käsittele yksittäisten kansalaisten laskuja, mutta voi määrätä sähköyhtiön korjaamaan mahdolliset lainrikkomukset asiakkailleen.

Sähkön korkea hinta on saanut ihmiset säästämään sähköä.

Sähkön hinta ja erilaiset sähkösopimukset aiheuttavat päänvaivaa itse kullekin.

On määräaikaisia sopimuksia, pääasiassa vuoden tai kahden vuoden mittaisia sopimuksia.

Osa on tehnyt halvan sähkösopimuksen ennen energiakriisiä, ja maksaa sähköstään yhä esimerkiksi vain noin viisi senttiä kilowattitunnilta.

Osa on tehnyt pakkoraossa tai sähköyhtiön aktiivisen myyntityön johdosta esimerkiksi noin 30 sentin sopimuksen ja sitoutunut tähän sähkön hintaan vuodeksi tai kahdeksi.

Määräaikaisesta sopimuksesta on vaikea päästä eroon ennen aikojaan, ellei ole valmis maksamaan usein tuntuvia sopimussakkoja sähköyhtiölle.

Vuosi sitten sähkösopimuksista 54 prosenttia oli määräaikaisia.

Toinen suuri ryhmä on toistaiseksi voimassa olevat sopimukset, joita vuosi sitten oli 37 prosenttia sopimuksista.

Moni toistaiseksi voimassa oleva sopimus on lähikuukausina muuttunut joko määräaikaiseksi sopimukseksi tai pörssisähköksi, jos oma yhtiö on nostanut uskollisten asiakkaidensa sähkön hinnan esimerkiksi 40:ään tai 55:een senttiin.

Pörssisähkö oli vuosi sitten 9 prosentilla kuluttajista, ja pörssisähkön osuus on noussut vuodessa roimasti.